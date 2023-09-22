Музыкант на все времена: история великого британца Джона Леннона

Кем был Джон Леннон?
Музыкант Джон Леннон познакомился с Полом Маккартни в 1957 году и пригласил его присоединиться к его музыкальной группе. В итоге они создали самое успешное партнерство по написанию песен в истории музыки. Леннон покинул the Beatles в 1969 году, а позже выпустил альбомы со своей женой Йоко Оно и другими. 8 декабря 1980 года он был убит сумасшедшим фанатом по имени Марк Дэвид Чепмен.
Джон Леннон. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Джон Уинстон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле, Мерсисайд, Англия, во время налета немецкой авиации во время Второй мировой войны.
Когда ему было четыре года, родители Леннона развелись, и в итоге он остался жить со своей тетей Мими. Отец Леннона был моряком торгового флота. Он не присутствовал при рождении своего сына и не часто видел своего сына, когда тот был маленьким.
Мать Леннона, Джулия, снова вышла замуж, но регулярно навещала его и Мими. Она научила Леннона играть на банджо и пианино и купила его первую гитару. Леннон был опустошен, когда в июле 1958 года Джулию насмерть сбила машина, за рулем которой находился полицейский, находившийся не при исполнении служебных обязанностей. Ее смерть была одним из самых травмирующих событий в его жизни.
В детстве Леннон был проказником, и ему нравилось попадать в неприятности. Будучи мальчиком и юношей, он любил рисовать гротескные фигуры и калек. Школьный учитель Леннона думал, что он мог бы поступить в художественную школу для поступления в колледж, поскольку он не получал хороших оценок в школе, но обладал художественным талантом.
Солист группы The Beatles Джон Леннон, одетый как Элвис. Фото: Global Look Press
Создание the Beatles
Взрыв Элвиса Пресли на рок-сцене вдохновил 16-летнего Леннона на создание группы the Quarry Men, названной в честь его школы. Леннон познакомился с Полом Маккартни на церковном празднике 6 июля 1957 года. Вскоре он пригласил Маккартни присоединиться к группе, и в итоге они вдвоем создали одно из самых успешных партнерских отношений по написанию песен в истории музыки.
На следующий год Маккартни познакомил Джорджа Харрисона с Ленноном, и Харрисон вместе с приятелем по художественному колледжу Стюартом Сатклиффом также присоединились к группе Леннона. Постоянно нуждаясь в барабанщике, группа, наконец, остановила свой выбор на Пите Бесте в 1960 году.
Первой записью, которую они сделали, была песня Бадди Холли That'll Be the Day в 1958 году. На самом деле, именно группа Холли, the Crickets, вдохновила группу сменить название. Позже Леннон пошутил, что у него было видение, когда ему было 12 лет — человек появился на пылающем пироге и сказал им: «С этого дня вы «Битлз» с буквой"А"».
The Beatles были открыты Брайаном Эпштейном в 1961 году в ливерпульском клубе Cavern, где они регулярно выступали. Став их новым менеджером, Эпстайн заключил контракт на запись с EMI. С новым барабанщиком Ринго Старром (Ричард Старки) и Джорджем Мартином в качестве продюсера группа выпустила свой первый сингл Love Me Do в октябре 1962 года. Песня достигла пика в британских чартах на 17-й строчке.
Леннон написал следующий сингл группы Please Please Me, вдохновленный в первую очередь Роем Орбисоном, но также и увлечением Леннона каламбуром в знаменитой лирике Бинга Кросби «О, пожалуйста, прислушайся к моим мольбам» из песни Please. Песня The Beatles Please Please Me возглавила британские чарты. The Beatles впоследствии стали самой популярной группой в Британии, выпустив такие мега-хиты, как She Loves You и I Want To Hold Your Hand.
