Тайная свадьба Ирины Тоневой: почему солистка «Фабрики» скрывала мужа, а теперь мечтает познакомиться с собственным ребенком

Свои секреты красоты Ирина Тонева не скрывает – вегетарианство и много спорта и танцев. А вот о личной жизни артистка предпочитает молчать, лишь изредка рассказывая самые интересные моменты.
Пела в военном оркестре и работала на кожевенном заводе
Ирина Тонева родилась 27 июня 1977 года в военном городке Голицыно-2, который теперь называется Краснознаменск. С раннего детства она была настоящей звездой – постоянно выступала на утренниках в детском саду и школе, хотя родители не имели никакого отношения к музыке – отец был военным, мама инженером.
Одновременно с обычной школой девочка начала заниматься в музыкальной, а потом увлеклась бальными и спортивными танцами. Правда, окончив школу, она решила выбрать вполне «земную» профессию – и получила образование химика-технолога.
Но потом все-таки вернулась к музыке, поняв, что это ее призвание, и поступила в Гнесинку, на отделение эстрадного вокала. У девушки получалось совмещать работу химика-технолога на кожевенном заводе и выступления в военном оркестре – там она была солисткой.
«Фабрика звезд»
Ирина Тонева в 2002 году. Фото: кадр из выступления на "Фабрике звезд"
Так продолжалось, пока Ирине не исполнилось 25 лет. В 2002 году девушка попала на «Фабрику звезд» - и удивила всех преподавателей своей отличной подготовкой: помимо хорошо поставленного голоса и музыкального образования, Ирина покорила всех своей невероятной пластикой.
Внимание всех зрителей было приковано к талантливой певице, которая победила в противостоянии с самим Витасом. В том сезоне «Фабрики» Тонева дуэтом с Павлом Артемьевым из группы «Корни» исполнила песню, которая потом еще долго звучала на всех радиостанциях, - «Понимаешь».
Группа «Фабрика» - золотой состав
Ирина Тонева (вторая слева) в составе группы "Фабрика". Фото: соцсети
Проект стал стартовой площадкой для талантливой вокалистки. Ирина Тонева, Сати Казанова и Саша Савельева образовали группу «Фабрика», которая быстро вошла в список самых популярных коллективов. Поначалу с ними пела и Мария Алалыкина, но потом она покинула группу. Девушки исполняли такие хиты, как «Море зовет», «Девушки фабричные», «Рыбка», «Мы такие разные», «Я тебя зацелую» и другие.
Через несколько лет группу покинула Сати Казанова, приходили и уходили другие участницы, дольше других задержалась Саша Попова. А Савельева ушла из «Фабрики» в 2019-м – в связи с беременностью. Зато Ирина Тонева и сегодня остается неизменной солисткой коллектива, радуя поклонников новыми песнями.
Сольная карьера Ирины Тоневой
В 2017 году, одновременно с «Фабрикой», Ирина создала собственный проект, назвав его TONEVA. Певица выпускает композиции в стиле инди-поп с элементами электро- и синти-попа. Зрителям запомнились многие песни этого проекта – «На вершине», «Давай», «Не потерять», «Легче», «Ла ла ла», «Шагнуть»…
Затем появились песни «Найти свое» и «В точку», «Доверяйся». Ирина сама пишет слова для своих песен, вкладывая в них свое мировоззрение и душевные переживания. В 2021 году многочисленные поклонники артистки получили долгожданный подарок – первый альбом проекта TONEVA под названием Proton.
Участие в телепроектах
Ирина Тонева в 2005 году. Фото: кадр из реалити-шоу "Сердце Африки"
Энергии Ирины хватает не только на «Фабрику» и сольный проект – она периодически появляется в телевизионных шоу. Например, в 2005 году Тонева стала участницей реалити «Сердце Африки», зрители могли увидеть ее и в юмористической программе «Уральские пельмени».
Затем Ирина решила расширить свои творческие навыки и пришла в школу актерского мастерства Германа Сидакова. Это обучение не прошло для нее даром – уже через год она исполнила главную роль в спектакле «Повесть о Сонечке», сыграла в фильмах «Zолушка», «Женщины на грани», «Снежный ангел» и «Здрасьте, я ваше папо!»
Сколько зарабатывает Ирина Тонева
Летом 2021 года Ирина Тонева в интервью пожаловалась – мол, группа «Фабрика» почти ничего не зарабатывает.
«Билеты на курорт купить не на что. В пандемию пришлось участвовать в онлайн-концертах, но мы от них не получали такого удовольствия, как от живых выступлений. Да и дохода особо не получали. Новый год, например, мы провели в студии — участвовали в новогодних интернет-корпоративах. Слава богу, их было немного, потому что на самом деле это очень странные ощущения», - призналась певица.
