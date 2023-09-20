Нарядила Данилу Багрова из «Брата» в культовый свитер: творческий путь художника по костюмам Надежды Васильевой

Вдова культового режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева является известным художником по костюмам. Она работала над многими образами фильмов мужа и других режиссеров. В частности, культовый свитер Данилы Багрова из «Брата» - ее идея.

Начало карьеры

Надежда родилась 29 января 1962 года в Ленинграде, в семье далекой от художества. Отец — физик, профессор ЛЭТИ, мать — специалист по начертательной геометрии. Зато бабушка всю жизнь посвятила музыке (работала концертмейстером в ансамбле во Дворце пионеров) и решила приобщить внучку к искусству, отведя ребенка в музыкальную школу.

Семья жила рядом и дружила с детьми ближайших учеников Казимира Малевича, которые, однажды увидели рисунки 5-летней Нади и начали настаивать отдать девочку на ИЗО.

Окончив школу, Васильева поступила на архитектурный факультет Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Веры Мухиной, где занималась у Нины Николаевны Суетиной.

Когда в 1984 году она получила диплом и задумалась, куда пойти работать, вариант архитектурного бюро отпал сразу, так как девушка не была приспособлена к ранним утренним подъемам.