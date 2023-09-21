В три года стала звездой YouTube: кто такая Мисс Кейти и почему она живет в лондонском особняке

Мисс Кейти едва исполнилось три, а ролики на YouTube с ее участием набирали тысячи просмотров. Девочка еще не знала о роли денег в жизни, но уже научилась их зарабатывать.

Детство

Настоящее имя юного блогера — Катя Федорук. Малышка родилась 31 января 2013 года в Одессе. У Мисс Кейти есть брат Максим Федорук, которого больше знают по псевдониму Мистер Макс. Так как у мальчика есть свой видеоканал.