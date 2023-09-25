«ПутеРодитель» от Тутты Ларсен: как за 23 тысячи рублей съездить с семьей в Рязань — добраться, что посмотреть и где поесть

В Рязани каждый может найти себе что-то по душе. У поклонников поэзии город неразрывно связан с именем русского поэта Сергея Есенина, для любителей сказок и небылиц Рязань — родина «грибов с глазами», для сладкоежек — царство леденцов, у ценителей истории Рязань ассоциируется в первую очередь с прекрасным кремлем и храмами.

«Рязани почти тысяча лет. Город славится своей историей, ремеслами и промыслами, которые будут интересны всем, — рассказывает Тутта Ларсен. — Марфе и Ване больше всего понравились рязанские леденцы, ферма с оленями и термы. Валера впечатлился историей Рязани и его храмами.

А я помимо всего получила в этом городе огромное гастрономическое удовольствие. Проведя в Рязани день, два или даже неделю, уезжать не хочется: кажется, будто что-то еще не увидел. Так и есть — Рязань невозможно узнать до конца. Она вдохновляет, заряжает и окрыляет. И даже те места, в которые возвращаешься снова, будто открываются заново, даря новые впечатления.

Об истории своей страны можно узнавать не только по книжкам, но и так, как мы, путешествуя по России. Поверьте, это очень интересно! И это можно делать всей семьей!»