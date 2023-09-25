«ПутеРодитель» от Тутты Ларсен: как за 23 тысячи рублей съездить с семьей в Рязань — добраться, что посмотреть и где поесть

Известная телеведущая и многодетная мама Тутта Ларсен запустила семейное туристическое реалити «ПутеРодитель». Тутта и ее муж Валерий с детьми Марфой и Ваней отправляются на выходные в разные города России.
О своих путешествиях Тутта Ларсен рассказывает зрителям — и каждый раз оказывается, что в российских городах масса интересного. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Тутта Ларсен — о проекте «ПутеРодитель»: «Маленькие города не менее интересны, чем большие»
— Когда-то мы всей семьей освоили путешествия в Краснодарский край. А потом начали изучать другие регионы нашей страны. Так появился этот проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы ездим в небольшие города — и, поверьте, они не менее интересны «раскрученных» направлений. И всегда находим много интересного. Пока мы путешествуем на автомобиле. Но, возможно, развитие проекта со временем позволит посещать более отдаленные уголки нашей Родины на поездах и самолетах.
Рязань — родина Есенина и царство леденцов
Рязань — прекрасный русский город! Он открывает огромные возможности для семейного отдыха. Здесь можно погостить несколько дней, а можно наведаться и одним днем. Но в любом случае город отблагодарит вас яркими впечатлениями. Советую отправиться в путешествие с утра пораньше. Лучше всего приехать на место часам к девяти — тогда успеете увидеть много интересного.
В Рязани каждый может найти себе что-то по душе. У поклонников поэзии город неразрывно связан с именем русского поэта Сергея Есенина, для любителей сказок и небылиц Рязань — родина «грибов с глазами», для сладкоежек — царство леденцов, у ценителей истории Рязань ассоциируется в первую очередь с прекрасным кремлем и храмами.
«Рязани почти тысяча лет. Город славится своей историей, ремеслами и промыслами, которые будут интересны всем, — рассказывает Тутта Ларсен. — Марфе и Ване больше всего понравились рязанские леденцы, ферма с оленями и термы. Валера впечатлился историей Рязани и его храмами.
А я помимо всего получила в этом городе огромное гастрономическое удовольствие. Проведя в Рязани день, два или даже неделю, уезжать не хочется: кажется, будто что-то еще не увидел. Так и есть — Рязань невозможно узнать до конца. Она вдохновляет, заряжает и окрыляет. И даже те места, в которые возвращаешься снова, будто открываются заново, даря новые впечатления.
Об истории своей страны можно узнавать не только по книжкам, но и так, как мы, путешествуя по России. Поверьте, это очень интересно! И это можно делать всей семьей!»
Как добраться
Расстояние от Москвы до Рязани — 183 км.
Путь на машине — 197/219 км.
Время в пути — 3,5–4 часа.
Примерный расход бензина в одну сторону — 25 л.
Что посмотреть
Желающим окунуться в историю города рекомендуем «Стрелецкую прогулку» (Центр исторического туризма «Лики прошлого» — программа «Переславль Рязанский. XVII17 век. Прогулка со стрельцом»). Стоимость — 3250 руб.
Для любителей сладкого обязательным пунктом для посещения станет Музей леденца (ул. Соборная, д. 14/2). Стоимость: билет для взрослого — 200 руб., детский билет (5–18 лет) — 150 руб. Мастер-класс по росписи леденца: 150 руб. (запись обязательна). График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.
Чтобы сделать памятные фото в городе, непременно отправляйтесь в самый его центр на поиски необычного символа Рязани — таинственных «глазастых» грибов (г. Рязань, ул. Ленина, д. 26).
Почувствовать себя настоящим парфюмером и создать свой собственный аромат можно в салоне «Аромат времени» (г. Рязань, ул. Кольцова, д. 1). Стоимость экскурсии — 500 руб. с человека. Мастер-класс по созданию духов — 800 руб. с человека). График работы: ежедневно с 12:00 до 18:00.
И взрослые, и дети будут в восторге от посещения экопарка «Поляны» (Рязанская область, Рязанский район, поселок Варские, ул. Экопарковая, д. 1). Водные процедуры — обязательны! Расстояние от Рязани — 17 км. Время в пути — 20–25 мин. График работы: понедельник – четверг, воскресенье: 09:00–21:45; пятница и суббота: 09:00–22:45. Посещение терм — без записи. Тариф в выходные и праздничные дни: за 2 часа — 1150 руб.
Покататься верхом, покормить северных оленей и пообщаться с нашими братьями меньшими приглашает ферма «Оленево» (Рязанская область, с. Агро-Пустынь, территория Оленево). Расстояние от Рязани — 23 км. Время в пути — 30 мин. График работы: вторник – воскресенье 10:00–18:00; понедельник — выходной. Входная плата — 300 руб. Для детей до 14 лет — вход свободный. Корм для животных: 100 руб.
И, наконец, главным помощником в вашем путешествии станет «Информационный центр с экскурсиями по Рязани» (г. Рязань ул. Почтовая, д. 54). Здесь точно подскажут — как не соскучиться! График работы: понедельник – пятница — 09:00–18:00; суббота и воскресенье — 10.00–16.00. Телефон: +7(491)277-74-14, +7(910)577-03-03.
Где поесть
Рязанские умельцы предлагают попробовать необычное блюдо — пирог с калиной. Сегодня калинник — визитная карточка Рязанской области. Местные кулинары утверждают: «Не отведав калинника, не прочувствуешь дух Рязани». (г. Рязань, Солотчинское шоссе, д. 68).
Обед или простой перекус в Рязани может превратиться в кулинарное приключение в гастробаре «Есть». Местный шеф угощает такими блюдами, какие можно найти только в Рязани. Даже самая простая репка в руках умелого шеф-повара превратилась в кулинарный шедевр! (г. Рязань, ул. Почтовая, д. 62).
Cколько стоит — расчет на семью из четырех человек
• Бензин — 2500 руб.
• Экскурсия «Стрелецкая прогулка» — 3250 руб.
• Обед в гастробаре — 5560 руб.
• Билеты и корм на ферме «Оленево» — 800 руб.
• Термы и баня — 4600 руб.
• Вкусняшки — 500 руб.
• Музей леденца, мастер-класс — 1300 руб.
• Экскурсия, мастер-класс по созданию парфюма — 5200 руб.
• Калинник — 960 руб.
ИТОГО: 23 040 руб.
Путешествуйте вместе с Туттой Ларсен и ее семьей — и вам откроются красоты России, о которых вы прежде не слышали.