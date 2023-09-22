Компьютерные игры – смысл жизни: как хобби Олега Брейна превратилось в прибыльное дело

Блогер Олег Брейн вошел в топ самых популярных пользователей YouTube. Канал TheBrainDit с обзорами на разные игры и харизма самого Олега позволили набрать 8,34 миллиона подписчиков.
Детство и юность
Настоящая фамилия Олега – Божинский. Будущий блогер родился 30 ноября 1990 года в Одессе. С детства Олег интересовался компьютерными играми.
Олег Брейн. Фото: соцсети
О том, что в будущем он станет популярным блогером, Олег не мечтал. После школы Божинский переехал в Киев. К тому времени у Олега был опыт работы актером дубляжа рекламных роликов. Именно так он зарабатывал себе на жизнь.
В какой-то момент Олег понял, что за Интернетом и социальными сетями будущее. Поэтому он решился на создание собственного YouTube-канала.
Канал Олега Брейна. Фото: кадр c YouTube-канала TheBrainDit
Блог
Свой канал Олег назвал TheBrainDit, а себе он взял псевдоним Брейн. Официальная дата старта канала Олега считается 22 сентября 2011 года.
Вначале Олег Брейн показывал, как он играет в Angry Birds Seasons. Эти ролики стали набирать миллионы просмотров.
После Олег захотел записывать подкасты. Но дебютная запись не увидела заинтересованных в ней. Спустя время Олег Брейн осознал, что должен показывать игровые видео к проекту The Elder ScrollsV: Skyrim. Подписчики стали проникаться юмором блогера. Олег был скрытным. И это вызывало у его подписчиков желание узнать Олега поближе.
Олег Брейн со своей девушкой Дашей. Фото: соцсети
Олег Брейн заинтриговал поклонников, пообещав рассказать им интересные факты о себе. Это должно было случиться, когда на канале Брейна окажется 700 тысяч человек.
Но блогер обманул всех. Впервые блогер показал себя публично лишь в 2017 году на фестивале «ВидеоЖара».
Личная жизнь
Олег Брейн не имеет жены. Но у него есть любимая девушка Даша. Она известна как Даша Рейн.
Олег Брейн и Даша Рейн. Фото: соцсети
Даша Рейн тоже развивает свой блог на YouTube. Девушка записывает обзоры на игры.
Олег Брейн сейчас
В 2015 году молодой человек получил приз «Лайк-2015». И до сих пор у Брейна много поклонников и успешный блог.
Олег стал записывать прохождение не только компьютерных, но и мобильных версий игр.
Также Олег продает аксессуары и одежду под собственным брендом.