Леннон женился на Синтии Пауэлл в августе 1962 года. У пары родился общий сын Джулиан, которого назвали в честь матери Леннона. Синтия была вынуждена держаться в тени во время Битломании. Они с Ленноном развелись в 1968 году. На следующий год, 20 марта 1969 года, он женился вторично на японской художнице-авангардистке Йоко Оно, с которой познакомился в галерее Indica в ноябре 1966 года.
Джон Леннон и его первая жена Синтия Пауэлл по пути на Каннский кинофестиваль, 1965 год. Фото: Global Look Press
Битломания
В 1964 году The Beatles стали первой британской группой, добившейся успеха в Соединенных Штатах, начиная с их появления на телевизионном шоу Эда Салливана 9 февраля 1964 года.
Битломания положила начало «британскому вторжению» рок-групп в Соединенные Штаты, в число которых также входили the Rolling Stones и the Kinks. После своего выступления на Sullivan the Beatles вернулись в Великобританию, чтобы снять свой первый фильм «Вечер трудного дня» (1964) и подготовиться к своему первому мировому турне.
Второй фильм The Beatles «На помощь!» вышел на экраны в 1965 году. В июне того же года королева Елизавета II объявила, что the Beatles будут названы кавалерами ордена Британской империи. В августе 1965 года четверка выступила перед 55 600 болельщиками на нью-йоркском стадионе Shea Stadium, установив новый рекорд по количеству концертной аудитории в истории музыки. Когда The Beatles вернулись в Англию, они записали прорывной альбом Rubber Soul (1965), известный тем, что вышел за рамки песен о любви и поп-формул, которыми группа была ранее хорошо известна.
Магия Битломании начала терять свою привлекательность к 1966 году. Жизни участников группы были поставлены под угрозу, когда их обвинили в оскорблении президентской семьи на Филиппинах. Затем замечание Леннона о том, что группа «сейчас популярнее Иисуса», вызвало осуждения, и запись Beatles зажгла костры в Библейском поясе США. The Beatles прекратили гастроли после концерта 29 августа 1966 года в Candlestick Park в Сан-Франциско.
После длительного перерыва группа вернулась в студию, чтобы расширить свое экспериментальное звучание экзотическими инструментами /текстами песен под влиянием наркотиков и магнитофонными абстракциями. Первым сэмплом стал сингл Penny Lane/Strawberry Fields Forever, за которым последовал альбом Sgt . Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), который многие считают величайшим рок-проектом в истории музыки.
Выступление The Beatles в августе 1965 года на нью-йоркском стадионе Shea Stadium, собрало рекордное количеству концертной аудитории. Снимок британского фотографа Тони Рэй-Джонса. Фото: Global Look Press
The Beatles распадаются
Затем «Битлз» понесли огромный удар, когда Эпштейн умер 27 августа 1967 года. Потрясенные смертью Эпштейна, The Beatles осенью перешли под руководство Маккартни и снялись в Magical Mystery Tour. В то время как фильм был раскритикован критиками, альбом саундтреков содержал песню Леннона I Am The Walrus, самую загадочную работу группы на сегодняшний день.
Magical Mystery Tour не смог добиться большого коммерческого успеха, и The Beatles удалились в Трансцендентальную медитацию и «Махариши Махеш Йоги», которая привела их в Индию на два месяца в начале 1968 года. Их следующее предприятие, Apple Corps Ltd., пострадало от бесхозяйственности. В июле того же года группа в последний раз столкнулась с заметно истеричной толпой на премьере своего фильма «Желтая подводная лодка». В ноябре 1968 года вышел двойной альбом The Beatles The Beatles (также известный как White Album), демонстрирующий их разные направления.
К этому времени сотрудничество Леннона со второй женой Оно в качестве исполнителя начало вызывать серьезную напряженность внутри группы. Леннон и Оно изобрели форму протеста за мир, оставаясь в постели во время съемок и интервью, а их сингл Give Peace a Chance (1969), записанный под названием the Plastic Ono Band, стал своего рода национальным гимном пацифистов.
