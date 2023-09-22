Почему Алла Духова смогла построить танцевальную империю, но не сумела быть счастливой в личной жизни

Шоу-балет Аллы Духовой Todes уже давно стал одним из ярких брендов России наряду с фигурным катанием, балалайкой, матрешкой и медведями. Его слава давно вышла за пределы России и шагнула далеко за океан.
Недаром этому знаменитому коллективу доводилось дважды танцевать в балете Майкла Джексона, выступать на премии Music Awards в Монте-Карло вместе с Рики Мартином и Мэрайей Кэри. Конечно, бренд этого танцевального ансамбля держится на хрупких плечах хореографа Аллы Духовой, которую называют «железной леди».
Детство и родители
Алла Духова родилась 29 ноября 1966 года в селе Коса Коми-Пермяцкого автономного округа. Ее мама Галина и отец Владимир работали учителями. Через год после рождения Аллы семейство переехало в Ригу, где и прошли школьные годы девочки. И именно там она всерьез увлеклась и хореографией.
Алла Духова в детстве. Фото: соцсети
Произошло это тогда, когда родители отдали дочь в музыкальную школу. Однако однажды мама Аллы заметила, что иногда она тайком заходит в хореографический класс, расположенный по соседству и наблюдает за движениями танцоров. А потом, уже дома, девочка с легкостью могла их воспроизводить.
Учеба и первые успехи
Заметив увлечение дочери, Галина решила отвести ее в местный ансамбль народного танца «Ивушка», где в то время преподавали Валентина Лайзане, Юрий Шуркин и Эдуард Дубовицкий. Они и стали наставниками девушки. А окончила она режиссерский факультет ГИТИСа.
Уже с ранней юности Алла решает всерьез заняться танцами и причем не только заняться, но и придумывать полноценные хореографические спектакли. Чтобы воплотить свои мечты в жизнь, она собирает коллектив из девушек и дает ему символичное название «Эксперимент».
В этом ансамбле действительно экспериментировали с направлениями, взяв за основу элементы американской и западноевропейской танцевальной школы, которая в 80-х годах считалась чересчур откровенной.
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Алла Духова в юности. Фото: соцсети
Опыт зарубежных коллег Алла черпала из видеокассет с их выступлениями, а также наблюдением за уличными танцорами. Смотрела также, как танцует Майкл Джексон, Мадонна.
Однажды на танцевальном конкурсе в литовской Паланге коллектив Аллы Духовой познакомился с ленинградской группой брейк-данса со звучным названием Todes. Алле очень импонировали те рискованные трюки, которые выполняли парни, а ленинградцы в свою очередь выразили восхищение изяществом и отточенными движениями «Эксперимента».
В итоге две талантливые команды решили объединиться с сохранением мужского названия и тех направлений, которыми они занимались. А руководителем нового коллектива стала сама Алла Духова.
Гастроли на Северном Кавказе убедили молодую команду в том, что у них большой потенциал. И в итоге участники Todes решили отправиться на покорение Москвы. Москва, конечно, не сразу строилась.
В начале карьеры участникам Todes приходилось сталкиваться с массой бытовых и организационных сложностей. Например, жили они в люберецком общежитии, постоянно были озабочены поисками площадок для своих концертных номеров.
Todes в начале карьеры. Фото: соцсети
«Тогда вдесятером мы снимали одну комнату, раскладывали на полу матрасы и спали, да еще гостей постоянно принимали, — рассказывала Алла в одном из своих интервью.
— Но все равно это время, наши бесконечные ночные посиделки после концертов я вспоминаю с удовольствием, ведь мы все ощущали себя членами одной семьи».
Звезды, с которыми работала Алла Духова
Впрочем, скоро с бытовыми неудобствами было покончено. На помощь Алле Духовой и ее команде пришел ее новый знакомый Александр Бирман, работавший в филармонии Риги.
Не без его активного участия группа выступила в Челябинске, где в то врем я находились София Ротару, Игорь Тальков, группа «Браво» и другие звезды эстрады. Todes появились между концертных номеров этих артистов и сразу же заслужили море оваций.
После этого София Ротару предложила танцорам постоянную работу. Всего их сотрудничество продлилось пять лет, после чего Todes решили идти своим путем.
Алла Духова и Лев Лещенко. Фото: Global Look Press
Отметив пятилетие своего существования, коллектив начал развиваться стремительными шагами. Так, участники шоу-балета Todes стали выступать на одной сцене с Кристиной Орбакайте, Татьяной Булановой, Ларисой Долиной, Валерием Леонтьевым, Валерием Меладзе, Владимиром Пресняковым и многими другими звездами эстрады.
