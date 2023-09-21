Короткая карьера в группе «ВИА Гра», неудачное замужество и схожесть с Джоли: биография певицы Меседы Багаудиновой

Биография звезды

Меседа Багаудинова — российская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» (2007–2009). Красавица из Грозного покорила российских слушателей своим бархатистым голосом, стильными сценическими образами. Век Меседы в популярном женском поп-коллективе оказался недолог, но это не помешало девушке продолжить выступать на сцене и радовать поклонников новым творчеством.

Росла в окружении братьев и сестер, переехала из Грозного в Ростов-на-Дону

Меседа родилась 30 октября 1983 года в Грозном. Отец девочки по национальности аварец, а мать — смешанных славянских корней. В семье, помимо Меседы, воспитывалось трое старших детей — Виктория, Салима, Олег — и младший брат Рустам. В 1992 году Багаудиновы переехали в Кисловодск, в 1999 году переселились в Ростов-на-Дону.