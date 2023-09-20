Нарядила Данилу Багрова из «Брата» в культовый свитер: творческий путь художника по костюмам Надежды Васильевой

Вдова культового режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева является известным художником по костюмам. Она работала над многими образами фильмов мужа и других режиссеров. В частности, культовый свитер Данилы Багрова из «Брата» - ее идея.
Начало карьеры
Надежда родилась 29 января 1962 года в Ленинграде, в семье далекой от художества. Отец — физик, профессор ЛЭТИ, мать — специалист по начертательной геометрии. Зато бабушка всю жизнь посвятила музыке (работала концертмейстером в ансамбле во Дворце пионеров) и решила приобщить внучку к искусству, отведя ребенка в музыкальную школу.
Семья жила рядом и дружила с детьми ближайших учеников Казимира Малевича, которые, однажды увидели рисунки 5-летней Нади и начали настаивать отдать девочку на ИЗО.
Окончив школу, Васильева поступила на архитектурный факультет Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Веры Мухиной, где занималась у Нины Николаевны Суетиной.
Когда в 1984 году она получила диплом и задумалась, куда пойти работать, вариант архитектурного бюро отпал сразу, так как девушка не была приспособлена к ранним утренним подъемам.
«Передо мной стояла задача найти такую структуру, которая бы подходила по графику, была интересной и без засилья больших личностей, с которыми я бы не ужилась, - рассказывала Надежда. - Я с детства хотела быть первой, и уже в то время была помешана на кино и прогуливала школу вместе с бабушкой: мы вместо уроков шли с ней в кинотеатр «Родина». И я поняла - кино!»
Молодая Надежда Васильева в эпизодической роли в фильме «Большая игра». Фото: кадр из фильма 1988.
По счастливой случайности, отец Васильевой был знаком с директором «Ленфильма» Виталием Аксеновым. Благодаря этому Надежда устроилась в декораторский цех киностудии, попав под крыло к художнику Борису Быкову.
Затем она прошла курсы повышения квалификации во ВГИКе и оказалась под руководством художника по костюмам Нелли Лев, которая дала девушке крутую школу. Вчерашняя студентка должна была перерисовывать модели из журналов мод разных времен в библиотеке Академии художеств и английские карикатуры XIX века. В частности, она отрисовывала массовку «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Потом побыла ассистентом художника по костюмам в телефильме «Большая игра» режиссера Семена Арановича (1988). Далее ей досталась должность главного художника по костюмам в «Ваське» Виктора Титова (1989). С этим постановщиком Надежда неоднократно сотрудничала и дальше.
В 1992 году Васильева помогала Ежи Гофману в создании мелодрамы «Прекрасная незнакомка», а после знакомства и последующего брака с Алексеем Балабановым приложила руку ко всем его фильмам, кроме «Войны», «Жмурок» и «Мне не больно».
Первой совместной работой пары значился «Замок» (1994) по одноименному роману Франца Кафки. За эту экранизацию режиссер получил несколько кинонаград, а его супруга — премию «Ника».
Надежда Васильева. Фото: кадр из эфира канала ЕТВ
Брак с Балабановым
Кроме своего сердца, Алексей Балабанов открыл супруге мир современного кино, американскую литературу, западную музыку. Он был большим эрудитом, и жена старалась тянуться за ним.
Пара заочно познакомилась в 1991 году на премьере картины режиссера «Счастливые дни» в Доме кино, куда Васильеву пригласил Сергей Астахов. Но если до начала просмотра женщина даже не запомнила, как выглядит режиссер, то после она уже хотела выйти за него замуж.
Затем они встретились на «Ленфильме» и бесповоротно влюбились друг в руга. Балабанову женщина приглянулась тем, что была в юбке, а не в брюках как другие дамы. И если не в первый, то во второй день совместной работы режиссер сообщил Надежде о своем намерении жениться на ней.
Творческая пара сыграла свадьбу в 1994 году. А 1 октября 1995-го у них родился сын Петр, позднее снявшийся в фильме отца «Я тоже хочу».
