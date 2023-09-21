В три года стала звездой YouTube: кто такая Мисс Кейти и почему она живет в лондонском особняке

Мисс Кейти едва исполнилось три, а ролики на YouTube с ее участием набирали тысячи просмотров. Девочка еще не знала о роли денег в жизни, но уже научилась их зарабатывать.
Детство
Настоящее имя юного блогера — Катя Федорук. Малышка родилась 31 января 2013 года в Одессе. У Мисс Кейти есть брат Максим Федорук, которого больше знают по псевдониму Мистер Макс. Так как у мальчика есть свой видеоканал.
Мистер Макс и Мисс Кейти. Фото: соцсети
Родители девочки — Оксана и Андрей — сделали из детей знаменитостей благодаря блогу. Вместе с Катей и Максимом они записывают челленджи. На себя родители Мисс Кейти берут операторскую, режиссерскую работу.
У Мистера Макса и его сестренки получилось зарабатывать свои первые деньги. При этом брата и сестру не лишали детства.
Поэтому Мисс Кейти очень жизнерадостная девочка, которая имеет большое число хобби. Она любит делиться с подписчиками своими историями с посещения стоматолога или показывать новые игрушки.
Мисс Кейти с родителями. Фото: соцсети
Родители Мисс Кейти воспринимают блог как возможность для детей проявляться творчески. Также для всей семьи блог стал отличной возможностью чаще проводить время вместе.
Блог
После редактирования видеоканала ролики Мисс Кейти стали набирать в худшем случае чуть меньше миллиона. Идея вести детский YouTube-канал появилась у папы Мисс Кейти. Андрей Федорук вначале создал канал для брата Кати, а потом и для самой девочки. А еще родители Кати придумали для малышки псевдоним, который закрепился за девочкой с трехлетнего возраста.
Русскоязычная часть YouTube быстро полюбила ролики Мисс Кейти. Видео отличались позитивной энергией и атмосферой семейного тепла. Родители Кати показывали, как малышка делает свои первые шаги. Позже Катя стала записывать обзоры на свои игрушки. Помимо умилительных кадров, появилась и полезная составляющая видео. Поскольку родители других детей могли экономить время и деньги, узнавая о покупках семьи Кати.
Мисс Кейти с братом и отцом в Лондоне. Фото: соцсети
Со временем Катя сама стала рассказывать подписчикам о себе, своих путешествиях. Не обошлись ролики Мисс Кейти без «перчинки». На некоторых видео блогер могла съесть что-то опасное и устроить розыгрыш. Все методы ведения блога принесли Кате к 2023 году 23,7 млн подписчиков.
Мисс Кейти и Мистер Макс, а также их папа. Фото: кадр с YouTube-канала Miss Katy
На канале Кати коллекция роликов обновляется каждый день. Видео не связаны между собой. Но при этом у зрителя складывается впечатление, что канал — это своеобразный семейный ситком. Блог Мисс Кейти можно смотреть как сериал. Зритель роликов Кати и ее семьи сам становится частью Федоруков.
Среди самых интересных тем канала оказались разбор чемодана со сладостями, украшение квартиры к Хэллоуину и прохождение квеста в торговом центре.
Мисс Кейти и Мистер Макс, а также их папа. Фото: кадр с YouTube-канала Miss Katy
Мисс Кейти в последнее время
Вначале блог Кати был менее популярным, чем канал ее брата Максима. Это было связано с тем, что Катя была еще совсем маленькой и плохо разговаривала. Но в последнее время Катя обогнала по количеству просмотров своего старшего брата.
Мисс Кейти в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Что касается заработка семьи, небольшие по весу ролики Кати и Максима приносят им до девяти миллионов рублей в месяц.
Особняк Мисс Кейти и семьи. Фото: соцсети
Это позволило семье Мисс Кейти приобрести недвижимость в Лондон и обосноваться в столице Великобритании.