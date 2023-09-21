И сводит музыка с ума: куда пропала Алена Торганова из группы «Рефлекс»

Алена Торганова – солистка поп-группы «Рефлекс». Она выступала в коллективе 15 лет – больше всех его участниц и даже его основательницы Ирины Нельсон. Дуэт этих двух артисток считается золотым составом «Рефлекса», который выпустил хиты «Сойти с ума», «Танцы», «Потому что не было тебя».

Музыкальная карьера

Алена родилась 14 мая 1980 года в городе Курчатов (Казахстан), у нее есть младшие брат и сестра. Гибкая и пластичная девочка с детства обожала танцы, музыку и активный образ жизни. Она всерьез увлеклась хореографией и после окончания школы отправилась покорять Москву.

В российской столице Торганова поступила в Московский государственный институт культуры на продюсера-постановщика концертных программ. Параллельно она совершенствовала свое мастерство в танцах, подрабатывая в клубах, на подтанцовках и в массовках.