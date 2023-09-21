Обаятельный бунтарь в кино и мастер перевоплощений на сцене театра: что известно об артисте Александре Горчилине

Биография артиста

Одним из ярких звезд российского кинематографа является талантливый актер Александр Горчилин. Парень рано понял, что стоит быть центром своей жизни и действовать по принципу «лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о том, чего не сделал».

Подогреваемый юношеским задором, артист ярко ворвался в мир искусства и постарался преобразовать полученное от нескольких поколений мастеров наследие в новую и оригинальную форму.

Подростковый бунт и грезы о сцене

Александр Горчилин родился в Москве 3 марта 1992 года. Его родители рано развелись. Воспитание ребенка легло на плечи мамы, бабушки и дедушки. Когда Саша учился в третьем классе, его папы не стало. Прямо перед своей смертью он стал часто навещать сына, но у того все равно осталось весьма смутное преставление о родителе.

Мальчика определили в обычную школу Москвы, в физико-математический класс. Но уже в детстве он грезил сценой, параллельно с занятиями в школе посещал Детский музыкальный театр юного актера. И если играть ему нравилось, то учиться — нет.

В какой-то момент Саша и его одноклассники решили, что нужно не оканчивать школу, а купить аттестаты после девятого класса, чтобы поступить в театральный. Любопытно, что юноше удалось поступить в несколько вузов, вот только обман был раскрыт.