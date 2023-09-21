Обаятельный бунтарь в кино и мастер перевоплощений на сцене театра: что известно об артисте Александре Горчилине

Биография артиста
Одним из ярких звезд российского кинематографа является талантливый актер Александр Горчилин. Парень рано понял, что стоит быть центром своей жизни и действовать по принципу «лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о том, чего не сделал».
Подогреваемый юношеским задором, артист ярко ворвался в мир искусства и постарался преобразовать полученное от нескольких поколений мастеров наследие в новую и оригинальную форму.
Подростковый бунт и грезы о сцене
Александр Горчилин родился в Москве 3 марта 1992 года. Его родители рано развелись. Воспитание ребенка легло на плечи мамы, бабушки и дедушки. Когда Саша учился в третьем классе, его папы не стало. Прямо перед своей смертью он стал часто навещать сына, но у того все равно осталось весьма смутное преставление о родителе.
Мальчика определили в обычную школу Москвы, в физико-математический класс. Но уже в детстве он грезил сценой, параллельно с занятиями в школе посещал Детский музыкальный театр юного актера. И если играть ему нравилось, то учиться — нет.
В какой-то момент Саша и его одноклассники решили, что нужно не оканчивать школу, а купить аттестаты после девятого класса, чтобы поступить в театральный. Любопытно, что юноше удалось поступить в несколько вузов, вот только обман был раскрыт.
Саша Горчилин в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Дебют на сцене театра и телеэкране
Впервые на телеэкране Саша появился еще подростком в рекламном видеоролике жевательных конфет «Скитлс». В тот же период юный артист играл на сцене Театрального центра на Дубровке в мюзикле «Норд-Ост». Затем Горчилин перешел в бывший Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя. На сцену театра он выходил в актерском составе «Гамлета», «Феи» и других спектаклей.
Не отказываясь от антрепризных постановок, начало 2020 года Горчилин встретил в московском театре «Практика» спектаклем мастерской Олега Кудряшова по пьесе Ника Пэйна «Созвездия».
С актером Филиппом Авдеевым Александр дружил еще с подросткового возраста, вместе они решили покинуть бывший Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя в 2022 году.
Александр Горчилин на сцене. Фото: соцсети
Снялся в ставшем культовым сериале про многодетную семью и занялся озвучкой сериалов
Кинокарьеру Саша начал в 2006 году с образа Альберта Анатольевича в комедийном телесериале «Трое сверху». А в 2007 году он получил роль Жени Захарова в популярном семейном ситкоме «Папины дочки», где снимался вместе с начинающей актрисой Дарьей Мельниковой.
По словам артиста, эта работа не самая лучшая в его фильмографии, но на тот момент он был слишком молод, чтобы критически оценивать сценарий.
Александр Горчилин и Дарья Мельникова. Фото: соцсети
Одновременно со съемками в многосерийных фильмах блондин озвучивал зарубежные (преимущественно американские) мюзиклы и сериалы.
И только в 2014 году артист получил первую главную роль — в драме «Да и да». Фильм вышел в прокат 26 июня и был встречен критиками весьма неоднозначно. Кроме того, картина содержит нецензурную лексику и откровенные сцены.
Два года спустя Горчилин получил еще одну знаковую роль — Григория Зайцева в драме «Ученик». Кинолента посвящена проблеме религии и слепому следованию догмам в современном обществе. Она стала рекордсменом по количеству номинаций на Каннском кинофестивале.
Александр Горчилин. Фото: соцсети
Параллельно с карьерой актера Александр вплотную занялся режиссурой. На омском кинофестивале «Движение» в 2015 году зрителям была представлена короткометражная лента «Русские сказки», режиссером и монтажером которой он выступил. В том же году артист стал режиссером документального кинофильма «Кому на Руси жить хорошо»,
Черно-белая кинолента «Лето» вышла на экраны в 2018 году. В фильме, где речь шла о нескольких месяцах из жизни Виктора Цоя, он исполнил роль панка, прототипом которого стал музыкант Андрей Панов. Помимо актерского дарования, Александр проявил и музыкальный, исполнив несколько песен.
Кроме того, Горчилин продолжал совершенствовать свои навыки в режиссуре. В 2018 году на телеэкраны вышла картина «Кислота», посвященная поиску самосознания и смысла жизни двумя молодыми музыкантами. Фильм, в котором снялись друзья и коллеги Горчилина — Александр Кузнецов и Филипп Авдеев, — стал номинантом «Кинотавра» в категории «Открытие года».
Александр Горчилин и Ян Гэ. Фото: соцсети
В 2020 году продолжились съемки первого сериала Федора Бондарчука «Псих», в котором, помимо Горчилина, сыграли Константин Богомолов и Елена Лядова.
Фильм «Кто-нибудь видел мою девчонку?», в котором Александр сыграл вместе с Анной Чиповской и Юрием Борисовым, попал в конкурсную программу 31-го Открытого кинофестиваля российского кино в Сочи. Прокат картины начался в феврале 2021 года.
Александр Горчилин и Анна Чиповская. Фото: кадр из фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» (2021)
Личная жизнь артиста
В СМИ некоторое время ходили слухи о романе парня с партнершей по кино, актрисой Ян Гэ. Но подробности раскрылись много позже. Актриса призналась, что Горчилин был ее большой любовью. Однако расставание настолько поменяло их отношение друг к другу, что после артисты даже здороваться перестали. При этом играли на одной сцене влюбленных друг в друга людей.
Позднее стало известно, что артист встречается с Никой Сергеевой. В 2018 году пара решилась на совместное интервью. Их знакомство произошло в Интернете после мимолетной встречи в ночном клубе. Спустя несколько свиданий актеру стало понятно, что он влюбился. Молодые люди начали жить вместе, Ника влилась в коллектив театра.
Александр Горчилин и Ника Сергеева. Фото: соцсети
Горчилин сейчас
Сейчас творческая биография Александра насыщенна не менее, чем несколько лет назад. Следуя постулатам своих преподавателей, он старается максимально реализовать себя в искусстве. Знаковой работой артиста стала лента «Клипмейкеры», посвященная музыкальной индустрии 90-х.