Надо полагать, с тех пор ситуация наладилась, и артистка зарабатывает достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать.
Телеведущий, виджей, солист «Банд'Эроса» - романы Ирины Тоневой
Игорь Бурнышев. Фото: соцсети
Ирина, в отличие от большинства своих коллег, не любит делиться подробностями личной жизни. И все же порой эта информация всплывает в СМИ. Так, поклонники с любопытством следили за развитием любовного треугольника, участниками которого были Ирина Тонева, Отар Кушанашвили и виджей MTV Юрий Пашков. Певица в итоге осталась с Юрием, их отношения продолжались 4 года, но потом чувства ушли, и пара рассталась.
Спустя некоторое время появились слухи о романе Ирины Тоневой и Игоря Бурнышева – солиста группы «Банд'Эрос». Фанаты ждали сообщений о скорой свадьбе, но этого не произошло. Ирина хранила молчание, не комментируя эту информацию, - как и сведения о том, что у нее якобы роман с одним из самых известных в стране бизнесменов.
Танцор Алексей Брижа
Ирина Тонева и Алексей Брижа. Фото: соцсети
В 2015 году Ирина, не скрываясь, стала все чаще появляться на мероприятиях вместе с привлекательным молодым человеком. Стало известно, что ее бойфренд – Алексей Брижа, танцор из проекта Ирины. В Москву он приехал с Украины, и вскоре его хореографические таланты помогли ему пробиться в сферу шоу-бизнеса.
Мужем и женой Ирина и Алексей стали в 2017 году, им не помешал тот факт, что Алексей почти на 13 лет моложе, причем зарегистрировали свой брак втайне от всех. Дело в том, что певица изначально не хотела привлекать к изменениям в своей личной жизни большого внимания. На церемонию были приглашены только несколько самых близких молодоженам людей.
Вегетарианка
Ирина Тонева находится в прекрасной форме. Фото: соцсети
У Ирины сложились теплые отношения со свекровью – мама Алексея приехала на торжество из Харькова и сразу оценила по достоинству невестку, признав ее положительные качества – доброту и внимательность к близким. О детях Ирина пока не задумывается – все свое время она посвящает проекту и выступлениям в составе группы «Фабрика». Правда, однажды на вопрос: «С кем вы мечтаете познакомиться?» - певица ответила:
«Со своим ребенком».
Свободные часы певица проводит с близкими, по настроению готовит вкусные блюда. Кстати, Ирина Тонева давно отказалась от употребления мяса и рыбы – она уверяет, что без этих продуктов на своем столе чувствует себя гораздо лучше. А вот от любимых сладостей артистка отказаться не в силах.
«Яйца почти не ем, чаще всего в выпечке. Что касается мороженого и прочих сладостей — периодически их себе позволяю, с учетом физической нагрузки они не наносят фигуре вреда. Воды пью много, но не залпом, и основную часть в первые две трети дня.
Когда выбираюсь за город, в ход, помимо привычной зелени, идут сныть, одуванчик, крапива — так называемые дикоросы. В крапиве содержится невероятное количество микроэлементов и витаминов, а сорняк сныть лечит чуть ли не все болезни и укрепляет иммунитет», - рассказывала артистка в одном из интервью.
При росте 171 см Ирина весит приблизительно 53 кг. В будущем Ирина видит себя на побережье теплого моря – она мечтает купить недвижимость в такой местности и наслаждаться природой.
Молодая и красивая
Группа "Фабрика" в сегодняшнем составе: Мария Гончарук, Ирина Тонева, Валерия Девятова. Фото: Википедия
В декабре 2022 года группа «Фабрика» дала большой юбилейный концерт в честь своего 20-летия. Ирина Тонева продолжает оставаться активной участницей этого коллектива. Кроме того, она по-прежнему много сил и времени уделяет своему сольному проекту: выпустила песню «Как-то так», попавшую в ротацию «Русского радио».
В связи с популярностью своей песни Ирина Тонева стала гостьей программы «Вечернее шоу Аллы Довлатовой». В феврале 2023 года поклонники певицы могли насладиться творчеством любимой певицы, посетив ее концерт в «16 тонн».
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В свои 46 лет Ирина Тонева выглядит на 20 лет моложе – она разработала собственную гимнастику, много занимается спортом и танцами, а еще певицу не раз включали в списки 100 самых сексуальных женщин планеты. Похоже, у Тоневой достаточно сил, энергии и творческих замыслов, чтобы еще много лет радовать своих поклонников новыми песнями и клипами.