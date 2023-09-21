Любимица Сталина и крестная мать советского кино: как Любовь Орлова вошла в историю

В Советском Союзе даже был такой медицинский диагноз — «синдром Орловой». Это когда женщины повально хотели себе внешность, как у известной актрисы. Любовь Орлову называли русской Марлен Дитрих. Она подняла отечественный кинематограф на новый уровень своей красотой и мастерством.
Детство и начало карьеры
Любовь Орлова родилась 11 февраля 1902 года в дворянской семье. Ее отец Петр Федорович служил в военном ведомстве и имел награды от императора. Мать Евгения Сухотина происходила из старинного рода члена Государственного совета, генерала Николая Сухотина, служившего начальником Николаевской военной академии и состоявшего в родстве с графом Львом Толстым. У актрисы, кстати, хранилась книга «Кавказский пленник», подписанная и подаренная ей в детстве самим писателем.
В дом Орловых в подмосковном Звенигороде часто заглядывал певец Федор Шаляпин. Однажды он увидел домашний спектакль с участием юной Любы и заявил, что девочка станет известной артисткой. Он посоветовал родителям отдать дочь в театральную студию, но те больше хотели видеть наследницу музыкантом.
В семь лет Любовь отвели в музыкальную школу на фортепиано. А в 1919-м она поступила в Московскую консерваторию. Но время было неспокойное, и через три года девушке пришлось покинуть учебное заведение, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Она стала преподавать музыку и работать тапером в столичных кинотеатрах.
Любовь Орлова в фильме «Веселые ребята». Фото: кадр из фильма 1934 года
Однако в этот период Орлова успевала учиться в ГИТИСе, который тогда являлся еще простым театральным техникумом. С 1926-го Любовь Петровна была хористкой, а затем актрисой музыкальной студии МХАТа. Сначала ей давали небольшие роли в спектаклях, но внешность и талант быстро определили девушку на первый план.
В 1932 году режиссер вывел ее из хора, сделав солисткой оперетты Жака Оффенбаха «Перикола» — Орлова получила главную роль и прославилась среди театралов. Зрители толпами ходили на эту постановку.
Личная жизнь
В молодости Любовь Петровна вышла замуж за видного чиновника наркомата земледелия Андрея Берзина. Вместе они прожили четыре года, в 1930-м мужчину арестовали и сослали в Казахстан.
Через два года Орлова познакомилась с австрийским импресарио Францем (фамилию история не запомнила), с которым несколько месяцев прожила в гражданском браке.
Ну а в 1933-м актриса встретила режиссера Григория Александрова, сделавшего ее знаменитой. Их роман быстро привел к свадьбе. Супруги прожили вместе до самой смерти артистки, но детей так и не завели.
Любовь Орлова в фильме «Цирк». Фото: кадр из фильма 1936 года
Кино
В 1933 году молодую актрису увидел на сцене начинающий кинорежиссер Григорий Александров. Посмотреть на талантливую девушку в театре ему посоветовал друг-художник. Постановщик был сражен красотой и умелой игрой Орловой, после чего пригласил ее на съемки своего фильма.
В тот момент ему как раз нужна была артистка на роль Анюты в картине «Веселые ребята». Изначально этот персонаж был не так важен: все внимание уделялось герою Леонида Утесова и его оркестру «Теа-джаз». Но в ходе съемок очарованный Любовью Петровной режиссер увеличил экранное время Анюты, сделав ее полноценной героиней.
Утесов обиделся и принялся подкалывать фаворитку Александрова на тему того, что она в 32 года играет юную девушку. Любопытно, что актриса приехала на съемки с любовником-иностранцем, а режиссер — с женой и ребенком. Но это не помешало их бурному роману на площадке, и после завершения картины пара поженилась.
Любовь Орлова в фильме «Волга-Волга». Фото: Global Look Press
«Веселые ребята» стали визитной карточкой Орловой: ее великолепное сопрано и умение танцевать сделали образ Анюты блестящим. Любовь Петровна быстро стала звездой советского кинематографа и даже любимой актрисой самого Иосифа Сталина.
Власти благоволили блондинке с экрана, а вместе с ней и режиссеру Александрову. Блистательная актриса поспособствовала тому, что кино стало популярным видом искусства в СССР, потеснив традиционный театр как по кассовым сборам, так и по количеству зрителей.
В 1936 году на экраны страны вышел второй фильм Александрова — музыкальная картина «Цирк», сорвавшая большую кассу. И в главной роли снова появилась Любовь Орлова. На момент съемок ей было уже 34 года, а ее персонажу — слегка за двадцать. Однако зрители не заметили разницы в возрасте: на крупных планах лицо артистки снимали в «мягком» фокусе. Фильм получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже, а в 1941-м был отмечен Сталинской премией.
Через два года вышла музыкальная комедия «Волга-Волга» — еще одно творение тандема Орловой и Александрова. Картина снова понравилась Сталину, он отправил копию киноленты президенту США Франклину Рузвельту.
