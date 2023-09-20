Топ-менеджер, модель, омбудсмен: кто такая Наталья Попова, ведущая шоу «Вызов»

Телеведущая Наталья Попова не только рассказывает зрителям об инновациях, но и сама активно занята в развитии отечественной интеллектуальной сферы. К 40 годам она сделала головокружительную карьеру, став известным менеджером и омбудсменом, не забывая и о внешности.

Карьера

Наталья родилась 28 июля 1981 года в городе Дедовске Московской области. Ее отец работал в Центральном научно-исследовательском радиотехническом институте, мать была занята в хореографическом кружке и привила дочери любовь к искусству.

Девушка окончила школу с серебряной медалью и уже в 15 лет отправилась покорять Москву. Там она выучилась в Финансовой академии при Правительстве РФ, устроилась работать в отделение налоговой полиции, а затем поступила в МГУ на факультет иностранных языков и регионоведения.