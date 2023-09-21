Знает о машинах все и даже больше: как Стас Асафьев пришел к популярности и успешному бизнесу

Стас Асафьев разбирается в машинах и бизнесе. У блогера не было возможностей «золотой молодежи», но с юных лет он работал над собой и своим YouTube-каналом.

Детство и юность

Станислав Асафьев родился 10 мая 1991 года в Великом Новгороде.Стас – втрой ребенок в семье инженеров. Со страшим братом у Стаса теплые взаимоотношения.