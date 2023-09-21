Полмира для тебя: творческий путь певицы Алевтины Егоровой

Алевтина Егорова – певица, музыка которой распространялась, в основном, через Интернет. Тем не менее, треки ее коллектива «Группа FM» и сольные работы артистки стали достаточно популярны. Некоторое время она работала под крылом бывшего мужа Валерии Александра Шульгина.
Детство и юность
Алевтина (для друзей Лека) родилась 9 февраля 1980 года в Волгограде. Отец Виктор Александрович - преподаватель Волгоградского государственного института искусств и культуры, играл на гитаре и аккордеоне. Мать Людмила Васильевна увлекалась поэзией и пением. В такой музыкальной семье девочка тоже росла артисткой.
В детстве она училась играть на фортепиано, а также танцевала и пела в джазовом ансамбле. Уже в 7 лет начала писать собственную музыку, в 15 - стихи, а к 18 годам у нее появились полноценные песни.
После девятого класса школы девушка поступила в музыкально-педагогическое училище, затем получила высшее образование на кафедре хорового и вокального искусства в вузе своего отца.
«Группа FM» в начале карьеры. Фото: соцсети
«Группа FM»
В студенческие годы Алевтина вместе с товарищами Дмитрием Даниловым, Кириллом Жилкиным и Екатериной Карташевой создали поп-фолк-рок-коллектив, который назвали «Группа FM» (или Gruppa FM). По одной из версий, сокращение расшифровывается как Femina Masculina — женщина, мужчина.
Егорова стала лид-вокалисткой, автором музыки и слов. Первый альбом «Я еще не жила» вышел в 2000 году, его заглавная песня попала в ротацию «Русского радио».
Коллектив быстро набрал популярность в Волгограде и начал разъезжать с концертами по стране. Выступив в Москве, музыканты остались в столице. Здесь Алевтина с песней «Летаю» победила в конкурсе «Голос Москвы», а затем за группу взялся известный продюсер Александр Шульгин, ранее работавший с певицами Валерией и Юлией Михальчик.
В 2004-м в Сети появились две новые песни – «Девочка в чате» и «Караоке». Первая долгое время считалась неофициальным гимном рунета.
Затем были записаны композиции «Стреляй», «Полмира», «Точка взлета». Клипы группы крутились на «Муз-ТВ» и MTV, а снял их эстонский режиссер Хиндрек Маасик, известный своими работами для «Дискотеки Авария», Жанны Фриске и Виктории Дайнеко. «Полмира» была удостоена премии «Стопудовый хит» от радиостанции «Хит ФМ».
В 2005 году при поддержке Шульгина «Группа FM» записала альбом Made in Russia, Алевтина выступила в качестве специального гостя в «Фабрике звезд», а еще снялась в эпизоде популярного сериала «Примадонна». После участия в этой картине голос певицы стал по-настоящему узнаваем.
Песни из сериала в исполнении Егоровой, в том числе «Какая ночка темная», «На ниточке», «Буду любить я тебя вечно» писались не по канонам шоу-бизнеса, но, тем не менее, ушли в народ.
Работу с известным продюсером Алевтина назвала школой жизни. Певице нередко приходилось жертвовать собственным видением стиля и музыкальной свободой - все было подчинено решениям Шульгина. Но Егорова готова была слушать наставления гуру, подстраиваться, исполнять чужие песни.
Через какое-то время Александр Шульгин выпустил альбом собственных произведений под названием «Представление». Вокальные партии на пластинке исполнила Алевтина, уже как сольная исполнительница. Слушатели отметили в новом релизе три ярких хита: «С добрым утром», «Небо над Питером» и «Крыльями белыми».
Через некоторое время после выхода альбома продюсер и «Группа FM» прекратили сотрудничество.
Сольная карьера
В 2008 году Алевтина вышла замуж за уроженца Львова Андрея Зелинского и взяла его фамилию. У пары родились сын Андрей и дочь Злата-Моника.
Алевтина Егорова с мужем и с детьми. Фото: соцсети
В 2009-м певица попробовала записать сольный альбом «Бриллианты», но до релиза дело так и не дошло. Тогда же Егорова предприняла попытку выступить на «Новой волне». Для отборочного тура она выбрала песню с невышедшей пластинки и саундтрек к фильму бондианы «Золотой глаз». Однако жюри конкурса не оценило талант артистки.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В 2010-м Алевтина вместе с семьей переехала в Киев, где прошло ее заочное обучение в Национальном университете культуры на факультете режиссуры и шоу-бизнеса. Спустя пару лет певица выпустила наконец полноценный сольный альбом, которому дала символичное название «12».
Пластинка была представлена в русской и англоязычной версиях. Ее продюсированием занялась компания AZ Entertainment, принадлежащая мужу артистки.
Cо своей композицией Turn Off the Lights Егорова хотела выступить от России на конкурсе «Евровидение-2013», но в тот год отбора песен не проводили, а РФ представляла Дина Гарипова. Алевтина не опустила руки и в 2014-м участвовала в национальных конкурсах в Германии и Швейцарии с песней Colours of the World. Однако и там ничего не вышло.
Позже звезда объявила, что запускает новый совместный проект в стиле электронной танцевальной музыки в тандеме с Borg.
В 2018-м Егорова снова загорелась выступить на «Евровидение» от европейской страны и записала песню Dancing on the kitchen floor, однако и в этот раз не попала на конкурс.
В 2023 году Алевтина выложила в YouTube несколько концертных видео, на которых она поет в сопровождении симфонического оркестра. Судя по страницам артистки, она теперь выступает в трио певиц Volga Sisters.
Алевтина Егорова. Фото: соцсети
Интересные факты
Алевтина написала текст песни «Ты опоздала», которую исполняет Григорий Лепс.
Артистка исполнила Гимн зимних Олимпийских Игр в Сочи 2014 года From Moscow to Sochi авторства Анны Сулицыной и Романа Крапивнера.
Среди ее любимых певиц - Селин Дион, Пинк и Барбара Стрейзанд.