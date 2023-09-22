Собиралась замуж за Петрова, а он женился на другой: как Стася Милославская стала актрисой и невестой звезды «Текста», но осталась одна

Стася Милославская родилась в Москве 4 мая 1995 года в семье музыканта и модели. Став актрисой, девушка взяла псевдоним, на самом деле ее зовут Анастасия Петровна Милославская.

Ребенком Стася была поздним, росла в атмосфере творчества и смогла попробовать себя в разных направлениях. Она посещала секцию рисования, пела в хоре, училась игре на фортепиано, занималась классическим балетом.