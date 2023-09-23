Самая молодая представительница клуба миллиардеров: биография Кайли Дженнер

Кто такая Кайли Дженнер?
Кайли Дженнер в детстве. Фото: соцсети
Кайли Дженнер родилась в 1997 году в Калифорнии. Дженнер выросла в центре внимания среди своих знаменитых братьев и сестер в реалити-шоу, не отставая от Кардашьян. Она использовала известность своей семьи для запуска собственного бизнеса, включая успешную линию косметики Kylie Cosmetics, и заработала миллионы на продаже своего фирменного набора для губ Kylie.
Кроме того, она собрала огромное количество подписчиков в социальных сетях и в 2015 году была названа одной из самых влиятельных подростков журнала Time. В 2019 году журнал Forbes назвал ее самой молодой миллиардершей, когда-либо самостоятельно заработавшей деньги.
Ранняя жизнь и семья
Кайли Кристен Дженнер родилась 10 августа 1997 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье родителей Крис и бывшего золотого призера Олимпийских игр Брюса Дженнеров. В 2015 году Брюс объявил, что он трансгендер и с тех пор известен как Кейтлин.
У Кайли есть старшая сестра Кендалл и несколько единоутробных братьев и сестер: Кортни, Ким, Хлои и Роб от первого брака ее матери с адвокатом О.Дж. Симпсона Робертом Кардашьяном, а также единокровных: Берт, Брэндон, Броуди и Кейси от предыдущих браков ее отца.
Ее сестра Хлои выходила замуж за игроков НБА Ламара Одома в 2009 году и Тристана Томпсона в 2016 году. Ее сестра Ким вышла замуж за суперзвезду рэпа Канье Уэста в 2014 году.
Семейство Кардашьян–Дженнер. Фото: соцсети
Дженнер посещала частную школу Сьерра-Каньон и получила аттестат о среднем образовании в средней школе Лорен Спрингс. Она считает Калабасас, штат Калифорния, своим родным городом.
«Семейка Кардашьян»
После выхода секс-видео с участием ее сестры Ким, которое привлекло огромное внимание средств массовой информации, в 2007 году семья дебютировала в реалити-шоу «Семейка Кардашьян» на канале E!.
Сериал, в котором участвовали многие из клана Кардашьян, был настолько успешным, что привел к ряду побочных эффектов для некоторых братьев и сестер, каждый из которых занял свое место в истории поп-культуры.
Сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Фото: соцсети
Бизнес и социальные сети
Благодаря успеху и общественному интересу к сериалу и их жизням Дженнер и ее братья и сестры расширили свои индивидуальные бренды за пределы реалити-шоу, заработав миллионы благодаря прибыльному миру поддержки знаменитостей.
Она и ее сестра Кендалл выпустили коллекцию одежды для PacSun и TopShop под названием Kendall & Kylie. Дженнер также запустила свой собственный косметический бренд Kylie Cosmetics, который включает в себя ее невероятно успешный набор для губ Kylie.
Кендалл и Кайли Дженнер. Фото: Global Look Press
В 2015 году тогдашняя 17-летняя светская львица вызвала ажиотаж в СМИ, когда призналась в использовании «временных наполнителей для губ» (и вызвала еще один ажиотаж в июле 2018 года, когда она сообщила через популярную социальную сеть, что наполнители исчезли).
В 2015 году она и Кендалл были включены в список самых влиятельных подростков журнала Time. В том же году она запустила платное приложение для ведения образа жизни под названием Kylie, которое, по оценкам, приносит молодой бизнесвумен миллионы долларов. Кроме того, как и у ее сестер, у Кайли Дженнер множество подписчиков в социальных сетях — более 100 миллионов.
Кендалл и Кайли Дженнер. Фото: Global Look Press
Демонстрируя свое влияние в социальных сетях, после того, как Дженнер написала в соцсети о снижении интереса к платформе Snapchat в феврале 2018 года, акции ее материнской компании упали на 6,1 процента на следующий день, уничтожив колоссальную рыночную стоимость на 1,3 миллиарда долларов.
Кайли Дженнер. Фото: Global Look Press
Тем летом журнал Forbes поместил Дженнер на обложку, чтобы подчеркнуть свой ежегодный список «самых богатых женщин, добившихся успеха самостоятельно».
Заняв 27-ю строчку с чистым капиталом в 900 миллионов долларов — значительно опередив знаменитую старшую сестру Ким с состоянием в 350 миллионов долларов, — Дженнер получила 100-процентное владение успешным косметическим брендом Kylie Cosmetics.
В марте 2019 года Дженнер снова попала в рейтинг Forbes в рамках ежегодного рейтинга богатейших людей планеты. С ее чистым капиталом в 1 миллиард долларов 21-летняя девушка стала самым молодым членом клуба миллиардеров и самым молодым в истории миллиардером, заработавшим самостоятельно, превысив отметку, когда-то установленную 23-летним Марком Цукербергом.
Не останавливаясь на достигнутом, она продолжила выпускать свою линию по уходу за кожей Kylie Skin в мае.
Кайли Дженнер. Фото: Global Look Press
Продажа компании
В ноябре 2019 года было объявлено, что парфюмерно-косметический гигант Coty Inc. собирается приобрести 51 процент акций косметического бизнеса Дженнер за 600 миллионов долларов. Наряду с сохранением 49 процентов владения, Дженнер продолжит выполнять функции креативного руководителя по разработке продуктов и маркетинговых инициатив для своего бренда.
Личная жизнь и беременность
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт. Фото: соцсети
Кайли Дженнер начала встречаться с рэпером Трэвисом Скоттом в апреле 2017 года. Позже появились сообщения о том, что она беременна, хотя ни Кайли, ни кто-либо из членов клана Кардашьян/Дженнер не предоставили подтверждения.
В ноябре, после того как фотограф сделал снимки ее, по-видимому, пытавшейся скрыть «шишку» мешковатой одеждой, Кайли написала, что снимки были изменены в цифровом формате, что вызвало быстрый ответ фотоагентства, заявившего об их законности.
В 16:43 1 февраля 2018 года Дженнер родила дочь Сторми Вебстер весом 3 кг 880 г. Впоследствии она разместила на YouTube 11,5-минутное видео, в котором рассказывает о своем пути от беременности до момента, когда она стала матерью.
Кайли Дженнер с мужем и дочерью. Фото: соцсети
Осенью 2019 года на фоне слухов о расставании Дженнер и Скотта стало известно, что они решили сделать перерыв в отношениях.