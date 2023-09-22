Музыкант на все времена: история великого британца Джона Леннона

Ранняя жизнь

Джон Уинстон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле, Мерсисайд, Англия, во время налета немецкой авиации во время Второй мировой войны.

Когда ему было четыре года, родители Леннона развелись, и в итоге он остался жить со своей тетей Мими. Отец Леннона был моряком торгового флота. Он не присутствовал при рождении своего сына и не часто видел своего сына, когда тот был маленьким.

Мать Леннона, Джулия, снова вышла замуж, но регулярно навещала его и Мими. Она научила Леннона играть на банджо и пианино и купила его первую гитару. Леннон был опустошен, когда в июле 1958 года Джулию насмерть сбила машина, за рулем которой находился полицейский, находившийся не при исполнении служебных обязанностей. Ее смерть была одним из самых травмирующих событий в его жизни.

В детстве Леннон был проказником, и ему нравилось попадать в неприятности. Будучи мальчиком и юношей, он любил рисовать гротескные фигуры и калек. Школьный учитель Леннона думал, что он мог бы поступить в художественную школу для поступления в колледж, поскольку он не получал хороших оценок в школе, но обладал художественным талантом.