«Я всегда был уверен, что стану звездой»: жизнь и карьера Вина Дизеля

Вин Дизель, при рождении Марк Винсент, родился 18 июля 1967 года в округе Аламеда, Калифорния. Дизеля и его брата-близнеца Пола воспитывали их мать Делора и отчим Ирвинг Х. Винсент. Их биологический отец оставил мать еще до их рождения.

Дизель не из тех, кто раскрывает подробности о своем личном прошлом, был откровенен по поводу того, что рано развил в себе страсть к выступлениям. Его отчим был преподавателем драматического искусства, а сам Дизель начал сниматься в возрасте семи лет в театре «Нью Сити».

«Я всегда был уверен, что стану кинозвездой, — сказал он Entertainment Weekly. — Даже будучи ребенком, я знал это».

Дизель продолжал сниматься в театральных постановках на протяжении всей своей юности. В подростковом возрасте он также занялся другой профессией — клубным вышибалой. Эта работа помогла ему развить выносливость, которую он пронес через многие свои выступления в кино.

Как он объяснил Men's Fitness: «Я, должно быть, участвовал более чем в 500 боях. Я дрался каждую ночь и побеждал в течение девяти или десяти лет. И это были не очень приятные бои».

Работа вышибалой также оставляла ему свободное время для прослушивания на роли и изучения английского языка в нью-йоркском колледже Хантер. Дизель черпал вдохновение в те дни, когда он был начинающим актером, для своего первого самодельного кинопроекта — предприятия, которое помогло начать его карьеру.

«Многоликий», «Бродяги»