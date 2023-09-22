Эпатажная рок-звезда: биография музыканта Элиса Купера

Кто такой Элис Купер?
Рок-музыкант Элис Купер создал свою первую группу в старших классах школы и к концу 1960-х привлек внимание гитариста Фрэнка Заппы. Группа достигла успеха, выпустив несколько успешных альбомов в середине 1970-х годов. Купер ушел в соло в 1974 году и продолжил успех. В 2011 году Купер и его бывшая группа были включены в Зал славы рок-н-ролла.
Церемония введения в Зал славы рок-н-ролла. Нью-Йорк. 14 марта 2011 г. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Купер родился Винсент Деймон Фурнье 4 февраля 1948 года в Детройте. Сын пастора, Купер переехал со своей семьей, когда ему было 12 лет, сначала в Калифорнию, а позже в Аризону, где Фурнье жили в трейлерном парке.
У Купера рано развилась страсть к музыке, и в старших классах он создал свою первую рок-группу. Группа, сначала называвшаяся the Earwigs, а позже переименованная в the Spiders, исполняла каверы группы the Beatles, the Rolling Stones и the Who — that, которые обожал Купер.
Исчерпав возможности местных баров, группа переехала в Лос-Анджелес. К этому времени у них сложился сердитый, откровенный и мрачный саунд, который поначалу вызвал отвращение у критиков. Однако, с Купером в качестве привлекательного фронтмена, их музыка обратила внимание Фрэнка Заппы, который подписал контракт с молодыми музыкантами на запись.
Элис Купер 1970-е гг. Фото: Global Look Press
Коммерческий успех
В 1969 году группа, сменившая название на Alice Cooper, выпустила свой первый альбом Pretties for You. Следующий альбом, Easy Action, вышел годом позже.
Почти сразу группа приобрела репутацию за эпатажные выступления. В одном известном инциденте фанат бросил на сцену живого цыпленка. В ответ Купер поднял птицу и подбросил ее в воздух. Когда она приземлилась обратно в руки зрителей, курица была разорвана на куски.
Другие театральные действия включали «убийство» кукол-младенцев и использование поддельных гильотин и электрических стульев во время представлений. Со своей стороны, Купер наслаждался шоком, который сопровождал эти представления. В 1973 году художник-сюрреалист Сальвадор Дали заснял певца в бриллиантовых ожерельях и тиаре, когда он откусывает голову маленькой копии Венеры Милосской для голографической работы.
В 1971 году Warner Bros. подписали с Элисом Купером, группой, новый контракт на запись. В течение следующих нескольких лет группа выпустила серию хитов, таких как Killer (1972), School's Out (1972), Billion Dollar Babies (1973) и Muscle of Love (1974).
Элис Купер с куклой на арене Уэмбли. Лондон, 30.09.1991 г. Фото: Global Look Press
Взлеты и падения
В 1974 году музыкант Элис Купер отделился от своих коллег по группе и стал выступать соло. В следующем году он выпустил свой первый сольный альбом Welcome to My Nightmare, который принес ему постоянные похвалы критиков и коммерческий успех, как и альбом 1976 года Alice Cooper Goes to Hell.
Но жизнь Купера тоже разваливалась на части. Измученный и взвинченный Купер в конце концов оказался в нью-йоркском санатории, где он смог прийти в себя.
Его музыка, однако, не совсем восстановилась. Две пластинки, Special Forces (1981) и Zipper Catches Skin (1982), оказались особенно разочаровывающими. Но в 1989 году Купер вернулся в чарты с популярным альбомом Trash.
Американский певец Элис Купер дает живой концерт в KB Hallen в Дании 6 июня 2022 г. Фото: Global Look Press
Более поздние проекты
С тех пор Купер добился большого успеха и на сцене и вне ее. Он сыграл эпизодическую роль в фильме «Мир Уэйна» (1992), а позже снова появился в роли самого себя в «Мрачных тенях» Тима Бертона (2012). В 2004 году он запустил свою чрезвычайно успешную синдицированную радиопрограмму «Ночи с Элисом Купером».
В последние годы Купер воссоединился с живыми участниками своей старой группы, а в 2011 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.
Купер продолжает гастролировать и записывать новую музыку. В 2017 году он выпустил Paranormal, в который вошли записи старых коллег по группе и других известных артистов, таких как Билли Гиббонс из ZZ Top и Роджер Гловер из Deep Purple.
Музыкант также участвовал в телевизионной постановке концерта «Иисус Христос-суперзвезда», который транслировался в пасхальное воскресенье 2018 года. Он сыграл роль царя Ирода вместе с Джоном Леджендом в роли главной звезды и Сарой Барей в роли Марии Магдалины.
Элис Купер и Джон Ледженд. Фото: кадр из ТВ-концерта «Иисус Христос-суперзвезда» (2018)