Встречался с Клавой Кокой и сменил не одно авто: чем известен Дима Гордей

Дима Гордей занимает шестое место в международном рейтинге блогеров-автолюбителей. Парень обожает экстрим и радовать поклонников уникальными роликами.
Детство и юность
Дмитрий Гордей родился 31 мая 1991 года в Санкт-Петербурге. С детства Дима был неусидчивым. Поэтому родители отдали его на секцию конькобежного спорта. В 10 классе Дима даже стал кандидатом в мастера спорта.
Вместе с братом и друзьями Дима осваивал акробатические трюки. Эти навыки пригодились будущей звезде на соревнованиях и для победы в конкурсах на BMX.
Дима Гордей в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Дима Гордей хорошо учился и даже поступил в строительный университет, но потом он забрал документы из учебного учреждения.
Дима уехал в Германию показывать акробатические трюки на конкурсе JUMP SHOW. Зарплата от соревнований позволила Гордею купить BMW.
Дима Гордей и его машина. Фото: соцсети
Блог
После Германии Гордей понял, что никто из родных и окружения не поддерживает его в занятиях экстремальными видами спорта.
Так Дима решил вести свой блог, где надеялся встретить единомышленников.
Первое видео на канале Гордея было опубликовано в 2009 году. Вначале блогер записывал короткие велотехники и показывал тюнинг, также он рассказывал о жизни за границей.
Дмитрий Гордей. Фото: соцсети
Вскоре доход от YouTube стал больше того, что ему платили за шоу. И тогда Дима вернулся в Санкт-Петербург. В 26 лет он снял квартиру в родном городе.
В конце 2018 года Дима Гордей организовал проект под названием «Тачку на прокачку». Среди отправленных ему заявок Дима выбирал одного и без предупреждения приезжал к участнику в гости.
Помимо изменения машин россиян, Дима Гордей дарил им джип, BMW и так далее. Это привлекало на канал Гордея новых рекламодателей.
Есть у Димы выпуски и про быструю езду: «Лютый дрифт в центре города», «Зимний дрифт по-питерски» или «Дрифт Vs. Полиция».
В 2019 году Дима присоединился к автопробегу Smotra Run. А в начале 2020 года Дима Гордей отправился на Камчатку и далее в Америку.
А еще у Гордея появилась рубрика «Автоприговор». Суть заключается в проведении батлов между автомобилистами.
Дима Гордей и его машина. Фото: соцсети
Весной 2021 года Дима Гордей надел коньки и устроил гонки с Bentley Continental на Байкале. Там же блогер вместе с фанатами организовали «Игру в кальмара» по одноименному сериалу.
Дима Гордей на Байкале. Фото: соцсети
Телевидение
Осенью 2021 года Дима оказался на СТС в программе «Полный блэкаут».Вместе с актрисой Анной Цукановой-Котт он проходил испытания в полной темноте.
Еще Гордей побывал на шоу Comedy Club в январе 2023 года.
Дима Гордей в Comedy Club. Фото: соцсети
Личная жизнь
В 2020 году Диму Гордея связывали отношения с певицей Клавой Кокой. Из-за принадлежности к лейблу Black Star Кока не могла разглашать свой статус.
Но уже в июле 2021 года Дима Гордей объявил о расставании с певицей. Он не смог мириться с тем, что Клава всегда выбирала карьеру, а не отношения.
Дима Гордей и Клава Кока. Фото: соцсети
В последнее время Дима Гордей встречается с блогером Блондинкой Драйв.
Дима Гордей и Блондинка Драйв. Фото: соцсети
Настоящее имя Блондинки Драйв – Ангелина Аникеева. Она тоже является автоблогером.