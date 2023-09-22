Потеря маленького сына, два развода и поддержка знаменитого дяди: как сложилась судьба казахстанской телеведущей Асель Аскар

Биография ведущей
Асель Аскар — известная телеведущая и актриса из Казахстана. Она одна из немногих казахстанских звезд, кто откровенно делится подробностями личной жизни в социальных сетях. Асель переживала как моменты славы, так и настоящее горе — смерть маленького сына. Несмотря на все невзгоды, она продолжает заниматься любимым делом.
Росла творческим и непоседливым ребенком
Асель Аскар родилась 10 июля 1991 года в Джамбуле. Ее дядя Айбек Жансеитов — популярный казахстанский певец и продюсер, выступающий под творческим псевдонимом Беркут. Большое влияние на формирование мировоззрения дочери оказала мама, ставшая примером для подражания. Девочка росла активным и творческим ребенком, в школе ходила на спортивные бальные танцы, занималась пением и рисовала.
Асель Аскар со своей мамой. Фото: соцсети
Асель с самого детства мечтала о популярности и стремилась стать актрисой, но родители настояли на том, чтобы дочь получила юридическое образование. Однако после окончания учебы девушка не пошла работать по специальности, а устроилась обычным продавцом-консультантом. По ее воспоминаниям, она получала большие деньги и не собиралась ничего менять в жизни.
Попала в шоу-бизнес благодаря знаменитому дяде
Проводником в мир шоу-бизнеса для молодой и амбициозной Асель стал родной дядя Беркут, он пригласил племянницу в свою команду. Аскар участвовала в съемках видеоклипов, попала на телевидение, а затем исполнила детскую мечту — сыграла в фильмах «Самая красивая» и «Той любой ценой». Также девушка стала активно вести блог.
В соцсетях Асель делится с подписчиками подробностями биографии, откровенно рассказывает о своих отношениях. При этом изначально племянница Беркута записывала видео с чтением стихотворений и лишь потом начала шокировать казахстанскую публику эпатажными фотографиями. Аскар поддерживает девушек после родов, много времени уделяет теме похудения.
Асель Аскар со своим дядей Беркутом. Фото: соцсети
Асель занимается рекламой собственного бренда одежды, часто снимается в рекламных роликах. Она выкладывает фотографии своих экспериментов с макияжем, снимает видео со спортивными тренировками. При этом Аскар позиционирует себя больше как социального блогера, так как часто поднимает темы неравноправия женщин в казахстанском обществе.
Личная жизнь красавицы
Асель придерживается здорового образа жизни, посещает тренажерный зал, внимательно следит за рационом. Девушка не ест мясо, пьет пробиотики, что позволяет ей поддерживать стройную фигуру. Аскар посещает психолога, любит читать. Также девушка безумно любит путешествовать.
Несмотря на то, что сейчас Асель рекламирует курсы о том, как правильно строить отношения с мужчинами, ее собственную личную жизнь сложно назвать счастливой.
Асель Аскар. Фото: соцсети
В первый раз девушка вышла замуж в возрасте 20 лет, имя избранника она не раскрывает. Племянница Беркута родила сына Арыстана, но спустя два года совместной жизни брак развалился.
Уже позже Аскар назвала причиной развода давление со стороны свекрови. Мать мужа спровоцировала послеродовую депрессию, муж не оказывал никакой поддержки в воспитании сына.
После болезненного расставания Асель долгое время не стремилась создавать новую семью. В социальных сетях она публиковала сообщения с посылом о том, как ненавидит мужчин. Однако позднее Аскар все же согласилась на повторный брак.
Асель Аскар с сыном Арыстаном. Фото: соцсети
В 2019 году девушка сыграла свадьбу с Айбеком Жумабековым. А в мае 2021 года блогер рассказала подписчикам в социальных сетях новость о расставании с мужчиной. Девушка поблагодарила семью мужа, заявила о том, что сама выступила инициатором развода, пообещала не удалять совместные фотографии. После этого Аскар перебралась с сыном в другую квартиру, которую снял муж.
Уже позже стало известно о том, что Асель находится на раннем сроке беременности. Айбек попросил дать ему второй шанс, в итоге Аскар согласилась на примирение. Она родила сына в январе 2022 года, мальчику дали имя Айбарс.
В октябре 2022 года Асель пережила тяжелое испытание в жизни — умер ее маленький сын Айбарс. Ребенку диагностировали сердечную недостаточность, младенец скончался в реанимации. Блогеру трудно было смириться с потерей ребенка, по ее словам, она плакала каждый день.
Асель Аскар с сыном Айбарсом. Фото: соцсети
О том, как складывались отношения с Айбеком после этой трагедии, Аскар честно рассказала в интервью. Мужчина, по ее словам, не поддержал избранницу в трудную минуту. С момента трагедии не прошло и 40 дней, когда Жумабеков выставил жену из дома. Конечно, за этим последовал развод.
Аскар сейчас
Смерть ребенка пережить невозможно, но Асель хотела, чтобы ее ангел-хранитель гордился ею, поэтому находила силы двигаться дальше. После смерти малыша реанимировала проект «Нет некрасивых женщин», в котором старалась изменить жизнь своих героинь, преображая их внешность и внутренний мир.
Асель со временем постаралась трансформировать боль в творчество, даже выпустила песню «Ты выбрал небо», которую посвятила сыну и матерям, потерявшим детей.