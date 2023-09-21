Сильная во всех смыслах: как Анастасии Мироновой удалось сделать «стальной» пресс и прибыльный бизнес

Анастасия Миронова с детства была трудолюбивой. Именно это привело ее к тому, что теперь девушку знают как успешную бизнесвумен, модель и фитнес-блогера.
Детство и юность
Анастасия Миронова родилась 3 августа 1994 года в деревне Трубников Бор, Ленинградской области. Настя из небогатой семьи, где ее с ранних лет научили нести ответственность за саму себя.
Мироновой было только шесть лет, когда она узнала о разводе. Настя осталась с матерью. Родительница вскоре снова вышла замуж и родила сына. Отчим повлиял на характер будущей звезды. Благодаря отчиму Настя стала понимать, что трудом можно достичь многого.
Анастасия Миронова в юности. Фото: соцсети
После школы Настя переехала в Санкт-Петербург и поступила в экономический университет, где изучала бухгалтерское дело. Миронова снимала вместе с подругой комнату в коммуналке и работала в офисе.
Насте не нравилась такая жизнь, поэтому для разнообразия она стала заниматься фитнесом. Миронова не была спортивной девушкой. Но она решила себя поменять и стала вести блог, где активно делилась своими маленькими победами в спорте.
И вскоре Настя поняла, что хочет заниматься тренерской деятельностью. Поэтому Миронова поступила в Колледж имени Бена Вейдера. И после учебы Настя была настроена на открытие своей первой студии.
Анастасия Миронова в студенческие годы. Фото: соцсети
Блог и бизнес
На первое объявление Насти о наборе в фитнес-группу откликнулись 50 человек. Так Миронова начала тренировать девушек. Параллельно она развивала блог о здоровом питании.
И самой лучшей рекламой стали фотографии Мироновой, демонстрирующие ее спортивную фигуру. Подписчики Насти смотрели на откровенные кадры и хотели себе такие же «кубики» на животе и мощные ягодицы.
Анастасия Миронова и ее фигура. Фото: соцсети
Чуть позже у Насти Мироновой появился свой бренд одежды IRONBYMIRONOVA. Настя стала выпускать наряды, которые подходят для спорта и повседневной жизни. Миронова признавалась в интервью и своем блоге, что не раз была обманута недобросовестными поставщиками. Также Миронова могла забыть проверить ткань, и поэтому одежда не сразу получилась такой, какой ее задумывала бизнес-леди.
Со временем у Насти лучше стало получаться вести бизнес, и она решилась на еще один проект. В 2018 году Настя Миронова создала косметический бренд Marble Lab.
В течение года Анастасия работала над созданием «детища». Для этого Миронова посетила лаборатории и заводы для производства уходовой косметики. Благодаря узнаваемости Насти бренд легко рекламировался.
Настя Миронова и ее продукты. Фото: соцсети
Личная жизнь
Со своим возлюбленным Патриком Зилли Анастасия Миронова познакомилась в Сети.
Вскоре пара отправилась в свое первое совместное путешествие. Влюбленные часто делились умилительными снимками и кадрами с романтических свиданий.
А в начале 2019 года Патрик сделал Насте предложение руки и сердца. Однако за несколько дней до свадьбы Миронова заявила об отмене торжества.
Настя Миронова и Патрик Зилли. Фото: соцсети
После расставания с женихом Настя Миронова и бизнесмен Артем Карисалов спровоцировали слухи о романе.
Артем Кирисалов. Фото: соцсети
Однако после Настя Миронова обрела счастье с Николаем Никитиным.
Настя Миронова и Николай Никитин. Фото: соцсети
Николай Никитин является сыном владельца транспортной компании «Евросиб».