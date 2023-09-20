История жизни Стивена Тайлера — абсолютной легенды в мире рок-музыки

Кто такой Стивен Тайлер?
Стивен Тайлер начал играть на барабанах и петь, прежде чем стать напыщенным и ярким лидером рок-группы Aerosmith. Группа добилась большого успеха в чартах с такими хитами, как Dream On,Walk This Way, Love in an Elevator и I Don't Want to Miss a Thing, продолжая быть популярной более четырех десятилетий. Тайлер также два года был судьей в шоу American Idol.
Стивен Тайлер, Дженнифер Лопес и Рэнди Джексон в шоу American Idol. Фото: соцсети
Ранняя жизнь и Aerosmith
Стивен Виктор Талларико, более известный как Стивен Тайлер, родился 26 марта 1948 года в Йонкерсе, штат Нью-Йорк. Сын учительницы музыки, он начал играть на барабанах в юном возрасте, но затем сосредоточился на пении.
Стивен Тайлер в молодости. Фото: соцсети
Переехав в Бостон в конце 1960-х, Тайлер в конце концов познакомился с музыкантами, которые впоследствии сформировали рок-группу Aerosmith.
Сообщается, что он встретился с гитаристом Джо Перри и басистом Томом Гамильтоном, когда они играли в разных группах в Санапи, штат Нью-Гэмпшир. Гитарист Рэй Табано (которого позже заменил Брэд Уитфорд) и барабанщик Джоуи Крамер объединились с остальными, чтобы сформировать Aerosmith. Группа отыграла свой первый совместный концерт в 1970 году и снимала квартиру в Бостоне.
Группа Aerosmith. Ранний состав. Фото: соцсети
Коммерческий успех
В 1972 году Aerosmith подписали контракт с Columbia Records. В следующем году был выпущен их одноименный дебютный альбом. В него вошла песня Dream On, которая стала небольшим хитом. В первые дни существования группы проводилось много сравнений с the Rolling Stones из-за их схожего блюзового звучания и физического сходства между Миком Джаггером и Тайлером.
Но со своим третьим альбомом Toys in the Attic (1975) группа стала самостоятельной ведущей рок-группой. Продемонстрировав свой талант к созданию хард-рока, Aerosmith отличились такими хитами, как Sweet Emotion и Walk This Way.
Личные проблемы
Стивен Тайлер. Фото: Global Look Press
Их последующий альбом Rocks (1976) также имел высокие продажи, несмотря на отсутствие прорывного сингла, как и Draw the Line (1977). Но к концу десятилетия группа начала трещать по швам. Перри и Уитфорд в конце концов покинули группу, в то время как Тайлер столкнулся с личными проблемами.
Возвращение после реабилитации
К середине 1980-х Тайлер взял себя в руки после прохождения программы реабилитации. В 1986 году рэп-группа Run-D.M.C. записала кавер на знаменитый сингл Aerosmith Walk This Way для своего альбома Raising Hell. Исполнение включало вокал Тайлера и Джо Перри и помогло Aerosmith вернуться в центр внимания.
К 1987 году группа успешно вернулась. В том же году Aerosmith выпустили альбом Permanent Vacation, в который вошли хиты «Чувак» и «Тряпичная кукла». Возрожденная рок-супергруппа добилась большего коммерческого успеха со своим следующим альбомом Pump (1989), в который вошли такие песни, как Love in an Elevator и Janie's Got a Gun. С появлением MTV видеоклипы группы помогли им завоевать новое поколение поклонников.
Победная серия Aerosmith продолжилась с альбомом 1993 года Get a Grip, чему отчасти способствовали такие синглы, как Livin' on the Edge, Cryin' и Crazy. К концу 1990-х группа была не в состоянии поддерживать свой хит-парад, но Тайлер и его товарищи по группе по-прежнему пользовались большой популярностью на концертах, и толпы их поклонников приходили посмотреть, как группа играет вживую.
Стивен Тайлер на сцене. Фото: Global Look Press
Проблемы со здоровьем
У знаменитого исполнителя также возникли проблемы со здоровьем. В 2006 году он перенес операцию на горле, которая могла положить конец его певческой карьере; к счастью процедура прошла успешно, но Aerosmith пришлось отменить половину своего тура по Северной Америке в том году. Также в 2006 году Тайлер объявил, что проходил лечение от гепатита С, заболевания печени.
