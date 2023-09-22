Компьютерные игры – смысл жизни: как хобби Олега Брейна превратилось в прибыльное дело

О том, что в будущем он станет популярным блогером, Олег не мечтал. После школы Божинский переехал в Киев. К тому времени у Олега был опыт работы актером дубляжа рекламных роликов. Именно так он зарабатывал себе на жизнь.

В какой-то момент Олег понял, что за Интернетом и социальными сетями будущее. Поэтому он решился на создание собственного YouTube-канала.