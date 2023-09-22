Превратила видеоигры в любимую работу: кто такая Даша Рейн

Даша Рейн. Фото: соцсети 

33-летний блогер вначале была просто помощницей парня, который снимал для YouTube. А потом и сама освоила новую профессию и влюбилась в нее надолго.

Иногда дети так любят игры в детстве, что и во взрослом возрасте продолжают осваивать этот увлекательный мир воображения и творчества. Вот и YouTube-блогер Даша Рейн продолжила свои подростковые увлечения и стала записывать ролики прохождения компьютерной игры SIMS 4.

Детские годы и юность 

Даша Рейн родилась 19 июля 1990 года в Киеве. В Сети нет информации о реальной фамилии девушки. Неизвестно, как прошли ее ранние годы.

После школы Даша поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Она успешно окончила учебное заведение в 2013 году. Рейн стала биофизиком. Но Даша увлекалась фотографией в студенческие годы и стала зарабатывать именно этим.

Даша Рейн в студенчестве. Фото: соцсети 

Даша Рейн скрывала свою личную жизнь. Но потом стало известно, что она уже долгое время встречается с другим блогером Олегом Брейном.

Пока Олег не спешит делать Даше предложение. Хотя у пары много общего. У Брейна, как у Рейн, свой YouTube-канал с обзорами на видеоигры.

А еще Олег и Даша совместно владеют магазином сувениров и аксессуаров. 

Олег Брейн и Даша Рейн. Фото: соцсети 

Блог

В год выпуска из университета Даша начала делать первые успешные шаги в блогосфере. Именно тогда она стала помогать Олегу Брейну на его канале TheBrainDit.

Даша записывала и монтировала ролики. Вскоре Рейн стала официальным представителем и пиар-менджером канала Брейна.

Даша оказалась ушами и глазами Олега на блогерских мероприятиях и геймерских тусовках. Так как Брейн скрывался от публики.

Изначально общественность заинтересовалась Дашей, потому что больше хотела узнать про Олега с помощью его помощницы. Когда Олег лично появился на  «Видеожаре-2017», Даша все равно осталась в центре внимания.

Даша Рейн. Фото: кадр с YouTube-канала Dariya Rain

 

Еще Даша развивала социальные сети. Она выкладывала фото маникюра, показывала избранные аксессуары. Также девушка делилась кадрами своих эстетичных завтраков. Это нравилось женской аудитории. И вскоре у Рейн появились рекламные сотрудничества.

Чуть позже Даша основала свой канал, где показывала обзоры на игры GTA ONLINE, Mortal Kombat и Gang Beasts. Иногда Брейн даже устраивала компьютерные поединки с Брейном.

Популярность Рейн принесли челленджи по «Симс 4». Даша начинала с того, что создала виртуальные копии себя и Олега. Она записывала, как развивается жизнь компьютерной пары.

Далее Рейн рассказывала об особенностях игры «Симс 4»  и делилась лайфхаками.

Фишкой Даши стало повторение сюжетов из книг и фильмов в мире симуляции. Ей удалось воспроизвести моменты из  фильмов «Сумерки» и «Дневники вампира».

Не забывала Даша и про другие игры. Например, она проходила «Алису в стране ужасов», Life is Strange. 

Даша не раз упоминала на геймерских фестивалях и в интервью, что тратит много времени на создание роликов. Однако ей это занятие приносит большое удовольствие. 

Даша Рейн во время обзора на игру. Фото: кадр с YouTube-канала Dariya Rain

Даша Рейн сейчас 

Даша Рейн не перестает радовать поклонников свежими обзорами на игры. Также Даша с удовольствием общается с фанатами в социальных сетях.

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