И сводит музыка с ума: куда пропала Алена Торганова из группы «Рефлекс»

Алена Торганова – солистка поп-группы «Рефлекс». Она выступала в коллективе 15 лет – больше всех его участниц и даже его основательницы Ирины Нельсон. Дуэт этих двух артисток считается золотым составом «Рефлекса», который выпустил хиты «Сойти с ума», «Танцы», «Потому что не было тебя».
Музыкальная карьера
Алена родилась 14 мая 1980 года в городе Курчатов (Казахстан), у нее есть младшие брат и сестра. Гибкая и пластичная девочка с детства обожала танцы, музыку и активный образ жизни. Она всерьез увлеклась хореографией и после окончания школы отправилась покорять Москву.
В российской столице Торганова поступила в Московский государственный институт культуры на продюсера-постановщика концертных программ. Параллельно она совершенствовала свое мастерство в танцах, подрабатывая в клубах, на подтанцовках и в массовках.
Алена Торганова на съемках клипа. Фото: Global Look Press
Именно пластика привела молодую блондинку в «Рефлекс». В 2002 году Алена заменила в коллективе ушедшую солистку Ольгу Кошелеву и стала выступать с Ириной Нельсон и диджеем Сильвером. Это как раз был период перед взлетом группы – команда существовала на сцене уже три года и готовилась выпустить второй альбом «Сойти с ума», ставший впоследствии прорывным.
Алену пригласили для создания зажигательной хореографии, так как музыка «Рефлекса» носила танцевальный характер. Но вскоре девушка стала бэк-вокалисткой, хотя ее голос не записывали для студийных работ. Они с Нельсон создали визуально гармоничную пару: две стройные длинноногие блондинки примерно одного роста.
Стоило Торгановой присоединиться к коллективу, как она тут же укатила в тур по двадцати городам, потом начались съемки клипов, музыкальные премии, интервью, международные фестивали. До 2007 года группа работала в режиме нон-стоп, но Алена выдержала безумный ритм шоу-бизнеса.
Алена Торганова на сцене. Фото: Global Look Press
Позже в коллектив пришла третья блондинка Женя Малахова. А вот Ирина устала от переработок и в итоге ушла в творческий отпуск. После этого продюсер Вячеслав Тюрин начал искать новую вокалистку, и через «Рефлекс» прошло несколько певиц: Настя Студеникина, участница «Голоса» Елена Максимова, Анна Бастон.
В конец концов (в 2011 году) Малахова ушла строить карьеру в кино, а Нельсон вернулась в группу. В дуэте с прежней коллегой Торганова сняла в Малибу клипы «Я буду небом твоим» и «Если небо не за нас», которые набрали множество просмотров в YouTube.
В 2013-м они получили премию «Золотой граммофон», а в следующие два года записали новые альбомы «Воспоминания о будущем» и «Взрослые девочки». Популярность «Рефлекса» была настолько велика, что в 2014-м компания Prostotoys выпустила кукол, созданных по образу участниц группы.
Однако в марте 2016-го Алена объявила о том, что покидает коллектив. Она не стала объяснять причины, лишь написала в соцсетях, что остается в дружеских отношениях с коллегами.
Ирина же отметила, что в последнее время ее напарница стала часто уезжать за границу, из-за чего срывались концерты, эфиры и съемки клипов. Когда терпение создателей группы превысило критическую отметку, было принято решение о расставании.
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Алена Торганова и Ирина Нельсон на премии «Золотой граммофон – 2013». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Нельсон предполагала, что поведение коллеги связано с изменениями на личном фронте. Сама же Торганова свои отношения старалась не афишировать. В интервью танцовщица говорила, что еще не готова заводить семью и детей. Артистка наслаждалась свободой и вниманием многочисленных поклонников, снималась в откровенных фотосессиях.
В 2005 году во время участия в шоу «Поцелуй навылет» она призналась, что хотела бы найти идеального мужчину. В 2008-2009 годах в прессе муссировались слухи о ее отношениях с обеспеченным поклонником по имени Роман, который вот-вот позовет звезду замуж.
Но свадьбы Алены фанаты «Рефлекса» так и не дождались. В социальных сетях артистка делится фотографиями красивой жизни из разных стран в окружении друзей, позиционируя себя нейрокоучем и амбассадором эфирных масел. Лишь иногда в своих постах она вспоминает о бурной молодости в поп-коллективе.
Алена Торганова. Фото: соцсети