В 2008 году Тайлер зарегистрировался в реабилитационной клинике больницы Лас Энсинас в Пасадене, Калифорния, чтобы восстановиться после многочисленных операций на ногах, направленных на устранение повреждений ступней. Затем, в 2009 году, во время выступления Aerosmith Тайлер упал со сцены в Южной Дакоте, сломав плечо. Группа была вынуждена отменить еще один тур.
После его падения в 2009 году сообщалось, что Тайлер не вернется в Aerosmith. Месяц спустя Перри подтвердил, что Тайлер ушел, чтобы продолжить сольную карьеру, но вскоре после этого Тайлер заверил фанатов, что он не уходит из группы. В 2010 году фронтмен отправился в турне Cocked, Locked, Ready to Rock с Aerosmith, выступив более чем в 18 странах.
Несмотря на многочисленные проблемы в 2009 и 2010 годах, Тайлер вернулся в студию с Aerosmith в 2011 году. В 2011 году группа выпустила альбом величайших хитов Tough Love, за которым последовала музыка из другого измерения. В ноябре 2012 года вышел их первый полноценный альбом с оригинальным материалом с 2001 года.
Стивен Тайлер (в центре) на выступлении с группой Aerosmith. Фото: соцсети
Мемуары и «Американский идол»
Долгожданная автобиография Тайлера «Беспокоит ли тебя шум в моей голове?» была выпущена в 2011 году. Книга, ставшая бестселлером, позволяет взглянуть изнутри на его многочисленные безумные подвиги, и некоторые критики сравнивают ее с графическими мемуарами Кита Ричарда из журнала Rolling Stone — Life. Не побоявшись пошутить на свой счет, Тайлер указал, что страдает «болезнью солиста».
Ранее в том же году Тайлер записал еще один хит, подписав контракт с жюри конкурсантов популярного реалити-шоу American Idol. Он вместе с Дженнифер Лопес и Рэнди Джексоном, подписал контракт на еще один сезон за судейским столом в 2012 году.
Однако в январе 2012 года Тайлер оказался под огнем критики со стороны общественности и средств массовой информации. Его не слишком звездное исполнение национального гимна перед матчем плей-офф НФЛ вызвало волну критики; многие возражали против «пронзительной» манеры, с которой он спел «Звездно-полосатое знамя». Тайлер публично не ответил на замечания своих критиков.
Стивен Тайлер. Фото: Global Look Press
В июле 2012 года Тайлер объявил, что он не вернется в American Idol на третий сезон.
Сольная работа
После более чем четырех десятилетий в бизнесе Тайлер выпустил свою первую сольную студийную работу We're All Somebody From Somewhere в июле 2016 года. Альбом продемонстрировал, как певец погружается в кантри-саунд, даже исполнив новый взгляд на хит Aerosmith Janie's Got a Gun.
Стивен Тайлер. Фото: Global Look Press
В 2018 году Тайлер обсуждал взлеты и падения своей карьеры с Харви Левином в шоу Fox News OBJECTified.
Резиденция в Лас-Вегасе
В августе 2018 года Тайлер и Aerosmith подтвердили, что группа зарегистрировалась в резиденции в Лас-Вегасе. Их шоу Deuces Are Wild запланировано на 18 выступлений с начала апреля по июль 2019 года в MGM's Park Theater.
Стивен Тайлер с группой Aerosmith. Фото: соцсети
Личная жизнь и дети
Стивен Тайлер со старшей дочерью — актрисой Лив Тайлер. Фото: соцсети
Стивен Тайлер — отец четверых детей. В 1976 году у него были отношения с моделью Биби Бьюэлл; у них есть дочь — актриса Лив Тайлер.
С 1978 по 1988 год он был женат на модели Сайринде Фокс; у них есть дочь, модель Миа Тайлер. В 1988 году он женился на Терезе Баррик, от которой у него двое детей, Челси и Тадж Монро.
Стивен Тайлер с женой Терезой Баррик. Фото: соцсети
Пара развелась в 2006 году. Затем Тайлер объявил о своей помолвке с моделью Эрин Брэди в 2011 году, прежде чем они объявили о расторжении брака в начале 2013 года.