От подтанцовки у Билана до психиатрической клиники: каким был путь Артема Алексеева к славе и личному счастью

В вузе Алексеев сразу проявил себя, начал играть в студенческом театре и даже сам поставил спектакль «Рядовые» в 2010 году, в котором сыграл Дугина.

Театр

В 2012 году Алексеев стал актером театра Et Cetera, в котором прослужил следующие два года. В том же году он сыграл в антрепризе «Зойкина квартира», за роль в которой награжден премией Международного фестиваля ВГИК в номинации «Главная мужская роль», а также премией Царева в номинации «Лучшая мужская роль». Так что к окончанию вуза Артем уже был известен как актер.