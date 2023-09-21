Обожает палетки теней, но не Сашу Стоуна: чем известна Лисса Авеми

Блогер Лисса Авеми от умилительных роликов про котиков дошла до профессионального ютьюбера, который вещает о помадах и консилерах.
Детство и юность
Лисса Авеми родилась 17 февраля 1997 года в Москве. Лисса вскоре перебралась с родителями в городок Дартфорд, в Великобритании. А потом и вовсе оказалась в Индонезии.
Лисса поступила в московскую школу. Однако за время обучения поменяла девять образовательных учреждений разных стран.
Частая смена обстановки не помешала Лиссе завершить учебу с отличными оценками.
Лисса Авеми обучалась на факультете журналистики МГУ. Девушка даже успела поработать по специальности. Но после остановила свой выбор на карьере блогера.
Лисса Авеми в детстве и подростковом возрасте. Фото: соцсети
Личная жизнь
Лисса несколько лет встречалась с другим блогером. С Давидом девушка познакомилась еще в студенческие годы. Влюбленные поженились. И именно по этой причине Лисса не уехала с родителями в Германию, а осталась жить в Москве.
Иногда Авеми делится кадрами семейной жизни. Но чаще в ее блоге встречаются рабочие моменты. А вот муж Лиссы любит показывать у себя в блоге красоту жены и семейную идиллию.
К слову, в 2021 году в Сети заговорили о разводе Лиссы и Давида. Но блогеры опровергли эту информацию.
Сама Лисса считает себя ужасной женой. Она не готовит и не планирует рождение детей. Давид поддерживает возлюбленную. Он тоже считает себя чайлдфри. Хотя пара не отрицает, что после сорока они захотят взять ребенка из детского дома.
Лисса Авеми с мужем Давидом. Фото: соцсети
Летом 2021 года Лисса на YouTube-канале «Детали» поделилась личным. Она рассказала, что отец навязывал ей идею выйти замуж за состоятельного человека из корыстных целей. В итоге семья Лиссы не приняла ее мужа. Поэтому с отцом Авеми не общается. С мамой у блогера натянутые отношения. Зато Лисса обожает отчима и называет его родным отцом.
Позже Лисса Авеми приняла участие в шоу «Дада — НетНет». Вместе с Лиссой на программе был боец ММА Александр Зарубин, известный под псевдонимом Саша Стоун.
Блогеры с первых минут стали выражать разное мнение по поводу гендерных норм. Все закончилось тем, что Лисса собиралась покинуть студию. Но ведущая шоу остановила ее. Весь оставшийся выпуск между Стоуном и Авеми был конфликт.
Саша Стоун и Лисса Авеми. Фото: соцсети
Творчество Лиссы
Авеми построила свой блог на том, что публикует собственные работы по макияжу.
Работа Лиссы Авеми. Фото: соцсети
Лисса рассказывает правила мейкапа и делится полезными лайфхаками, которые использует сама как визажист.