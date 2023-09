Эпатажная рок-звезда: биография музыканта Элиса Купера

Ранние годы

Купер родился Винсент Деймон Фурнье 4 февраля 1948 года в Детройте. Сын пастора, Купер переехал со своей семьей, когда ему было 12 лет, сначала в Калифорнию, а позже в Аризону, где Фурнье жили в трейлерном парке.

У Купера рано развилась страсть к музыке, и в старших классах он создал свою первую рок-группу. Группа, сначала называвшаяся the Earwigs, а позже переименованная в the Spiders, исполняла каверы группы the Beatles, the Rolling Stones и the Who — that, которые обожал Купер.

Исчерпав возможности местных баров, группа переехала в Лос-Анджелес. К этому времени у них сложился сердитый, откровенный и мрачный саунд, который поначалу вызвал отвращение у критиков. Однако, с Купером в качестве привлекательного фронтмена, их музыка обратила внимание Фрэнка Заппы, который подписал контракт с молодыми музыкантами на запись.