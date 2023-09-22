Неудачное замужество и «Евровидение-2007»: что известно о певице Евгении Власовой

Биография певицы
Евгения Власова — украинская певица, ставшая знаменитой благодаря выпущенным в 1990-е трекам. Последующее десятилетие артистка радовала поклонников новыми композициями и роскошной внешностью, но затем внезапно пропала.
Как оказалось, жизнь решила испытать исполнительницу на прочность. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, Евгении все удалось вернуться на большую сцену, хоть и с громким скандалом.
Росла среди творческих людей
Евгения Власова родилась 8 апреля 1978 года. О том, что она непременно будет известной певицей, Женя знала еще в раннем детстве. Детские и юношеские годы в родном Киеве прошли под знаком музыки. Девочка пела всюду, где бы ни появлялась.
Женя росла в творческой среде. Мама — бывшая актриса, папа Александр Поплавский пел в столичной Капелле имени Левка Ревуцкого. Но после развода родителей Евгения почти не общалась с родителем. А вот с отчимом, который появился, когда Женя была маленькой, отношения сложились теплые.
После окончания школы девушка отправилась поступать в знаменитое музыкальное училище имени Р. М. Глиера. На первых курсах Евгения уже зарабатывала деньги, чтобы помочь семье.
Маленькая Женя Власова с мамой. Фото: соцсети
В 1996 году Женя стала лауреаткой конкурса «Песенный вернисаж». Спустя пару лет, получив диплом училища, певица регулярно соперничала на сцене с другими начинающими звездами эстрады. Переломный момент в карьере случился после исполнения двух песен на фестивале «Славянский базар». Успех Власовой оказался огромным.
Творческая биография Евгении развивалась очень быстро. Очередная победа получена в итальянском городе Римини, где девушка спела специально написанную для ее голоса композицию «Музыка — душа моя». После выступления Власова ежегодно участвовала в российско-украинском фестивале «Песня года».
Евгения Власова в молодости. Фото: соцсети
Запись новых пластинок и отбор на всемирный музыкальный конкурс
В 1998 году Власова снялась в музыкальном фильме «Бери шинель...», где сыграли популярные артисты местной эстрады — Ани Лорак, Наталия Могилевская. Создатели киноленты опирались на сюжет военной картины Леонида Быкова «В бой идут одни старики».
После ряда побед Евгения познакомилась с Дмитрием Костюком, который вызвался исполнять обязанности продюсера молодой красавицы. В этот период Власова написала главный трек, ставший визиткой, под названием «Ветер надежды». Уже в 2003 году Женя подарила поклонникам дебютный альбом, дав пластинке название хита.
Спустя год после рождения дочери Евгения взяла творческую паузу и посвятила себя материнству. Но вскоре артистка опять появилась на музыкальном олимпе. На этот раз знаменитость сотрудничала с прославленным вокалистом Эндрю Дональдсом. Коллеги записали альбом Wind Of Hope, который принес Власовой популярность далеко за границами Украины. Главное совместное произведение называется «Лимбо».
Евгения проходила отбор на «Евровидение-2007», но жюри выбрало Андрея Данилко. В том же году девушка посетила Россию, где в городе Сочи участвовала в программе «Пять звезд». В телепередаче «Народная звезда – 1» заняла второе место.
Евгения Власова и Ирина Билык. Фото: соцсети
Личная жизнь певицы
На жизненном пути дивы встречались не те мужчины, с которыми бы хотелось связать судьбу. В 2000 году у Жени вспыхнул роман с известным продюсером Костюком. Но отношения быстро испортились. Певица утверждает, что не выдержала измен и унижения. Пара рассталась в 2005-м — спустя год после рождения дочери Нины.
С крестным отцом Нины Константином Меладзе отношения тоже не всегда складывались. Одно время вокалистка в интервью обвиняла Меладзе в предательстве и восклицала, что будь возможность, перекрестила бы ребенка. Но в 2019 году Власова призналась, что оказалась неправа.
Личная жизнь Власовой имела шанс измениться к лучшему после встречи с рэпером Сергеем Ларкиным (Ларсоном). Несколько месяцев пара, казалось, парила на крыльях любви. Но когда певица заболела, чувства начали угасать.
Евгения Власова с дочерью Ниной. Фото: соцсети
Слухи о болезни
В 2009 году у Жени заподозрили онкологическое заболевание. За время лечения Власова пересмотрела отношения с друзьями, близкими, из которых рядом остались только верные люди.
Со временем певица восстановила силы и вернулась на сцену. В 2016 году Евгения взяла творческую паузу. Артистка прекратила давать концерты и записывать треки. Но осенью 2017 года женщине вновь потребовалось хирургическое вмешательство.
Евгения Власова и Константин Меладзе. Фото: соцсети
Осенью 2019 года в соцсети Евгения выложила фото в красивом вечернем платье, которое снабдила заявлением, что никогда не страдала онкологией. В ответ на вокалистку посыпались обвинения во лжи — ситуация предстала так, словно Власова инсценировала болезнь, чтобы собрать средства.
В следующем посте Женя разъяснила, что считает решение консилиума о химиотерапии ошибочным, а о помощи просила лишь в 2017 году, когда пришлось решать другую проблему со здоровьем.
Евгения Власова и Ларсон. Фото: соцсети
Власова сейчас
Сегодня Евгения Власова по-прежнему развивается как продюсер и директор вокальной школы. Евгения помогает как тем, кто просто хочет петь и наслаждаться процессом, так и юным дарованиям, делающим первые шаги в музыкальной карьере.