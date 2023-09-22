Превратила видеоигры в любимую работу: кто такая Даша Рейн

Иногда дети так любят игры в детстве, что и во взрослом возрасте продолжают осваивать этот увлекательный мир воображения и творчества. Вот и YouTube-блогер Даша Рейн продолжила свои подростковые увлечения и стала записывать ролики прохождения компьютерной игры SIMS 4.
Детские годы и юность
Даша Рейн родилась 19 июля 1990 года в Киеве. В Сети нет информации о реальной фамилии девушки. Неизвестно, как прошли ее ранние годы.
После школы Даша поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Она успешно окончила учебное заведение в 2013 году. Рейн стала биофизиком. Но Даша увлекалась фотографией в студенческие годы и стала зарабатывать именно этим.
Даша Рейн в студенчестве. Фото: соцсети
Даша Рейн скрывала свою личную жизнь. Но потом стало известно, что она уже долгое время встречается с другим блогером Олегом Брейном.
Пока Олег не спешит делать Даше предложение. Хотя у пары много общего. У Брейна, как у Рейн, свой YouTube-канал с обзорами на видеоигры.
А еще Олег и Даша совместно владеют магазином сувениров и аксессуаров.
Олег Брейн и Даша Рейн. Фото: соцсети
Блог
В год выпуска из университета Даша начала делать первые успешные шаги в блогосфере. Именно тогда она стала помогать Олегу Брейну на его канале TheBrainDit.
Даша записывала и монтировала ролики. Вскоре Рейн стала официальным представителем и пиар-менджером канала Брейна.
Даша оказалась ушами и глазами Олега на блогерских мероприятиях и геймерских тусовках. Так как Брейн скрывался от публики.
Изначально общественность заинтересовалась Дашей, потому что больше хотела узнать про Олега с помощью его помощницы. Когда Олег лично появился на «Видеожаре-2017», Даша все равно осталась в центре внимания.
Даша Рейн. Фото: кадр с YouTube-канала Dariya Rain
Еще Даша развивала социальные сети. Она выкладывала фото маникюра, показывала избранные аксессуары. Также девушка делилась кадрами своих эстетичных завтраков. Это нравилось женской аудитории. И вскоре у Рейн появились рекламные сотрудничества.
Чуть позже Даша основала свой канал, где показывала обзоры на игры GTA ONLINE, Mortal Kombat и Gang Beasts. Иногда Брейн даже устраивала компьютерные поединки с Брейном.
Популярность Рейн принесли челленджи по «Симс 4». Даша начинала с того, что создала виртуальные копии себя и Олега. Она записывала, как развивается жизнь компьютерной пары.
Далее Рейн рассказывала об особенностях игры «Симс 4» и делилась лайфхаками.
Фишкой Даши стало повторение сюжетов из книг и фильмов в мире симуляции. Ей удалось воспроизвести моменты из фильмов «Сумерки» и «Дневники вампира».
Не забывала Даша и про другие игры. Например, она проходила «Алису в стране ужасов», Life is Strange.
Даша не раз упоминала на геймерских фестивалях и в интервью, что тратит много времени на создание роликов. Однако ей это занятие приносит большое удовольствие.
Даша Рейн во время обзора на игру. Фото: кадр с YouTube-канала Dariya Rain
Даша Рейн сейчас
Даша Рейн не перестает радовать поклонников свежими обзорами на игры. Также Даша с удовольствием общается с фанатами в социальных сетях.