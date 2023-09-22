Карьера телесудьи и обвинения в вымогательстве миллионов рублей: что известно о ведущей «Час суда» Елене Дмитриевой

Биография телеведущей
Елена Дмитриева, облаченная в черную судейскую мантию, появлялась на телеэкранах страны несколько раз в неделю. Она помогала простым россиянам решить сложные юридические проблемы. Но большинство зрителей даже не догадывалось, что ведущая — не подготовленная актриса, а профессионал в области трудового права. Биография Дмитриевой связана со взлетами, падениями и даже реальным уголовным делом с ее участием!
Мечтала стать юриста с детства, в школе получала двойки за поведение
Елена Дмитриева родилась в семье юриста и химика 1 января 1970 года. О том, что она, как и мама, станет работником правовой сферы, Лена решила еще в начальных классах школы. Поэтому усердно занималась девочка только по гуманитарным предметам, не обращая особого внимания на точные науки.
Школьница стала настоящим испытанием для учителей. Ученица, получающая чаще всего «четверки» и «пятерки», стабильно приносила в дневнике «неудовлетворительно» за поведение. В подростковом возрасте Дмитриева отказалась вступать в ряды пионеров и всячески демонстрировала свой настрой по отношению к правилам школы.
Елена без труда поступила на юридический факультет МГУ, выбрав отрасль трудового права. Через пять лет Дмитриева, держа в руках красный диплом, решила не останавливаться на достигнутом. Сразу после выпускных экзаменов девушка подала документы на очную аспирантуру, а позже защитила кандидатскую диссертацию.
Елена Дмитриева в молодости. Фото: соцсети
Начало юридической карьеры и работа на телевидение
В 24 года Елена впервые попала на телевидение. Но работать девушке предстояло не перед камерой, а в кабинете. Дмитриева устроилась на новообразованный телеканал юридическим консультантом. Постепенно навыки и умения трудолюбивого юриста оценили руководители, и к 32 годам Елена получила должность директора юридической дирекции ВГТРК.
К моменту возникновения перспективы съемок в телевизионном шоу «Час суда. Дела семейные» Елена занимала кресло советника президента телеканала «ТВ-Центр» и не собиралась покидать работу. Женщина согласилась поучаствовать в пробах только после настойчивых уговоров Юрия Володарского — автора проекта.
Никто всерьез не рассматривал Елену на должность судьи. Пробы были организованы, чтобы набрать достаточное количество кандидатов. Но руководству «РЕН-ТВ», планирующему запуск программы, понравилась именно Дмитриева. В конечном счете Елена согласилась стать телевизионным судьей.
В 2004 году без актерского образования и подробного сценария Елена ежедневно разбирала проблемы людей, письма от которых приходили в редакцию. А через три года права на шоу «РЕН-ТВ» продал телеканалу «Домашний», представители которого без колебаний оставили Елену в кресле судьи. Единственное, что поменялось – декорации и название программы. Теперь проект стал называться «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
Елена Дмитриева. Фото: кадр передачи «Дела семейные с Еленой Дмитриевой»
В мае 2012 года телеканал решил полностью поменять формат передачи. Теперь Елена стала ведущей шоу под названием «Откровенный разговор с Еленой Дмитриевой». С профессионального юриста сняли судейскую мантию и облачили в изящные платья. Каждый выпуск подразумевал определенную тематику и приглашенных гостей, рассказывающих о своей проблеме. В шоу не осталось юридической составляющей.
Вновь вернуться на экраны в виде строгого авторитетного юриста Елене удалось только в 2017 году. Телеканал «Мир» начал транслировать ток-шоу «Дела семейные. Новые истории» и пригласил Елену на роль ведущего судьи. Напарницей Дмитриевой стала Елена Кутьина, которая также участвовала в создании первых выпусков «Часа суда».
