Из моряка и любителя мотоциклов в профессиональные актеры: биография артиста Михаила Кремера

Биография артиста
Талантливый блондин Михаил Кремер потратил годы, чтобы найти место в жизни, и в итоге остановил выбор на профессии актера. Парень не прогадал, сумев запомниться и полюбиться зрителям яркими образами, воплощенными на телевидении и в кино.
Взрывной характер и любовь к мотоциклам
Михаил Кремер родился 12 апреля 1991 года во Владивостоке. О родителях и ранних годах биографии знаменитости известно немного. В детстве Миша обладал взрывным характером, был хулиганом, из-за чего едва не оказался на грани вылета из школы.
Чтобы не попасть под влияние плохой компании, Кремер в юном возрасте подался в спорт. Его увлекали мотоциклы, поэтому первое время тогда еще школьник был помощником у более опытных спортсменов — помогал с починкой, мытьем, открывал ворота.
Михаил Кремер. Фото: соцсети
Позже парень начал профессионально заниматься спидвеем. В 2008 году ему удалось завоевать звание чемпиона России и статус мастера спорта. Но амбициозному Мише захотелось новых ярких ощущений, поэтому он решил стать моряком. В течение двух лет будущий артист ходил в море, ловил рыбу и спал в сырой каюте, что закалило его характер.
Но и морских приключений вскоре стало достаточно, ведь парня заинтересовало актерство. Михаил стал студентом Российского института театрального искусства (ГИТИС).
Первые шаги на театральной сцене Миша сделал в дипломных спектаклях «Гроза», «Отрочество», «Стройбат». Позже он присоединился к труппе Театра имени Владимира Маяковского, из которого вскоре решил уйти. Кроме того, на счету у знаменитости участие в пьесе «Игроки».
Михаил Кремер. Фото: соцсети
Экранная карьера юного дарования началась с небольших ролей в телесериалах. Михаил регулярно пополнял фильмографию новыми проектами, среди которых «Универ. Новая общага», «Москва. Три вокзала», «Перевозчик» и «Взрослые дочери».
Кремер охотно брался за разные образы и предложения, ведь для артиста было невозможно сидеть без работы. По признанию знаменитости, воплощенные персонажи не всегда были похожими на него, наоборот, часто актера видели в совершенно противоположных образах.
В 2017 году Михаил отметился удачной ролью в комедийном проекте «Деффчонки», где также снимались Галина Боб, Таисия Вилкова и Анастасия Уколова. В том же году он присоединился к актерскому составу сериала «Улица», регулярно появляясь в образе участкового Артема Дружинина.
Михаил Кремер в сериале «Улица» . Фото: кадр из сериала «Улица» (2017)
Артист продолжил участвовать в телевизионных проектах и играть в театральных постановках. Он отметился появлениями в драмах «Такая, как все», «Мертвое озеро» и «Фантом», снялся в фильме «Лед-2», где исполнил роль Самохина.
В 2020 году знаменитости пришлось столкнуться с трудностями из-за пандемии, но не остался без работы, ведь присоединился к актерскому составу комедии «#СидЯдома». Сюжет разворачивается вокруг сотрудников подмосковной фирмы, которые во время карантина вынуждены решать рабочие вопросы по видеосвязи. Михаилу выпало играть курьера Артема, а его коллегами стали Гоша Куценко, Юлия Александрова и Александр Робак.
В том же году состоялась премьера другого сериала с участием Кремера «Игра на выживание», где ему досталась роль краснодарского бойца ММА Сергея Ничаева. Сюжет триллера разворачивается вокруг героев реалити-шоу, среди которых актеры Александра Бортич и Алексей Чадов.
Михаил Кремер в сериале «Классная Катя». Фото: кадр из сериала «Классная Катя» (2021)
Личная жизнь
Личная жизнь артиста сложилась удачно, в 2016 году парень женился на своей девушке, актрисе Татьяне Максимовой. Вскоре возлюбленная родила избраннику сына Тимофея, который является гордостью актера и часто появляется в его публикациях в социальных сетях.
Сейчас знаменитость продолжает актерскую карьеру, радуя поклонников новыми проектами. Он ведет страницу в соцсетях, где публикует фото и сообщает о новостях.
Михаил Кремер с сыном Тимофеем. Фото: соцсети
Кремер сейчас
Михаил оказался в списке 12 звезд, которых сервис «Кинопоиск» назвал «лицами будущего» — актерами, которым предстоит стать лицами отечественного кинематографа. Парень охотно дал интервью проекту, где рассказал, как принимал решение в корне изменить свою жизнь и податься в искусство.
Михаил Кремер в сериале «Историк». Фото: кадр из сериале «Историк» (2021)
Тем временем кинокарьера исполнителя набирала обороты. В комедии «Готова на все» он сыграл одну из ключевых ролей в тандеме с актрисой Агнией Кузнецовой.
А в преддверии 2022 года на широкий экран вышла комедия «Джигалоу», в которой Михаил вновь оказался в роли главного персонажа — неудачливого афериста-альфонса.