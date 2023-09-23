Звезда «Форсажа» и жертва нелепой случайности: короткая жизнь Пола Уокера

Кем был Пол Уокер?
Родившийся в Калифорнии в 1973 году, Пол Уокер дебютировал на большом экране в 1986 году в фильме ужасов «Монстр в твоем шкафу».
После появления в нескольких телесериалах в 1990-х, включая «Чарльз в ответе», «Кто здесь Босс?», «Молодые и дерзкие», Уокер привлек к себе внимание ролью в фильме 1999 года «Студенческая команда».
После съемок в фильмах для подростков, таких как «Это все она» и «Черепа», Уокер получил свою заметную роль в 2001 году в фильме «Форсаж», который стал его прорывом.
Франшиза «Форсаж» сделала Уокера героем боевиков, и в дальнейшем он снялся в нескольких фильмах этого жанра, включая «Беги без оглядки», «В ловушке времени» и «Тачка номер 19». Уокер погиб в автомобильной аварии 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет.
Смерть
Уокер погиб в автомобильной аварии 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет. Он участвовал в благотворительном мероприятии Reach Out Worldwide в пользу жертв тайфуна «Хайян» на Филиппинах.
Актер находился на пассажирском сиденье Porsche, когда его друг, находившийся за рулем, не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль загорелся, оба находившихся внутри человека погибли.
Стихийный мемориал на месте гибели Пола Уокера. Валенсия, Калифорния, 2 декабря 2013 года. Фото: Global Look Press
На момент своей смерти Уокер закончил сниматься в фильме «13 район: Кирпичные особняки» и работал над «Форсажем-7». «Кирпичные особняки» были выпущены в 2014 году, а премьера «Форсажа 7» состоялась 3 апреля 2015 года с огромными кассовыми сборами. В марте 2015 года коллега Уокера по фильму Вин Дизель назвал свою новорожденную дочь Полин в честь своего погибшего друга.
Дочь
Пол Уокер с дочерью Мидоу. Фото: соцсети
У Уокера есть дочь Мидоу Рейн от бывшей девушки Ребекки Макбрейн. В своем завещании Уокер оставил свое состояние в 25 миллионов долларов Мидоу и попросил, чтобы его мать стала ее законным опекуном.
Братья
Пол Уокер, Коди Уокер и Калеб Уокер. Фото: соцсети
Релиз «Форсажа-7» в 2015 году стал возможен благодаря двум братьям Уокера, Калебу и Коди, которые имели физическое сходство с актером. Братья работали с художниками по визуальным эффектам в сценах, которые нужно было переснять покойному актеру, и с внедрением компьютерной графики вернули Уокера в кадр.
Международный кассовый сбор фильма составил 1,7 миллиарда долларов.
Ранняя карьера
Родившийся 12 сентября 1973 года в Глендейле, Калифорния, Пол Уокер появился перед камерой в юном возрасте, работая моделью и снимаясь в телевизионных сериалах «Чарльз в ответе», «Кто здесь Босс?», «Молодые и дерзкие», «Путь на небеса».
Пол Уокер в юности. Фото: Global Look Press
В 1986 году он дебютировал в кино в фильме ужасов «Монстр в шкафу», одновременно получив повторяющуюся роль в телесериале «Трепет».
После окончания средней школы Уокер посещал различные общественные колледжи Калифорнии, но в 1993 году полностью посвятил себя актерскому мастерству, сыграв роль в мыльной опере «Молодые и дерзкие».
После нескольких приглашенных ролей на телевидении и главной роли в фильме «Тэмми и динозавр» Уокер снялся в семейной комедии «Вместе с Дидлами» и навсегда оставил свою карьеру на телевидении.
Дениз Ричардз и Пол Уокер в фильме «Тэмми и динозавр». Фото: кадр из фильма 1994 года
Фильмы
Следующая роль Уокера была важной для его карьеры: он появился вместе с Риз Уизерспун в получившем признание критиков концептуальном фильме «Плезантвиль».
С этого момента Уокер снялся в главных ролях в таких фильмах конца 1990-х, как «Это все она», «Студенческая команда» и «Черепа» — все они были рассчитаны на подростковую аудиторию, что помогло превратить Уокера в кумира девушек.
Пол Уокер и Джеймс Ван Дер Бик в фильме «Университетский блюз». Фото: Global Look Press
«Форсаж»
В 2001 году карьера Уокера достигла пика, когда он получил главную роль вместе с начинающим Вин Дизелем в «Форсаже». Фильм, отдавший дань уважения дорожным фильмам 1970-х, «Форсаж» привел Уокера к новым высотам славы на пути к кассовым сборам в сумме более 200 миллионов долларов.
Пол Уокер и Вин Дизель в фильме «Форсаж». Фото: Global Look Press
Два года спустя франшиза вернулась со своим первым продолжением, «Форсаж-2», и Уокер снова был там задействован. Кассовые сборы фильма были даже больше, чем у первого, и начиналась серия настоящих хитов. Затем Уокер снялся еще в нескольких фильмах, ориентированных на экшн, включая «В ловушке времени» (2003), «Доброе пожаловать в рай!» (2005) и «Беги без оглядки» (2006).
Билли Коннолли и Пол Уокер в фильме «Временная шкала». Фото: Global Look Press
А также подписал контракт на участие в драме «Ноэль» (2004) и детском приключенческом фильме «Восемь внизу» (2006).
Пол Уокер и Пенелопа Крус в фильме «Ноэль». Фото: Global Look Press
«Флаги наших отцов», «Подстава»
Уокер также продемонстрировал свой богатый диапазон как актер в военной драме 2006 года «Флаги наших отцов» режиссера Клинта Иствуда. Он продолжал брать на себя больше ролей в боевиках «Подстава» (2007), «Мальчики-налетчики» (2010) и «Форсаж-5».
Пол Уокер в фильме «Подстава». Фото: кадр из фильма 2007 года
В 2012 году Уокер подписал контракт на съемки фильма «Форсаж-6» (2013)
В свободное от съемок время Уокер состоял в Reach Out Worldwide, некоммерческой организации, которую он основал в 2010 году для оказания помощи регионам, пострадавшим от стихийных бедствий.
Документальный фильм «Я Пол Уокер»
В августе 2018 года Paramount Network выпустил полнометражный документальный фильм «Я Пол Уокер» о жизни и карьере покойного актера «Форсажа». В него вошли интервью с такими звездами, как Тайриз Гибсон, режиссерами Робом Коэном и Уэйном Крамером, а также с членами семьи Уокера.
Пол Уокер. Фото: Global Look Press