Музыкант на все времена: история великого британца Джона Леннона

Создание the Beatles

Взрыв Элвиса Пресли на рок-сцене вдохновил 16-летнего Леннона на создание группы the Quarry Men, названной в честь его школы. Леннон познакомился с Полом Маккартни на церковном празднике 6 июля 1957 года. Вскоре он пригласил Маккартни присоединиться к группе, и в итоге они вдвоем создали одно из самых успешных партнерских отношений по написанию песен в истории музыки.

На следующий год Маккартни познакомил Джорджа Харрисона с Ленноном, и Харрисон вместе с приятелем по художественному колледжу Стюартом Сатклиффом также присоединились к группе Леннона. Постоянно нуждаясь в барабанщике, группа, наконец, остановила свой выбор на Пите Бесте в 1960 году.

Первой записью, которую они сделали, была песня Бадди Холли That'll Be the Day в 1958 году. На самом деле, именно группа Холли, the Crickets, вдохновила группу сменить название. Позже Леннон пошутил, что у него было видение, когда ему было 12 лет — человек появился на пылающем пироге и сказал им: «С этого дня вы «Битлз» с буквой"А"».

The Beatles были открыты Брайаном Эпштейном в 1961 году в ливерпульском клубе Cavern, где они регулярно выступали. Став их новым менеджером, Эпстайн заключил контракт на запись с EMI. С новым барабанщиком Ринго Старром (Ричард Старки) и Джорджем Мартином в качестве продюсера группа выпустила свой первый сингл Love Me Do в октябре 1962 года. Песня достигла пика в британских чартах на 17-й строчке.

Леннон написал следующий сингл группы Please Please Me, вдохновленный в первую очередь Роем Орбисоном, но также и увлечением Леннона каламбуром в знаменитой лирике Бинга Кросби «О, пожалуйста, прислушайся к моим мольбам» из песни Please. Песня The Beatles Please Please Me возглавила британские чарты. The Beatles впоследствии стали самой популярной группой в Британии, выпустив такие мега-хиты, как She Loves You и I Want To Hold Your Hand.

Леннон женился на Синтии Пауэлл в августе 1962 года. У пары родился общий сын Джулиан, которого назвали в честь матери Леннона. Синтия была вынуждена держаться в тени во время Битломании. Они с Ленноном развелись в 1968 году. На следующий год, 20 марта 1969 года, он женился вторично на японской художнице-авангардистке Йоко Оно, с которой познакомился в галерее Indica в ноябре 1966 года.