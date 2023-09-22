Потеря маленького сына, два развода и поддержка знаменитого дяди: как сложилась судьба казахстанской телеведущей Асель Аскар

Асель с самого детства мечтала о популярности и стремилась стать актрисой, но родители настояли на том, чтобы дочь получила юридическое образование. Однако после окончания учебы девушка не пошла работать по специальности, а устроилась обычным продавцом-консультантом. По ее воспоминаниям, она получала большие деньги и не собиралась ничего менять в жизни.

Попала в шоу-бизнес благодаря знаменитому дяде

Проводником в мир шоу-бизнеса для молодой и амбициозной Асель стал родной дядя Беркут, он пригласил племянницу в свою команду. Аскар участвовала в съемках видеоклипов, попала на телевидение, а затем исполнила детскую мечту — сыграла в фильмах «Самая красивая» и «Той любой ценой». Также девушка стала активно вести блог.

В соцсетях Асель делится с подписчиками подробностями биографии, откровенно рассказывает о своих отношениях. При этом изначально племянница Беркута записывала видео с чтением стихотворений и лишь потом начала шокировать казахстанскую публику эпатажными фотографиями. Аскар поддерживает девушек после родов, много времени уделяет теме похудения.