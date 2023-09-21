Любимица Сталина и крестная мать советского кино: как Любовь Орлова вошла в историю

В Советском Союзе даже был такой медицинский диагноз — «синдром Орловой». Это когда женщины повально хотели себе внешность, как у известной актрисы. Любовь Орлову называли русской Марлен Дитрих. Она подняла отечественный кинематограф на новый уровень своей красотой и мастерством.

Детство и начало карьеры

Любовь Орлова родилась 11 февраля 1902 года в дворянской семье. Ее отец Петр Федорович служил в военном ведомстве и имел награды от императора. Мать Евгения Сухотина происходила из старинного рода члена Государственного совета, генерала Николая Сухотина, служившего начальником Николаевской военной академии и состоявшего в родстве с графом Львом Толстым. У актрисы, кстати, хранилась книга «Кавказский пленник», подписанная и подаренная ей в детстве самим писателем.

В дом Орловых в подмосковном Звенигороде часто заглядывал певец Федор Шаляпин. Однажды он увидел домашний спектакль с участием юной Любы и заявил, что девочка станет известной артисткой. Он посоветовал родителям отдать дочь в театральную студию, но те больше хотели видеть наследницу музыкантом.

В семь лет Любовь отвели в музыкальную школу на фортепиано. А в 1919-м она поступила в Московскую консерваторию. Но время было неспокойное, и через три года девушке пришлось покинуть учебное заведение, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Она стала преподавать музыку и работать тапером в столичных кинотеатрах.