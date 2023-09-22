Превратила видеоигры в любимую работу: кто такая Даша Рейн

Иногда дети так любят игры в детстве, что и во взрослом возрасте продолжают осваивать этот увлекательный мир воображения и творчества. Вот и YouTube-блогер Даша Рейн продолжила свои подростковые увлечения и стала записывать ролики прохождения компьютерной игры SIMS 4.

Детские годы и юность

Даша Рейн родилась 19 июля 1990 года в Киеве. В Сети нет информации о реальной фамилии девушки. Неизвестно, как прошли ее ранние годы.

После школы Даша поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Она успешно окончила учебное заведение в 2013 году. Рейн стала биофизиком. Но Даша увлекалась фотографией в студенческие годы и стала зарабатывать именно этим.