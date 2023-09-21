Обожает палетки теней, но не Сашу Стоуна: чем известна Лисса Авеми

Блогер Лисса Авеми от умилительных роликов про котиков дошла до профессионального ютьюбера, который вещает о помадах и консилерах.

Детство и юность

Лисса Авеми родилась 17 февраля 1997 года в Москве. Лисса вскоре перебралась с родителями в городок Дартфорд, в Великобритании. А потом и вовсе оказалась в Индонезии.

Лисса поступила в московскую школу. Однако за время обучения поменяла девять образовательных учреждений разных стран.

Частая смена обстановки не помешала Лиссе завершить учебу с отличными оценками.

Лисса Авеми обучалась на факультете журналистики МГУ. Девушка даже успела поработать по специальности. Но после остановила свой выбор на карьере блогера.