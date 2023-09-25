Из моряка и любителя мотоциклов в профессиональные актеры: биография артиста Михаила Кремера

Биография артиста

Талантливый блондин Михаил Кремер потратил годы, чтобы найти место в жизни, и в итоге остановил выбор на профессии актера. Парень не прогадал, сумев запомниться и полюбиться зрителям яркими образами, воплощенными на телевидении и в кино.

Взрывной характер и любовь к мотоциклам

Михаил Кремер родился 12 апреля 1991 года во Владивостоке. О родителях и ранних годах биографии знаменитости известно немного. В детстве Миша обладал взрывным характером, был хулиганом, из-за чего едва не оказался на грани вылета из школы.

Чтобы не попасть под влияние плохой компании, Кремер в юном возрасте подался в спорт. Его увлекали мотоциклы, поэтому первое время тогда еще школьник был помощником у более опытных спортсменов — помогал с починкой, мытьем, открывал ворота.