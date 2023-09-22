Пела про метрополитен и снимала бюьти-рутину: кто такая Милена Чижова

Милена Чижова прославилась как блогер. Она начинала с того, что рассказывала подписчикам о модных тенденциях. А еще Милена поет.
Детство и юность
Милена Чижова родилась 28 сентября 1997 года в Москве. В четыре года Милена уже умела читать. Она была очень жизнерадостным и энергичным ребенком.
Шесть лет Милена занималась гимнастикой. А потом трудилась в секциях карате и чирлидинга. Милена закончила школу в 2015 году.
После школы Милена не стремилась найти ВУЗ мечты. Она стала зарабатывать самостоятельно. С тех пор родители не обеспечивают Милену.
Милена Чижова в детстве. Фото: соцсети
Блог
В 2009 году Милена открыла свой первый канал MileshkaMur. Тогда Милена еще не была известней и просто училась в школе. Видео Чижовой были записаны на плохую камеру. И они не набирали много просмотров. Со временем Милена научилась записывать более качественные видео.
Немного позже Милена решит прекратить искать популярность в Сети.
Канал Milenamurmur Милена Чижова основала в 2013 году. На этот раз Милена подготовилась и купила профессиональное оборудование. Милена набралась опыта и с новой аппаратурой вновь стала заниматься монтажом видео.
Милена Чижова и ее видео. Фото: кадр из ролика на YouTube-канале «Милена Чижова»
Прирост подписчиков шел медленно. Потому что ролики Милены почти не отличались от сотен других видео на площадке.
Милена стала высказываться о резонансных историях, которые касались других блогеров.
Поклонниками Милены стали дети и подростки, которых она называла «котами» и «чижатами».
В 2014 году число подписчиков Чижовой стало больше 100 тысяч. А через два года Милена набрала заветный миллион. Милена благодаря яркой внешности решила записывать бьюти-ролики.
Милена Чижова и ее бьюти-блог. Фото: соцсети
Вокал
В 2016 году Милена исполнила кавер на трек из анимационного фильма «Русалочка». Но в ответ на старания Милена получила лишь шквал критики.
Милена записала несколько треков. Часть из них становились скандальными, некоторые совсем не замечали в Сети.
В мае 2021 года Милена Чижова заявила, что ее канал взломали. Аккаунт был несколько раз заблокирован за нарушение правил YouTube.
Когда блогер восстановила доступ, она сменила название канала на «Милену Чижову».
Милена Чижова. Фото: соцсети
Личная жизнь
У Милены Чижовой были отношения с блогером Андреем Мартыненко. Также девушке приписывали отношения с другим блогером Дмитрием Лариным.
В 2019-м поклонники Милены заподозрили ее в романе с рэпером Xanystone. Милена Чижова подтвердила слухи. Она рассказала, что настоящее имя ее возлюбленного Родион Абузаров.
Милена Чижова и Родион Абузаров. Фото: соцсети
За продажу запрещенных веществ парень Милены отсидел в тюрьме пять лет.
Осенью 2022 года Милена вышла замуж за Родиона. Бракосочетание состоялось в тюрьме.