Леннон покинул the Beatles в сентябре 1969 года, сразу после того, как группа завершила запись Abbey Road. Новость о распаде держалась в секрете, пока Маккартни не объявил о своем уходе в апреле 1970 года, за месяц до выхода альбома Let It Be, записанного незадолго до Abbey Road.
Джон Леннон защищает Йоко Оно после того, как толпа попыталась окружить их. Лондон – 19 октября 1968 г. Фото: Global Look Press
Сольная карьера: альбом Imagine
Вскоре после распада the Beatles, в 1970 году, Леннон выпустил свой дебютный сольный альбом John Lennon/Plastic Ono Band, отличающийся сырым минималистичным звучанием, которое последовало за терапией primal-scream. За этим проектом последовал альбом Imagine 1971 года, самый коммерчески успешный и получивший признание критиков из всех работ Леннона после «Битлз». Заглавный трек позже был назван № 3 в списке «Лучших песен всех времен» журнала Rolling Stone.
Однако мир и любовь не всегда стояли на повестке дня Леннона. Imagine также включила трек How Do You Sleep?, яростный ответ на завуалированные послания в адрес Леннона в некоторых сольных записях Маккартни. Друзья и бывший дуэт авторов песен позже зарыли топор войны, но больше никогда официально не работали вместе.
Леннон и Оно переехали в Соединенные Штаты в сентябре 1971 года, но администрация Никсона постоянно угрожала им депортацией. Леннону сказали, что его выгоняют из страны. Певец считал, что его выгоняют из-за его активности против непопулярной войны во Вьетнаме. Документы позже подтвердили его правоту. (Через два года после отставки Никсона, в 1976 году, Леннону было предоставлено постоянное место жительства в США.)
В 1972 году, борясь за то, чтобы остаться в Америке, Леннон выступил в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке в пользу детей с умственными недостатками и продолжил пропаганду мира. Борьба за иммиграцию сказалась на браке Леннона, и осенью 1973 года они с Оно расстались. Леннон отправился в Лос-Анджелес, Калифорния, где устраивал вечеринки и завел любовницу, Мэй Пэнг. Ему все еще удавалось выпускать хитовые альбомы, включая «Игры разума» (1973), «Стены и мосты» (1974) и «Рок-н-ролл» (1975). За это время Леннон прославился сотрудничеством с Дэвидом Боуи и Элтоном Джоном.
Леннон и Оно помирились в 1974 году, и она родила их единственного ребенка, сына по имени Шон, в 35-й день рождения Леннона (9 октября 1975 года). Вскоре после этого Леннон решил оставить музыкальный бизнес, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть отцом и мужем.
Фотография Джона Леннона и Дэвида Боуи из студии Electric Light Studios. Фото: Global Look Press
Трагическая смерть
В 1980 году Леннон вернулся в музыкальный мир с альбомом Double Fantasy, включающим хитовый сингл (Just Like) Starting Over. К сожалению, всего через несколько недель после выхода альбома Марк Дэвид Чепмен, невменяемый фанат, несколько раз выстрелил в Леннона перед его жилым комплексом в Нью-Йорке. Леннон умер в нью-йоркской больнице имени Рузвельта 8 декабря 1980 года в возрасте 40 лет.
Убийство Леннона оказало и продолжает оказывать глубокое влияние на поп-культуру. После трагического события миллионы поклонников по всему миру скорбели, а продажи пластинок резко возросли. И безвременная кончина Леннона до сих пор вызывает глубокую печаль во всем мире, поскольку новые поколения поклонников продолжают восхищаться им. Леннон был посмертно включен в Зал славы авторов песен в 1987 году и в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году.
Люди собрались вокруг мозаики Strawberry Field Imagine в Центральном парке, чтобы почтить память Джона Леннона через 40 лет после его смерти. 8 декабря 2020 г., Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
В день, когда певцу исполнился бы 81 год, на лондонской Карнаби-стрит была открыта бронзовая статуя бывшего битла Джона Леннона в натуральную величину. 8 октября 2021 г., Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press