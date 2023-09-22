Встречался с Клавой Кокой и сменил не одно авто: чем известен Дима Гордей

Вскоре доход от YouTube стал больше того, что ему платили за шоу. И тогда Дима вернулся в Санкт-Петербург. В 26 лет он снял квартиру в родном городе.

В конце 2018 года Дима Гордей организовал проект под названием «Тачку на прокачку». Среди отправленных ему заявок Дима выбирал одного и без предупреждения приезжал к участнику в гости.

Помимо изменения машин россиян, Дима Гордей дарил им джип, BMW и так далее. Это привлекало на канал Гордея новых рекламодателей.

Есть у Димы выпуски и про быструю езду: «Лютый дрифт в центре города», «Зимний дрифт по-питерски» или «Дрифт Vs. Полиция».

В 2019 году Дима присоединился к автопробегу Smotra Run. А в начале 2020 года Дима Гордей отправился на Камчатку и далее в Америку.

А еще у Гордея появилась рубрика «Автоприговор». Суть заключается в проведении батлов между автомобилистами.