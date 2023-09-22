Пела про метрополитен и снимала бюьти-рутину: кто такая Милена Чижова

Милена Чижова прославилась как блогер. Она начинала с того, что рассказывала подписчикам о модных тенденциях. А еще Милена поет.

Детство и юность

Милена Чижова родилась 28 сентября 1997 года в Москве. В четыре года Милена уже умела читать. Она была очень жизнерадостным и энергичным ребенком.

Шесть лет Милена занималась гимнастикой. А потом трудилась в секциях карате и чирлидинга. Милена закончила школу в 2015 году.

После школы Милена не стремилась найти ВУЗ мечты. Она стала зарабатывать самостоятельно. С тех пор родители не обеспечивают Милену.