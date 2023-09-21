Сильная во всех смыслах: как Анастасии Мироновой удалось сделать «стальной» пресс и прибыльный бизнес

Анастасия Миронова с детства была трудолюбивой. Именно это привело ее к тому, что теперь девушку знают как успешную бизнесвумен, модель и фитнес-блогера.

Детство и юность

Анастасия Миронова родилась 3 августа 1994 года в деревне Трубников Бор, Ленинградской области. Настя из небогатой семьи, где ее с ранних лет научили нести ответственность за саму себя.

Мироновой было только шесть лет, когда она узнала о разводе. Настя осталась с матерью. Родительница вскоре снова вышла замуж и родила сына. Отчим повлиял на характер будущей звезды. Благодаря отчиму Настя стала понимать, что трудом можно достичь многого.