Выступления танцевального ансамбля украшали самые крупные музыкальные фестивали: от «Новой волны» до «Славянского базара».
Также Алла Духова сотрудничала и с театрами, например, это именно она поставила танцы для знаменитого спектакля «Саломея» Романа Виктюка.
Алла Духова и Александр Буйнов. Фото: Global Look Press
Театры танца Todes
Десятилетие шоу-балета ознаменовалось расширением состава до 150 человек и открытием первой школы-студии танцев балета Todes в помещении питерского Лефортово.
Затем две школы также были открыты в Санкт-Петербурге и Риге и стали появляться на всей территории России, а также в странах СНГ и даже на Мальте. В 2011 году главное здание школы стало располагаться не в Лефортово, а на Павелецкой набережной в Москве.
Выступление балета Todes на сцене. Фото: Global Look Press
Нельзя не сказать и о создании детского шоу-балета в лагере «Орленок». Надо отметить, что в школу Духовой также ходят и дети знаменитостей: Юлии Барановской, Ани Лорак, Жасмин, и, конечно, не только они. По словам Аллы, ее миссия - не сделать из ребенка виртуозного танцора, а развить в нем раскрепощение, умение свободно двигаться и артистизм, которые непременно пригодятся в обычной жизни.
В 2017 году шоу-балет широко отметил уже свое 30-летие выступлением в Кремле, пригласив на юбилей своих звездных друзей: Филиппа Киркорова, Валерию, Кристину Орбакайте и многих других знаменитостей.
Алла Духова принимает участие и в разных проектах на телевидении. Так, она входила в состав жюри проекта «Танцуй» на Первом канале.
Выступление шоу-балета Todes. Фото: Global Look Press
Сегодня шоу-балет Todes – это целая империя, функционирующая, как часы. Меняются поколения танцоров, а на смену одним приходят другие, но неизменным остается единая концепция коллектива.
А это красота и отточенность движений, ритм, умение передать через движение тела свои эмоции, искусство выразить себя и свои желания. К тому же все выступления Todes сопровождаются эффектным шоу, от которого захватывает дух и хочется кричать: «Браво»!
Мужья и дети
Алла Духова из тех женщин, про которых говорят: «Замужем за работой». Но, к счастью, в своем плотном графике она нашла место для рождения двоих детей. Потому что нередко женщины, добившиеся больших карьерных высот, кладут на этот алтарь буквально все.
Вообще, Алла Духова впервые вышла замуж в 22 года. Но когда в 1995 году забеременела, супруг неожиданно решил эмигрировать в США. Однако девушка отказалась бросить свою Родину и Todes, который тогда развивался ударными темпами. С воспитанием старшего сына Владимира ей помогала сестра.
Антон Кись. Фото: соцсети
Вторым мужем Аллы Духовой стал художник по свету, а ныне директор Todes Антон Кись. В этом союзе родился сын Константин. Но брак разрушился из-за частых переездов и гастролей, которые не позволяли супругам часто видеться. В одном из своих интервью, размышляя о причине разрыва этих отношений, Алла Духова брала ответственность на себя.
«Меня не хватило на мужа, на семейную жизнь, и это моя вина. В брак нужно вкладывать столько сил, а я с репетиций приходила выжатая как лимон. Ради карьеры я действительно отказалась от личной жизни», - признавалась Алла Духова в одном из своих интервью.
Кстати, в программе «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой сам Антон Кись также назвал главную причину развода.
«Все так складывалось, что мы все время были порознь. Работа набирала обороты. У Аллы была сумасшедшая загруженность», - отметил Антон Кись.
Сын Аллы Духовой Владимир. Фото: соцсети
Тем не менее, оба супруга признаются, что разошлись мирно и продолжают дружить и по сей день. А иногда и вместе отдыхают, нередко Антон Кись заходит к бывшей супруге на пироги.
Что же касается детей Аллы Духовой, то ее старший сын Владимир получил диплом бакалавра в New York Film Academy и стал режиссером, а младший увлекся спортом и танцами и нередко участвует в выступлениях Todes.
Рост и вес
Рост Аллы Духовой - 168 сантиметров, а вес - 79 килограммов.
Алла Духова с сыном Константином. Фото: соцсети
Алла Духова сейчас
Сейчас Алла Духова по-прежнему в работе: много гастролирует, ставит яркие номера и, кстати, следит за информационной повесткой. Так, недавно хореограф призналась, что старается не пропускать выступления наших фигуристов, восхищается их мастерством, но больше всего ей импонирует Камила Валиева – своей грациозностью и пластичностью.
Алла Духова. Фото: Global Look Press
По словам хореографа, фигурное катание ей ближе всего, поскольку это тоже танец, только танец на льду. А любое движение – это, как известно, жизнь.