Алексей Балабанов (1959-2013). Фото: Global Look Press
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В 1997 году на экраны вышел культовый фильм «Брат», сценарий которого, по словам Надежды Александровны, Балабанов писал на даче. Здесь жена режиссера выступила автором легендарного образа Данилы Багрова, найдя знаменитый свитер крупной вязки в секонд-хенде за 35 рублей.
«Я сразу поняла — вещь. Напялила его (свитер, - Прим. авт.) на Бодрова, Леша посмотрел и сказал: «Что это он такой крутой? Он не может быть крутым». А я говорю: «Да этот свитер мама ему связала!» И мы еще долго спорили. Но Сережа так хотел быть крутым, что уломал Балабанова на свитер», — рассказывала она.
«Леша только поставил условие, что его хоть чем-нибудь надо задрипать. Так появилась полиэтиленовая ветровка поверх свитера. Потом мальчики так одевались — бушлат и свитер. Я считаю, что это моя самая главная победа в жизни. Все остальное — ну, костюмы и костюмы».
Данила Багров и его культовый свитер. Фото: кадр из фильма «Брат-2»
Балабанов ушел из жизни в мае 2013 года. В 2021-м его повзрослевший сын дебютировал в качестве художника драмы «Ничья».
Другие проекты
В 1995-м Васильева участвовала в выставке «Современное искусство — 95» в Хельсинки, а через четыре года устроила в Ленинграде экспозицию акварельных рисунков по мотивам драмы «Про уродов и людей» и костюмов из нее.
Позднее у художницы были выставки «Балабанов. Перекрестки», «Матильда. Воссоздавая эпоху», «Художники в кино» на пару с Верой Зелинской и другие.
Васильева также работала над сериалом «Идиот» Владимира Бортко (2003), «Страной ОЗ» Василия Сигарева (2015), «Салютом-7» Клима Шипенко (2017), «Матильдой» Алексея Учителя (2017). За последний фильм она во второй раз удостоилась «Ники».
Хотя все картины, в которых участвовала художница по костюмам, становились событиями. Сама она объясняет это тем, что ей интересно все новое и хочется делать то, чего еще никогда не было.
В 2021-м вышли фильмы «Капитан Волконогов бежал», «Хорошие девочки попадают в рай», «Северный ветер» и «Конек-Горбунок», в создании которых Надежда Васильева так же принимала участие. После премьеры последней картины в городах России прошла выставка костюмов, сшитых специально для киносказки.
Надежда Васильева рассказывает о костюмах. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала Apparel Textile Agency
Вдова известного режиссера, член Союза кинематографистов Санкт-Петербурга и член Профессионального союза художников России, Надежда Александровна охотно дает интервью журналистам и блогерам. У нее есть мастерская «Пчела и шнип», открытая совместно с коллегой Ольгой Михайловой.
Стоит добавить, что Васильева курировала ретроспективные выставки «Костюм в кино», сотрудничала с Эрмитажным театром и Театром комедии имени Акимова, преподавала курс «Русский костюм» в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна, а также участвовала в активностях благотворительного фонда «Антон тут рядом».
Интересные факты
Васильева считает, что фильм «Брат» — это самая настоящая сказка, в которой Данила Багров — былинный герой, путешествующий в поисках себя. А культовый свитер — это его кольчуга. Кстати, вязаная рубашка Ивана-дурака из «Конька-Горбунка» является оммажем тому самому свитеру.
20 ноября 2000 года на съемках фильма «Река» Алексей Балабанов вместе со своей семьей, Сергеем Астаховым и Туйарой Свинобоевой попал в ДТП. Пассажиры автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу, где исполнительница главной роли скончалась через несколько часов. Работу над картиной прекратили, а позднее смонтировали ее в формате короткометражки.
В одном из интервью Васильева рассказала, что истинной причиной смерти ее мужа стал резкий отказ от алкоголя и курения.