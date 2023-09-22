Неудачное замужество и «Евровидение-2007»: что известно о певице Евгении Власовой

Биография певицы

Евгения Власова — украинская певица, ставшая знаменитой благодаря выпущенным в 1990-е трекам. Последующее десятилетие артистка радовала поклонников новыми композициями и роскошной внешностью, но затем внезапно пропала.

Как оказалось, жизнь решила испытать исполнительницу на прочность. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, Евгении все удалось вернуться на большую сцену, хоть и с громким скандалом.

Росла среди творческих людей

Евгения Власова родилась 8 апреля 1978 года. О том, что она непременно будет известной певицей, Женя знала еще в раннем детстве. Детские и юношеские годы в родном Киеве прошли под знаком музыки. Девочка пела всюду, где бы ни появлялась.

Женя росла в творческой среде. Мама — бывшая актриса, папа Александр Поплавский пел в столичной Капелле имени Левка Ревуцкого. Но после развода родителей Евгения почти не общалась с родителем. А вот с отчимом, который появился, когда Женя была маленькой, отношения сложились теплые.

После окончания школы девушка отправилась поступать в знаменитое музыкальное училище имени Р. М. Глиера. На первых курсах Евгения уже зарабатывала деньги, чтобы помочь семье.