От подтанцовки у Билана до психиатрической клиники: каким был путь Артема Алексеева к славе и личному счастью

Актер Артем Владимирович Алексеев родился 5 ноября 1983 года во Владимире. С детства он увлекался литературой, участвовал в школьных театральных постановках, занимался танцами.
Маленький Артем Алексеев с папой. Фото: соцсети
По окончании школы Артем поступил в местный университет на культуролога, а затем перебрался в Москву, где попал в танцевальную труппу Димы Билана и на протяжении почти трех лет выступал по всему миру вместе с известным артистом. В 2009 году стал студентом ВГИКа.
Артем Алексеев и Дима Билан. Фото: соцсети
В вузе Алексеев сразу проявил себя, начал играть в студенческом театре и даже сам поставил спектакль «Рядовые» в 2010 году, в котором сыграл Дугина.
Театр
В 2012 году Алексеев стал актером театра Et Cetera, в котором прослужил следующие два года. В том же году он сыграл в антрепризе «Зойкина квартира», за роль в которой награжден премией Международного фестиваля ВГИК в номинации «Главная мужская роль», а также премией Царева в номинации «Лучшая мужская роль». Так что к окончанию вуза Артем уже был известен как актер.
Артем Алексеев в пьесе "Зойкина квартира". Фото: соцсети
Кинокарьера
В кино Артема Алексеева стали активно приглашать после его успехов на сцене. Правда, это были эпизоды, которые не приносили ему популярности, в проектах «Без слов» (2010), «Белый тигр» (2012), «Братаны 3» (2012), «Частное пионерское» (2013).
Артем Алексеев в сериале "Пока станица спит". Кадр из сериала
В 2013 году актер ростом 173 см и весом 70 кг сыграл в сериале «Пока станица спит» казака Федора и продемонстрировал блестящее владение верховой ездой, которое оттачивал вместе с другими актерами проекта. Тогда к актеру пришла первая популярность. В 2015 году ему досталось сразу две главных роли – и это международные проекты: криминальная драма «Последний янычар» и российско-французский фильм «Поездка к матери».
Артем Алексеев в сериале "Екатерина". Кадр из сериала
Следующий проект – историческая драма «Екатерина. Взлет» в 2017 году, в которой Алексеев исполнил роль графа Орлова. В драме «Коридор бессмертия» по Великую Отечественную войну, основанной на реальных событиях, Алексеев сыграл командира Георгия Федорова, реального исторического персонажа. От его решений в действительности тогда зависели жизни людей, и актеру характер героя дался нелегко. Картина вышла в 2019 году.
Артем Алексеев в фильме "Коридор бессмертия". Кадр из фильма
Сразу несколько проектов Алексееву принес 2019 год. Это сериалы «Годунов», «Екатерина. Самозванцы», «Любовь без памяти», «Сердце матери», которые полюбились телезрителям и добавили актеру популярности.
Артем Алексеев и Сергей Безруков на съемках сериала "Годунов".Фото: соцсети
Пандемийный 2020-й вошел в фильмографию актера одним лишь проектом – мини-сериалом «Диверсант. Крым». Зато уже в 2021-м Алексеев появился в трех картинах – «Летчик», «Художник», «Таежный детектив».
Личная жизнь
Алексееву приписывали роман с актрисой Агатой Муцениеце, это была университетская любовь, еще до ее замужества с Павлом Прилучным. Как раз ради «мажора» она бросила Артема в 2011 году. Сам он никак не комментировал эти отношения.
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press
На съемках сериала «Пока станица спит» Артем познакомился с актрисой Галиной Безрук из Украины. Пара начала отношения, но это было трудно из-за расстояний – оба жили по разные стороны границы. Но в 2016 году они поженились и обвенчались, чтобы быть вместе всегда.
Артем Алексеев и Галина Безрук. Фото: соцсети
В конце того же года у них родилась дочка Василиса, единственный ребенок в семье. С ней в августе 2021 года приключилась беда, ее укусила собака, потребовалась помощь врачей. С переживаниями за малышку глава семьи не справился и осенью был госпитализирован в психиатрическую клинику с острым психозом.
Артем Алексеев с дочкой Василисой. Фото: соцсети
А его жена объявила, что забрала дочь и сбежала, поскольку актер сорвался и ударился в злоупотребление алкоголем, не соблюдал предписаний врача и даже поднимал на нее руку, так что жить с ним стало невозможно. К тому же, якобы, вскрылся факт измены с известной актрисой (по слухам, с Муцениеце), из-за чего Безрук приняла решение о разводе.
Однако, через некоторое время страсти улеглись, Безрук нашла в себе силы простить Алексеева, и дала ему второй шанс. Который тот смог использовать, и теперь семья живет в мире и согласии.
Карьера сегодня
Алексеев продолжает сниматься в кино, и в 2023 году на экраны с его участием вышла драма, основанная на реальных событиях, - «На солнце, вдоль рядов кукурузы», про подвиг летчика, посадившего гражданское судно на поле после отказа двух двигателей.