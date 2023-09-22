Тайная свадьба Ирины Тоневой: почему солистка «Фабрики» скрывала мужа, а теперь мечтает познакомиться с собственным ребенком

Свои секреты красоты Ирина Тонева не скрывает – вегетарианство и много спорта и танцев. А вот о личной жизни артистка предпочитает молчать, лишь изредка рассказывая самые интересные моменты.

Пела в военном оркестре и работала на кожевенном заводе

Ирина Тонева родилась 27 июня 1977 года в военном городке Голицыно-2, который теперь называется Краснознаменск. С раннего детства она была настоящей звездой – постоянно выступала на утренниках в детском саду и школе, хотя родители не имели никакого отношения к музыке – отец был военным, мама инженером.

Одновременно с обычной школой девочка начала заниматься в музыкальной, а потом увлеклась бальными и спортивными танцами. Правда, окончив школу, она решила выбрать вполне «земную» профессию – и получила образование химика-технолога.

Но потом все-таки вернулась к музыке, поняв, что это ее призвание, и поступила в Гнесинку, на отделение эстрадного вокала. У девушки получалось совмещать работу химика-технолога на кожевенном заводе и выступления в военном оркестре – там она была солисткой.

«Фабрика звезд»

