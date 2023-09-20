Топ-менеджер, модель, омбудсмен: кто такая Наталья Попова, ведущая шоу «Вызов»

Телеведущая Наталья Попова не только рассказывает зрителям об инновациях, но и сама активно занята в развитии отечественной интеллектуальной сферы. К 40 годам она сделала головокружительную карьеру, став известным менеджером и омбудсменом, не забывая и о внешности.
Карьера
Наталья родилась 28 июля 1981 года в городе Дедовске Московской области. Ее отец работал в Центральном научно-исследовательском радиотехническом институте, мать была занята в хореографическом кружке и привила дочери любовь к искусству.
Девушка окончила школу с серебряной медалью и уже в 15 лет отправилась покорять Москву. Там она выучилась в Финансовой академии при Правительстве РФ, устроилась работать в отделение налоговой полиции, а затем поступила в МГУ на факультет иностранных языков и регионоведения.
Наталья Попова на ПМЭФ. Фото: Global Look Press
В именитом вузе Попова познакомилась с Екатериной Тихоновой, которая училась в Институте стран Азии и Африки. После выпуска подруги остались заниматься инновационно-техническим развитием университета.
Позже Екатерина возглавила Центр национального интеллектуального резерва МГУ и фонд «Национальное интеллектуальное развитие», действующие под брендом компании «Иннопрактика», а Наталья получила должность ее первого заместителя. Организация была призвана стать площадкой взаимодействия предпринимателей, научных сотрудников и выпускников вузов.
В конце 2019 года Попова заняла пост общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров. В этой должности она исследовала высокотехнологичные предприятия и участвовала в подготовке специальных докладов для правительства России. Также в ее обязанности входил разбор жалоб от предпринимателей и решение проблем бизнеса во взаимодействии с государственными структурами.
Наталья Попова на ПМЭФ. Фото: Global Look Press
В начале 2021 года Екатерина Тихонова и ее первый заместитель объявили о создании Фонда технологических инвестиций, призванного заниматься вложениями в перспективные стартапы. Наталья лоббировала государственную поддержку частного бизнеса, выступала за экономический рост инновационных компаний.
Являясь влиятельным топ-менеджером, Попова стала известна и как медийная личность. Она выступила в роли телеведущей в передачах «Дом ученых» на канале «Культура» и «Новые люди» на канале «Наука». В своих программах она рассказывает о достижениях российской науки и популяризирует новые идеи среди молодежи.
В 2022 году Наталья стала ведущей нового шоу канала ТНТ «Вызов» в паре с Дмитрием Губерниевым. Спортивно-развлекательная передача собрала в Карелии звезд шоу-бизнеса, науки и искусства, где они разбились на пары и стали бороться за приз.
Наталья Попова и Дмитрий Губерниев в шоу «Вызов». Фото: канал ТНТ
Личная жизнь
Телеведущей с детства привили любовь к животным. Она с удовольствием вошла в попечительский совет фонда «Котодетки», который занимается сбором средств для помощи пострадавшим и брошенным домашним животным. Омбудсмен также организует проведение лекций для школьников на тему бережного отношения к природе.
Обладая привлекательной внешностью, Наталья развивала карьеру модели, правда, под другой фамилией – Свешникова. На официальных ресурсах нет этой информации, но девушка снималась для глянцевых изданий, давала интервью о своем знакомстве с Вячеславом Зайцевым. В прессе отмечают, что телезвезда как будто ведет двойную жизнь.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Кирилл Дмитриев. Фото: Global Look Press
Что касается семейного положения, то ведущая замужем за Кириллом Дмитриевым — гендиректором Российского фонда прямых инвестиций. Супруги вместе участвуют в различных государственных мероприятиях, их часто видят на Петербургском международном экономическом форуме.
Пара любит путешествовать, ранее Наталья активно делилась фотографиями из поездок социальных сетях, но потом прикрыла аккаунты настройками приватности. Детей у супругов нет.