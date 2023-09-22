Карьера телесудьи и обвинения в вымогательстве миллионов рублей: что известно о ведущей «Час суда» Елене Дмитриевой

Биография телеведущей

Елена Дмитриева, облаченная в черную судейскую мантию, появлялась на телеэкранах страны несколько раз в неделю. Она помогала простым россиянам решить сложные юридические проблемы. Но большинство зрителей даже не догадывалось, что ведущая — не подготовленная актриса, а профессионал в области трудового права. Биография Дмитриевой связана со взлетами, падениями и даже реальным уголовным делом с ее участием!

Мечтала стать юриста с детства, в школе получала двойки за поведение

Елена Дмитриева родилась в семье юриста и химика 1 января 1970 года. О том, что она, как и мама, станет работником правовой сферы, Лена решила еще в начальных классах школы. Поэтому усердно занималась девочка только по гуманитарным предметам, не обращая особого внимания на точные науки.

Школьница стала настоящим испытанием для учителей. Ученица, получающая чаще всего «четверки» и «пятерки», стабильно приносила в дневнике «неудовлетворительно» за поведение. В подростковом возрасте Дмитриева отказалась вступать в ряды пионеров и всячески демонстрировала свой настрой по отношению к правилам школы.

Елена без труда поступила на юридический факультет МГУ, выбрав отрасль трудового права. Через пять лет Дмитриева, держа в руках красный диплом, решила не останавливаться на достигнутом. Сразу после выпускных экзаменов девушка подала документы на очную аспирантуру, а позже защитила кандидатскую диссертацию.