Любовь Орлова в фильме «Весна». Фото: кадр из фильма 1947 года
Даже военные годы не подкосили популярность Орловой. Актриса нередко провожала солдат на фронт, объездила с концертами все расположения армии — от Минска до Курска. И после войны Любовь Петровна много снималась.
В 1947-м вышла музыкальная комедия «Весна», в которой она снова сыграла влюбленную девушку, хотя на тот момент ей было уже 44 года. Освещение и угол съемки скрыли возраст, но Орлова все равно решила, что после завершения фильма уйдет из кино и станет актрисой Театра имени Моссовета.
Чтобы расположить будущих коллег к Любови Петровне, ее муж-режиссер включил в актерский состав картины ведущих артистов этого театра — Ростислава Плятта и Фаину Раневскую. Любопытный факт: именно в «Весне» впервые появилась знаменитая заставка «Мосфильма» с изображением скульптуры «Рабочий и колхозница».
Премьеру комедии посмотрели 18 миллионов советских зрителей, также картина вышла в прокат за рубежом. Ее отправили на первый послевоенный Венецианский кинофестиваль, где лента завоевала призы за лучший сценарий и лучшую актрису — эту награду Орлова разделила с Ингрид Бергман.
Любовь Орлова в фильме «Скворец и Лира». Фото: кадр из фильма 1972 года
Службу в театре Любовь Петровна продолжала совмещать с кино, карьерный спад обозначился у нее только в начале 1960 годов. Тогда зрители увидели еще одну комедию с ее участием — «Русский сувенир». И только в 1974-м вышел фильм «Скворец и Лира», ставший последним для актрисы.
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Сходство с Марлен
В молодости внешность актрисы существенно отличалась от образа «советской Марлен», который сделал ее популярной. Вместо платиновых волос и тонких бровей Орлова выделялась круглым лицом и темно-каштановыми косами. Причем свой натуральный цвет Любовь Петровна очень любила, но муж-режиссер настоял, что она должна стать блондинкой.
Современники отмечали, что Александров буквально слепил ее по образцу Марлен Дитрих. У Орловой внезапно появилось много схожих черт с голливудской кинозвездой. В «Веселых ребятах» у Анюты был точно такой же цилиндр, как у Дитрих в фильме «Голубой ангел». В «Цирке» у героини Орловой волосы черные пополам с платиновыми — как у Марлен.
Марлен Дитрих. Фото: Global Look Press
Биограф Михаил Куницын отмечал, что Любовь Петровна открыто не любила и ревновала свою американскую коллегу. Ходили слухи, что Александров был знаком с Дитрих и даже крутил с ней роман.
Ставшая примадонной советского кино уже после 30, Орлова тщательно заботилась о своей внешности и была первой отечественной актрисой, регулярно пользовавшейся новинками косметологии. Есть легенда, что она первой сделала себе пластическую операцию.
Но даже без хирургического вмешательства аристократичная внешность и щепетильная ухоженность долгое время позволяли женщине скрывать свой возраст. Истинный год ее рождения не знали даже близкие друзья и коллеги.
Смерть и память
Любовь Орлова умерла 26 января 1975 года в возрасте 72 лет. Причиной смерти был назван рак поджелудочной железы. Звезду кино похоронили на Новодевичьем кладбище. Григорий Александров пережил жену на восемь лет.
Любовь Орлова и Григорий Александров. Фото: vk.com/orlovamegastar
Имя актрисы носят морское судно, кратер, астероид и даже новые сорта фиалки и флоксов. С ее лицом выпускались памятные монеты и марки. О яркой судьбе Орловой было снято два десятка документальных и художественных картин.
В 2014 году дачу актрисы и ее мужа в подмосковном Внуково приобрел известный адвокат Александр Добровинский. Он же стал собственником личного архива великой актрисы — ее фотографий и дневников. В одном из интервью юрист развеял миф о том, что Любовь Петровна была влюблена в Сталина: Орлова якобы ненавидела генсека еще с тех времен, когда ее первого мужа отправили в ссылку.
Адвокат прочел в дневнике кинодивы, что однажды Сталин пригласил ее на ужин. Там артистка поинтересовалась судьбой своего опального супруга, что очень не понравилось Иосифу Виссарионовичу. После этого эпизода он больше не предпринимал попыток встретиться со звездой.
Кстати, даже будучи в отношениях, Орлова всегда спала одна. Во время ареста Андрея Берзина чекисты «чуть ли не штыками вынимали» мужчину из супружеской постели. Этот эпизод оставил артистке психологическую травму.
В 2015 году вышел сериал «Орлова и Александров», снятый на основе биографии актрисы. Главную героиню сыграла Олеся Судзиловская, ее мужа — Анатолий Белый. В 2022-м мир искусства отметил рядом мероприятий юбилейную дату — 120 лет со дня рождения Любови Петровны.