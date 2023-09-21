Короткая карьера в группе «ВИА Гра», неудачное замужество и схожесть с Джоли: биография певицы Меседы Багаудиновой

Биография звезды
Меседа Багаудинова — российская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» (2007–2009). Красавица из Грозного покорила российских слушателей своим бархатистым голосом, стильными сценическими образами. Век Меседы в популярном женском поп-коллективе оказался недолог, но это не помешало девушке продолжить выступать на сцене и радовать поклонников новым творчеством.
Росла в окружении братьев и сестер, переехала из Грозного в Ростов-на-Дону
Меседа родилась 30 октября 1983 года в Грозном. Отец девочки по национальности аварец, а мать — смешанных славянских корней. В семье, помимо Меседы, воспитывалось трое старших детей — Виктория, Салима, Олег — и младший брат Рустам. В 1992 году Багаудиновы переехали в Кисловодск, в 1999 году переселились в Ростов-на-Дону.
Меседа Багаудинова с родителями. Фото: соцсети
На новом месте жительства Меседа окончила школу и поступила в Ростовское училище культуры на эстрадно-джазовый вокал. Помимо учебы, Меседа возглавила поп-группу «Мечты», которая участвовала во всех городских торжественных мероприятиях и праздниках.
Подруга Меседы – вокалистка поп-коллектива Татьяна Котова, будущая обладательница титула «Мисс Россия – 2006» — предложила Багаудиновой отправиться в Москву для получения высшего образования. В 22 года девушка переехала в столицу России, где стала студенткой эстрадного факультета ГИТИСа.
Меседа Багаудинова. Фото: соцсети
Знакомство с российским шоу-бизнесом
На третьем курсе вуза молодая певица прошла кастинг на место солистки поп-группы «ВИА Гра», которое освободилось после ушедшей Ольги Корягиной.
В коллективе оставались две прежние вокалистки: Вера Брежнева, которая той же осенью покинула коллектив, и Альбина Джанабаева, составившая вместе с Меседой вокальный дуэт. Обновленный состав представил публике клип на новую песню «Поцелуи», а затем «ВИА Гра» выпустила одноименный альбом.
Женский коллектив выступал на концертных площадках Москвы, в эфире интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В Лондоне на Международном экономическом форуме певицы исполнили хиты группы в рамках презентации российской команды-участницы. А в 2008 году состоялся релиз новой песни «Я не боюсь», после чего появилась третья участница — Татьяна Котова.
Альбина Джанабаева, Вера Брежнева и Меседа Багаудинова. Фото: соцсети
Последовали новые фотосессии для глянцевых журналов, на церемонии вручения Премии МУЗ-ТВ девушки удостоились двух премий в категориях «Лучшая поп-группа» и «Лучшее видео». Уже к осени был готов очередной альбом коллектива под названием «Эмансипация», в который вошли треки Emancipation, «Я не боюсь», «Американская жена».
В начале 2009 года в группу вернулась Надежда Грановская, и Меседе Багаудиновой пришлось расторгнуть контракт с продюсерами коллектива. Девушка не стала бросать музыкальное творчество, а сразу же занялась сольной карьерой. Летом 2009 года Меседа попала в топ-список самых сексуальных женщин по версии читателей российского журнала «Максим», снялась в клипе Plazma на песню Mystery.
Татьяна Котова, Меседа Багаудинова, Альбина Джанабаева. Фото: соцсети
Жизнь после группы «ВИА Гра»
Сольный дебют певицы с композицией «Дым» прошел в рамках юбилейного концерта группы «ВИА Гра». Девушке поступило предложение от коллектива «Блестящие», но брюнетка дала отрицательный ответ в связи с наступившей беременностью. После замужества девушка приостановила сольную карьеру, изредка появляясь на сборных выступлениях бывших коллег по сцене.
В 2013 году исполнительница выпустила две песни — «Просто замри» и «Я у тебя ничего не прошу». В этом же году продюсер Константин Меладзе пригласил девушку на собственное музыкальное шоу «Хочу в «ВИА Гру», где Меседа заняла одно из судейских мест. В 2014 году в репертуаре певицы появился сингл «Верю я», через год Меседа порадовала поклонников новыми хитами.
Меседа Багаудинова. Фото: соцсети
Личная жизнь певицы
Во время работы девушки в коллективе «ВИА Гра» ей приписывали роман с продюсером проекта Дмитрием Костюком, но это были просто слухи. В 2011 году Меседа стала женой ресторатора Алана, который был старше ее на десять лет.
Уже через полгода после регистрации брака, в начале января 2012 года, в семье появился первенец — сын Аспар. Личная жизнь у молодых людей не заладилась, и в 2015 году Меседа ушла от мужа, официально оформив развод. В знак новой жизни девушка коротко остригла волосы. Меседа резко изменила свой имидж.
Меседа с мужем Аланом и сыном Аспаром. Фото: соцсети
Меседа сейчас
В 2017 году в соцсетях появились фото Меседы, на которых она предстала с обновленной внешностью. Девушка поправилась: если раньше при росте 172 см ее вес составлял всего 52 кг, то на новых снимках артистка выглядела уже совершенно иначе.
Претерпело изменения и лицо певицы. По наблюдениям фолловеров, артистка увлеклась пластикой. Меседа за несколько процедур изменила форму губ, сделав их неестественно большими. Многие пользователи социальных сетей отметили, что девушка стала похожа на американскую звезду Анджелину Джоли.
Меседа Багаудинова. Фото: соцсети
Сама Меседа довольна своим внешним видом и демонстрирует поклонникам фотографии с букетами роз от таинственных поклонников. На страницу артистки в соцсетях подписано порядка 74 тысяч пользователей.