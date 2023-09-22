Собиралась замуж за Петрова, а он женился на другой: как Стася Милославская стала актрисой и невестой звезды «Текста», но осталась одна

Стася Милославская родилась в Москве 4 мая 1995 года в семье музыканта и модели. Став актрисой, девушка взяла псевдоним, на самом деле ее зовут Анастасия Петровна Милославская.
Ребенком Стася была поздним, росла в атмосфере творчества и смогла попробовать себя в разных направлениях. Она посещала секцию рисования, пела в хоре, училась игре на фортепиано, занималась классическим балетом.
Маленькая Стася Милославская. Фото: соцсети
В старшей школе Стася стала заниматься в театральной студии «Рампа». Это переросло в большое и серьезное увлечение актерством, и остановить девушку от решения стать театральной и кинозвездой уже было невозможно. В 2013 году она поступила в Школу-студию МХАТ.
Стася Милославская (в центре) с однокурсниками. Фото: соцсети
Театральная карьера
За время учебы студентка Милославская, имеющая рост 167 см и вес 50 кг, играла в пьесах «Женитьба Фигаро» и «Одолжите тенора!», а затем была приглашена в Театр им.М.Ермоловой в пьесы «Утюги», «Ромео и Джульетта. Версия». По окончании вуза в 2017 году актрису приняли в труппу, где Стася играет по сей день.
Кинокарьера
Сниматься в кино Милославская начала студенткой, дебютировав в 2015 году в подростковой драме «Коробка». В сериале «Красные браслеты» в 2016 году актриса сыграла больную анорексией девушку, проект получился успешным и III Национальном фестивале дебютов «Движение» был награжден премией «Гран-при» и призом за лучшую режиссерскую работу.
Стася Милославская в сериале "Красные браслеты". Кадр из сериала
Еще один успешный в том же году проект – молодежная комедия «#Все_исправить!?!», где Стася сыграла дочку олигарха Машу, в итоге была отмечена премией OOPS! Choice Awards 2016 в номинации «Лучший фильм».
Милославская снялась в эпизоде фильма «Близкие» в 2017 году, который также был высоко оценен критиками, удостоился ряда наград, в том числе «Золотого журавля» в двух категориях — «Лучшая режиссура» (Ксения Зуева) и «Лучшая женская роль» (Надежда Иванова).
Стася Милославская на съемках фильма "Бык". Фото: Global Look Press
Затем были ленты «Подвал» (2017), «90-е. Весело и громко» (2018), «Конная полиция» (2018), «Обычная женщина» (2018), «Бык» (2019), за роль в котором была номинирована на «Золотого орла» как лучшая актриса. В спортивной драме «На острие» про олимпийских чемпионок по фехтованию Стася исполнила главную роль – юную саблистку Киру Егорову, подвинувшую на пьедестале звезду спорта.
Стася Милославская в фильме "На острие". Кадр из фильма
Популярность Милославской приумножила еще одна спортивная драма – «Стрельцов» в 2020 году. Она сыграла жену футболиста Эдуарда Стрельцова, которого сыграл Александр Петров. За эту работу Милославскую номинировали на премию «Золотой орел». В том же году на экраны вышел фильм «Огонь» с Иваном Янковским, где актриса исполнила роль возлюбленной героя-пожарного.
Стася Милославская в фильме "Огонь". Кадр из фильма
Главная роль Милославской досталась и в сериале «Совершенно летние» в 2021 году, это расширенная версия фильма «Рашн Юг», где актриса сыграла спортсменку Ксению Гордееву. В 2022 году Милославской досталось несколько ролей в различных проектах.
Личная жизнь
Актриса всегда находила время на личную жизнь, независимо от того, насколько сильно была загружена по работе. Так, до вуза у нее был серьезный роман с парнем на 7 лет старше. А студенткой она встречалась с актером Анваром Халилулаевым, затем с неким Ильей Антоненко.
Анвар Халилулаев. Фото: соцсети
В 2019 году на съемках драмы «Стрельцов» она познакомилась с Александром Петровым, который был несвободен – состоял в отношениях с Ириной Старшенбаум. Вскоре он расстался с ней и все больше времени проводил со Стасей, у них начался роман длиной в 4 года. Они жили вместе и даже завели кошку, следующим шагом, по ожиданиям поклонников, должна была стать свадьба.
Стася Милославская и Александр Петров. Фото: Global Look Press
И в сентябре 2023 года Петров женился. Только не на Милославской. Когда пара успела расстаться, неизвестно, а супругой актера стала 22-летняя Виктория. Они знакомы несколько месяцев и полюбили друг друга так сильно, что поспешили в загс.
Милославская никак не прокомментировала расставание и брак экс-бойфренда, лишь пространно отшутилась в соцсетях.
Карьера сегодня
Милославская продолжает сниматься в кино и играть на театральной сцене. Летом 2023 года в Петербурге стартовали съемки исторической ленты «Столыпин», в которой задействована актриса.