«Я всегда был уверен, что стану звездой»: жизнь и карьера Вина Дизеля

Кто такой Вин Дизель?
Вин Дизель бросил колледж, чтобы создать свой первый фильм «Многоликий», который был показан на Каннском кинофестивале в 1995 году. Его следующий фильм «Бродяги» был показан на «Сандэнс». Работа Дизеля привлекла внимание Стивена Спилберга, который пригласил актера в фильме «Спасти рядового Райана» (1998).
Он снялся в нескольких фильмах, прежде чем получил свою определяющую карьеру роль в фильме «Форсаж» (2001). Дополнительные фильмы включают «Хроники Риддика» (2004), «Стражи Галактики» (2014) и более поздние главы франшизы «Форсаж».
Ранняя жизнь и карьера
Вин Дизель в молодости. Фото: соцсети
Вин Дизель, при рождении Марк Винсент, родился 18 июля 1967 года в округе Аламеда, Калифорния. Дизеля и его брата-близнеца Пола воспитывали их мать Делора и отчим Ирвинг Х. Винсент. Их биологический отец оставил мать еще до их рождения.
Дизель не из тех, кто раскрывает подробности о своем личном прошлом, был откровенен по поводу того, что рано развил в себе страсть к выступлениям. Его отчим был преподавателем драматического искусства, а сам Дизель начал сниматься в возрасте семи лет в театре «Нью Сити».
«Я всегда был уверен, что стану кинозвездой, — сказал он Entertainment Weekly. — Даже будучи ребенком, я знал это».
Дизель продолжал сниматься в театральных постановках на протяжении всей своей юности. В подростковом возрасте он также занялся другой профессией — клубным вышибалой. Эта работа помогла ему развить выносливость, которую он пронес через многие свои выступления в кино.
Как он объяснил Men's Fitness: «Я, должно быть, участвовал более чем в 500 боях. Я дрался каждую ночь и побеждал в течение девяти или десяти лет. И это были не очень приятные бои».
Работа вышибалой также оставляла ему свободное время для прослушивания на роли и изучения английского языка в нью-йоркском колледже Хантер. Дизель черпал вдохновение в те дни, когда он был начинающим актером, для своего первого самодельного кинопроекта — предприятия, которое помогло начать его карьеру.
«Многоликий», «Бродяги»
Вин Дизель в фильме «Многоликий». Фото: кадр из фильма
Дизель бросил колледж, чтобы создать свой первый фильм «Многоликий». Дизель написал сценарий, спродюсировал, срежиссировал и сыграл главную роль в этом короткометражном фильме об актере, готовом сыграть любое этническое происхождение.
Фильм был принят и показан на престижном Каннском кинофестивале в 1995 году. Затем Дизель выступил режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в полнометражном художественном фильме «Бродяги», в котором он сыграл крутого, непреклонного наркоторговца, учащегося открываться для эмоциональной близости. Работа была показана на кинофестивале «Сандэнс» в 1997 году.
«Спасти рядового Райана», «Черна дыра»
Вин Дизель в фильме «Спасти рядового Райна». Фото: кадр из фильма
Работа Дизеля привлекла внимание знаменитого режиссера Стивена Спилберга, который тогда начинал работу над своей эпопеей о Второй мировой войне «Спасти рядового Райана» (1998). Спилберг подобрал для актера главную роль, и после выхода фильма Дизель обнаружил, что перед ним открываются возможности с большим бюджетом.
В 2000 году он сыграл заметную роль в научно-фантастическом триллере «Черная дыра». Его персонаж, Ричард Б. Риддик, впоследствии появился в двух продолжениях: — «Хроники Риддика» (2004) и «Риддик» (2013).
Вин Дизель и Алекса Давалос в фильме «Хроники Риддика». Фото: Global Look Press
«Бойлерная», «Форсаж», «ХХХ»
Продемонстрировав свой талант к серьезной драматургии, Дизель присоединился к Бену Аффлеку и Джованни Рибизи в роли нечестного биржевого маклера в фильме «Бойлерная» (2000). Но вскоре он стал более известен благодаря тому, что в 2001 году помог запустить одну из самых популярных экшн-франшиз той эпохи — «Форсаж».
В фильме Дизель сыграл печально известного уличного гонщика Доминика Торетто, расследование в отношении которого ведет полицейский под прикрытием (Пол Уокер). Его статус звезды в жанре экшн еще больше закрепила главная роль Дизеля в фильме «ХХХ» (2002).
Вин Дизель и Азия Ардженто в фильме «XXX». Фото: Global Look Press
«Лысый нянька», «Признайте меня виновным», «Форсаж»
Позже Дизель попытался расширить свой имидж, снявшись в комедии 2005 года «Лысый нянька». В 2006 году в фильме «Признайте меня виновным» он использовал свое знаменитое подтянутое телосложение, чтобы сыграть гангстера, который защищает себя на суде.
Но вскоре Дизель вернулся к своему популярному образу крутого парня в более поздних частях франшизы «Форсаж», включая «Форсаж» (2009), «Форсаж-5» (2011), «Форсаж-6» (2013) и «Форсаж-7» (2015), последняя из которых была омрачена гибелью Уокера в автомобильной аварии до завершения съемок.
Вин Дизель и Пол Уокер в фильме «Форсаж-5». Фото: Global Look Press
Озвучивание Грута для «Стражей Галактики»
В 2014 году Дизель присоединился к новой франшизе в качестве голоса Грута, древоподобного существа со словарным запасом из трех слов, в научно-фантастическом приключении «Стражи Галактики».
Необычный фильм о супергероях стал международным блокбастером, собравшим в прокате около 770 миллионов долларов, а «Стражи Галактики – 2» (2017) получили еще больший кассовый сбор в мировом прокате. Дизель также озвучивал Грута для появлений в фильмах «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019) и «Ральф ломает Интернет» (2019).
«Последний охотник на ведьм», «Бладшот»
Вин Дизель в фильме «Последний охотник на ведьм». Фото: кадр из фильма
В 2015 году Дизель вместе с Элайджей Вудом и Майклом Кейном снялся в фильме «Последний охотник на ведьм» — проекте, получившем в основном негативные отзывы и скромные кассовые сборы.
«Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» (2016) также не смогла произвести впечатление на критиков, несмотря на новаторские визуальные эффекты, но Дизель нашел долгожданный прием, возродив знакомых персонажей в фильмах 2017 года «ХХХ: Возвращение Ксандера Кейджа».
Постер фильма ««ХХХ: Возвращение Ксандера Кейджа». Фото: Global Look Press
Затем звезда боевиков дебютировал с новым дерзким персонажем в фильме «Бладшот» (2020), основанном на комиксах о жаждущем мести солдате.
Вин Дизель с женой и детьми на церемонии открытия его звезды на голливудской «Аллее славы» 26 августа 2013 г. в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фото: Global Look Press