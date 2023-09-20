История жизни Стивена Тайлера — абсолютной легенды в мире рок-музыки

Их последующий альбом Rocks (1976) также имел высокие продажи, несмотря на отсутствие прорывного сингла, как и Draw the Line (1977). Но к концу десятилетия группа начала трещать по швам. Перри и Уитфорд в конце концов покинули группу, в то время как Тайлер столкнулся с личными проблемами.

Возвращение после реабилитации

К середине 1980-х Тайлер взял себя в руки после прохождения программы реабилитации. В 1986 году рэп-группа Run-D.M.C. записала кавер на знаменитый сингл Aerosmith Walk This Way для своего альбома Raising Hell. Исполнение включало вокал Тайлера и Джо Перри и помогло Aerosmith вернуться в центр внимания.

К 1987 году группа успешно вернулась. В том же году Aerosmith выпустили альбом Permanent Vacation, в который вошли хиты «Чувак» и «Тряпичная кукла». Возрожденная рок-супергруппа добилась большего коммерческого успеха со своим следующим альбомом Pump (1989), в который вошли такие песни, как Love in an Elevator и Janie's Got a Gun. С появлением MTV видеоклипы группы помогли им завоевать новое поколение поклонников.

Победная серия Aerosmith продолжилась с альбомом 1993 года Get a Grip, чему отчасти способствовали такие синглы, как Livin' on the Edge, Cryin' и Crazy. К концу 1990-х группа была не в состоянии поддерживать свой хит-парад, но Тайлер и его товарищи по группе по-прежнему пользовались большой популярностью на концертах, и толпы их поклонников приходили посмотреть, как группа играет вживую.