С февраля 2018 года представители канала запустили проект «Дела семейные с Еленой Дмитриевой. Битва за будущее». В телевизионной студии рассматриваются дела, связанные с семейным кодексом: удочерение, лишение родительских прав.
Помимо работы в кадре Елена продолжила вести профессиональную юридическую деятельность. Дмитриева основала собственную компанию, в обязанности которой входит юридическое консультирование и представление интересов клиентов в зале суда.
Елена Дмитриева. Фото: кадр передачи «Час суда. Дела семейные»
Личная жизнь знаменитости
Имя первого мужа, с которым Елена развелась, женщина предпочитает не разглашать. О втором мужчине Дмитриевой известно больше. Молодые люди познакомились на телеканале, где Елена работала юристом, а Алексей Митрофанов только начинал продюсирование «Маски — шоу» и «Джентльмен-шоу». Через полгода после знакомства влюбленные стали жить вместе.
Именно Митрофанов уговорил Елену принять участие в кастинге «Час суда. Дела семейные». В интервью знаменитость как-то призналась, что ей льстит внимание, которое появилось после выхода первых передач, но столь назойливый интерес утомляет. Поэтому юрист не пользуется социальными сетями.
Совместных детей в браке не появилось. Супруги вместе воспитали сына Елены от первого брака. Молодого человека зовут Константин, он женат. Елена утверждает, что благодарна Марии (так зовут невестку) за заботу о возмужавшем наследнике. Сейчас Дмитриева не вмешивается в дела новообразованной семьи и не участвует в их спорах.
Свободное время телеведущая проводит с избранником на даче. Елена любит спрятаться от проблем в угол с книгой или помогает мужу готовить ужин.
Елена Дмитриева, ее муж Алексей Митрофанов и сын Константин. Фото: соцсети
Уголовное дело и приговор
В ноябре 2020 года журналисты написали о том, что Елена стала фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве. Телеведущей предъявили обвинение в вымогательстве 80 миллионов рублей. Позднее журналистам стали известны детали произошедших событий. В деле появились еще два участника — бизнесмены Юрий Плотников и Александр Бобовников.
В 2015 году мужчины решили организовать совместный бизнес. Сделку предприниматели закрепили покупкой двух автомобилей в кредит. На тот момент у Бобовникова не было возможности оформить машину на собственное имя, поэтому бизнесмен попросил об этой услуге партнера. Сам же Александр выплачивал кредит за покупку и свободно пользовался автомобилем.
Но уже через два года созданная ими компания стала банкротом. Плотников решил, что в крахе совместного бизнеса виновен Бобовников. Поэтому Юрий потребовал с коллеги по бизнесу в качестве компенсации 80 миллионов руб. Получив от Александра отказ в выплате, «пострадавший» обратился в полицию. Также бизнесмен обратился к Елене Дмитриевой, решив, что телеведущая окажет юридическую помощь.
Елена Дмитриева. Фото: соцсети
Юрист заявила Александру, что тот рискует понести уголовную ответственность, не выполнив требования коллеги. Также дала совет вернуть деньги, чтобы разрешить конфликтную ситуацию.
В назначенный день передачи денег Дмитриева, Плотников и Бобовников встретились. Бывшие партнеры по бизнесу должны были подписать нотариальное соглашение о выплате требуемой суммы со стороны Александра. В момент передачи денег Елену и Юрия задержали сотрудники спецслужб. После предъявления обвинений телесудья заявила, что произошедшее — провокация. Дама уверяла, что не требовала 80 миллионов рублей от Александра.
В течение разбирательств Елена находилась под следствием с подпиской о невыезде. Позже в суде состоялось заседание, в ходе которого Дмитриеву приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на два года. Приговор получил и Плотников — бизнесмену дали за вымогательство четыре года с испытательным сроком на три года.
Дмитриева сейчас
Сейчас имя телесудьи редко мелькает в новостных сводках. Елена предпочла сосредоточиться на обязанностях мамы и жены. Дмитриева не дает в интервью и не ведет соцсети.