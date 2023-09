История жизни Стивена Тайлера — абсолютной легенды в мире рок-музыки

Кто такой Стивен Тайлер?

Стивен Тайлер начал играть на барабанах и петь, прежде чем стать напыщенным и ярким лидером рок-группы Aerosmith. Группа добилась большого успеха в чартах с такими хитами, как Dream On,Walk This Way, Love in an Elevator и I Don't Want to Miss a Thing, продолжая быть популярной более четырех десятилетий. Тайлер также два года был судьей в шоу American Idol.