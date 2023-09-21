Полмира для тебя: творческий путь певицы Алевтины Егоровой

Алевтина Егорова – певица, музыка которой распространялась, в основном, через Интернет. Тем не менее, треки ее коллектива «Группа FM» и сольные работы артистки стали достаточно популярны. Некоторое время она работала под крылом бывшего мужа Валерии Александра Шульгина.

Детство и юность

Алевтина (для друзей Лека) родилась 9 февраля 1980 года в Волгограде. Отец Виктор Александрович - преподаватель Волгоградского государственного института искусств и культуры, играл на гитаре и аккордеоне. Мать Людмила Васильевна увлекалась поэзией и пением. В такой музыкальной семье девочка тоже росла артисткой.

В детстве она училась играть на фортепиано, а также танцевала и пела в джазовом ансамбле. Уже в 7 лет начала писать собственную музыку, в 15 - стихи, а к 18 годам у нее появились полноценные песни.

После девятого класса школы девушка поступила в музыкально-педагогическое училище, затем получила высшее образование на кафедре хорового и вокального искусства в вузе своего отца.