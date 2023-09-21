Знает о машинах все и даже больше: как Стас Асафьев пришел к популярности и успешному бизнесу

Стас Асафьев разбирается в машинах и бизнесе. У блогера не было возможностей «золотой молодежи», но с юных лет он работал над собой и своим YouTube-каналом.
Детство и юность
Станислав Асафьев родился 10 мая 1991 года в Великом Новгороде.Стас – втрой ребенок в семье инженеров. Со страшим братом у Стаса теплые взаимоотношения.
Стас Асафьев с мамой и дедушкой. Фото: соцсети
Самые близкие люди для Стаса – его мама и дедушка-фронтовик, прошедший Великую Отечественную войну.
С ранних лет Стас разносил газеты, раздавал флаеры, а еще помогал на стройке. Будущая звезда YouTube старался поправить материальное положение родных.
Асафьев собирался поступать в санкт-петербургский институт, но парень не справился с экзаменами. В итоге Асафьев стал студентом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Стас выбрал кафедру строительного производства.
В студенчестве Асафьев тоже много работал. Он занимался укладкой асфальта, а еще убирал снег с крыш. И на втором курсе Стас как один из лучших учащихся ВУЗа оцифровывал японские документы на заводе.
Стас Асафьев во время учебы. Фото: соцсети
Бизнес и блог
Увлечение Стаса машинами постепенно перешло в бизнес юноши. Вначале Асафьев катался на отцовской «Ладе». При этом блогер осваивал не только езду, но и учился понимать машину изнутри.
Однажды Стас починил старый автомобиль с другом и смог продать машину вдвое дороже, чем ее купил. Тогда Асафьев понял, что готов заниматься автоподбором. То есть помогать потенциальным клиентам покупать подержанные автомобили. Но его первая компания «Верум-авто» разорилась.
Но Стас не сдался, а отправился в Москву. Там бизнесмен предпринял еще попытку создать успешную компанию. На этот раз компания «Автопрагмат» не прогорела.
Стас Асафьев и его видеоблог. Фото: кадр ролика на YouTube-канале «Асафьев Стас»
Перечень услуг в компании Стаса пополнялся, а штат сотрудников увеличивался. Через два года Стас подобрал последнюю машину. И после сконцентрировался на своем блоге.
При создании канала на YouTube Стас не наделся получить популярность. Он просто хотел помогать людям. Из-за невнятной речи на старте карьеры и неумения держаться перед камерой Асафьев получал море негативных комментариев.
Но постепенно Стас набирался опыта, совершенствовал речь. И даже свой дефект превратил в изюминку. Так родилась рубрика на канале Асафьева, которая была названа «Картавые истории». В ней Стас рассказывал про автомобилестроение в Японии, Франции, Германии и других странах.
Стас Асафьев с мамой в путешествии. Фото: соцсети
Еще Стасу и его зрителям на канале понравились ролики, которые можно назвать документальными фильмами. Один из таких «Нефть и экология. Спасут ли нас электромобили?» посвящен истории экологичности автомобильной сферы. У видео несколько миллионов просмотров.
Российская редакция журнала Forbes включила Стаса Асафьева в лонг-лист премии «30 до 30» в конце апреля 2022 года.
Стас Асафьев около своей дорогой машины. Фото: соцсети
Личная жизнь
Свои отношения с девушками Стас оставляет приватными. Он не женат. У блогера были романы с фанатками, но ничего серьезного из этого не вышло.
Блогеру нравится менять прически. Результатами бьюти-экспериментов Асафьев делится с поклонниками. У Стаса нет вредных привычек. Он ведет здоровый образ жизни и обожает серфинг.