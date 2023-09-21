Это же маленькие Хюррем, Михримах и Кесем: как Мерьем Узерли, Пелин Карахан и Берен Саат выглядели в детстве — фото

Многие поклонники до сих пор следят за жизнью своих любимых актеров из сериала «Великолепный век» и «Великолепный век. Империя Кесем». А сайт Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, как красавицы-султанши выглядели в младенчестве. Смотрим детский альбом Мерьем Узерли, Пелин Карахан, Мерве Болугур и Берен Саат.

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Мерьем Узерли — Хюррем султан

В свои 40 лет актриса воспитывает двух дочек — Лару и Лили. С отцом старшей Мерьем Узерли рассталась еще будучи беременной. Свой нынешний роман звезда «Великолепного века» скрывает. В свое время Мерьем Узерли покинула сериал, сославшись на эмоциональное выгорание. При этом позже актриса хотела вернуться к роли Хюррем султан. Однако продюсер сериала Тимур Савджи не смог простить Мерьем то, что она их так подвела, и ответил ей отказом.