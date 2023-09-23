Звезда «Форсажа» и жертва нелепой случайности: короткая жизнь Пола Уокера

Кем был Пол Уокер?

Родившийся в Калифорнии в 1973 году, Пол Уокер дебютировал на большом экране в 1986 году в фильме ужасов «Монстр в твоем шкафу».

После появления в нескольких телесериалах в 1990-х, включая «Чарльз в ответе», «Кто здесь Босс?», «Молодые и дерзкие», Уокер привлек к себе внимание ролью в фильме 1999 года «Студенческая команда».

После съемок в фильмах для подростков, таких как «Это все она» и «Черепа», Уокер получил свою заметную роль в 2001 году в фильме «Форсаж», который стал его прорывом.

Франшиза «Форсаж» сделала Уокера героем боевиков, и в дальнейшем он снялся в нескольких фильмах этого жанра, включая «Беги без оглядки», «В ловушке времени» и «Тачка номер 19». Уокер погиб в автомобильной аварии 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет.

Смерть

Уокер погиб в автомобильной аварии 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет. Он участвовал в благотворительном мероприятии Reach Out Worldwide в пользу жертв тайфуна «Хайян» на Филиппинах.

Актер находился на пассажирском сиденье Porsche, когда его друг, находившийся за рулем, не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль загорелся, оба находившихся внутри человека погибли.