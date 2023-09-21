Это же маленькие Хюррем, Михримах и Кесем: как Мерьем Узерли, Пелин Карахан и Берен Саат выглядели в детстве — фото

Многие поклонники до сих пор следят за жизнью своих любимых актеров из сериала «Великолепный век» и «Великолепный век. Империя Кесем». А сайт Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, как красавицы-султанши выглядели в младенчестве. Смотрим детский альбом Мерьем Узерли, Пелин Карахан, Мерве Болугур и Берен Саат.
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Мерьем Узерли — Хюррем султан
В свои 40 лет актриса воспитывает двух дочек — Лару и Лили. С отцом старшей Мерьем Узерли рассталась еще будучи беременной. Свой нынешний роман звезда «Великолепного века» скрывает. В свое время Мерьем Узерли покинула сериал, сославшись на эмоциональное выгорание. При этом позже актриса хотела вернуться к роли Хюррем султан. Однако продюсер сериала Тимур Савджи не смог простить Мерьем то, что она их так подвела, и ответил ей отказом.
Мерьем Узерли в детстве. Фото: личный архив
...И сейчас — ну просто красавица. Фото: личный архив
Пелин Карахан — Михримах султан
Актрисе — 38 лет. Она сыграла в турецком сериале «Великолепный век» Михримах султан. Эта роль стала для нее знаковой. Вместе с мужем, бизнесменом Бедри Гюнтаем, актриса воспитывает двоих сыновей — Али Демира и Джана Эюпа. В одном из интервью Пелин Карахан призналась, что в детстве ее растила мама, поэтому денег в семье не хватало. Став взрослой и поступив в университет, она стала сниматься в сериалах, чтобы немного заработать. Пелин Карахан вытянула счастливый билет, пройдя пробы в сериал «Великолепный век». Роль Михримах султан сделала ее знаменитой и в Турции, и за границей.
Пелин Карахан с мамой Нурал Кочигит. Фото: личный архив
Пелин Карахан стала красавицей. Фото: личный архив
Мерве Болугур — Нурбану султан
Актрисе — 36 лет. Она сыграла в сериале «Великолепный век» наложницу шехзаде Селима Нурбану султан. Именно она подарит Хюррем султан внука — шехзаде Мурада, который займет Османский престол после смерти отца.
Мерве Болугур близко дружит с Пелин Карахан. Хотя их персонажи не ладили в сериале, зато в обычной жизни обе актрисы сумели найти общий язык. Мерве поддерживала подругу, когда та ждала своего первенца.
Мерве Болугур в детстве. Фото: личный архив
Мерве Болугур яркая брюнетка. Фото: личный архив
Берен Саат — Кесем султан
Актрисе — 39 лет. Она снималась в сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Берен Саат может похвастаться эталонной красотой. И в детстве она была прехорошенькой. Она считается одной из самых красивых актрис Турции. Поклонников у Берен Саат много и на родине, и в России.
Берен Саат в детстве. Фото: личный архив
Берен Саат в образе Кесем султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»