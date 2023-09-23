Самая молодая представительница клуба миллиардеров: биография Кайли Дженнер

Кайли Дженнер родилась в 1997 году в Калифорнии. Дженнер выросла в центре внимания среди своих знаменитых братьев и сестер в реалити-шоу, не отставая от Кардашьян. Она использовала известность своей семьи для запуска собственного бизнеса, включая успешную линию косметики Kylie Cosmetics, и заработала миллионы на продаже своего фирменного набора для губ Kylie.

Кроме того, она собрала огромное количество подписчиков в социальных сетях и в 2015 году была названа одной из самых влиятельных подростков журнала Time. В 2019 году журнал Forbes назвал ее самой молодой миллиардершей, когда-либо самостоятельно заработавшей деньги.

Ранняя жизнь и семья

Кайли Кристен Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье родителей Крис и бывшего золотого призера Олимпийских игр Брюса Дженнеров. В 2015 году Брюс объявил, что он трансгендер и с тех пор известен как Кейтлин.

У Кайли есть старшая сестра Кендалл и несколько единоутробных братьев и сестер: Кортни, Ким, Хлои и Роб от первого брака ее матери с адвокатом О.Дж. Симпсона Робертом Кардашьяном, а также единокровных: Берт, Брэндон, Броуди и Кейси от предыдущих браков ее отца.

Ее сестра Хлои выходила замуж за игроков НБА Ламара Одома в 2009 году и Тристана Томпсона в 2016 году. Ее сестра Ким вышла замуж за суперзвезду рэпа Канье Уэста в 2014 году.