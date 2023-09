Полмира для тебя: творческий путь певицы Алевтины Егоровой

Cо своей композицией Turn Off the Lights Егорова хотела выступить от России на конкурсе «Евровидение-2013», но в тот год отбора песен не проводили, а РФ представляла Дина Гарипова. Алевтина не опустила руки и в 2014-м участвовала в национальных конкурсах в Германии и Швейцарии с песней Colours of the World. Однако и там ничего не вышло.

Позже звезда объявила, что запускает новый совместный проект в стиле электронной танцевальной музыки в тандеме с Borg.

В 2018-м Егорова снова загорелась выступить на «Евровидение» от европейской страны и записала песню Dancing on the kitchen floor, однако и в этот раз не попала на конкурс.

В 2023 году Алевтина выложила в YouTube несколько концертных видео, на которых она поет в сопровождении симфонического оркестра. Судя по страницам артистки, она теперь выступает в трио певиц Volga Sisters.