Почему Алла Духова смогла построить танцевальную империю, но не сумела быть счастливой в личной жизни

Шоу-балет Аллы Духовой Todes уже давно стал одним из ярких брендов России наряду с фигурным катанием, балалайкой, матрешкой и медведями. Его слава давно вышла за пределы России и шагнула далеко за океан.

Недаром этому знаменитому коллективу доводилось дважды танцевать в балете Майкла Джексона, выступать на премии Music Awards в Монте-Карло вместе с Рики Мартином и Мэрайей Кэри. Конечно, бренд этого танцевального ансамбля держится на хрупких плечах хореографа Аллы Духовой, которую называют «железной леди».

Детство и родители

Алла Духова родилась 29 ноября 1966 года в селе Коса Коми-Пермяцкого автономного округа. Ее мама Галина и отец Владимир работали учителями. Через год после рождения Аллы семейство переехало в Ригу, где и прошли школьные годы девочки. И именно там она всерьез увлеклась и хореографией.