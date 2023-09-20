Ах, как хочется вернуться: всенародный успех и провал создателя «Городка» Ильи Олейникова

Илья Олейников – артист эпохи. Грустный клоун из передачи «Городок». Зрители годами смеялись над его шутками и зачастую не догадывались, какая непростая жизнь сложилась у комедианта.
Трудное детство
Настоящее имя актера – Илья Львович Клявер. Он родился 10 июля 1947 года в Кишиневе, в бедной еврейской семье. У мальчика была старшая сестра. Все родственники ютились в покосившемся старом домике на две комнаты с маленькой кухней.
Отец зарабатывал изготовлением шор для лошадей, мать занималась детьми и хозяйством. Юным Кляверам приходилось много работать в помощь родителям. Из-за загруженности Илья мог ходить только в вечернюю школу, но сил на учебу уже не оставалось. У мальчика было плохо с предметами, но зато родители сумели приобщить его к искусству.
Молодой Илья Олейников (справа) в фильме «Трембита». Фото: кадр из фильма 1968 года
Сначала юноша учился играть на скрипке, но не осилил инструмент. А вот аккордеон был успешно им освоен. Для начинающего артиста ставили деревянный стул, откуда он должен был веселить гостей. Илья начал проявлять разные таланты: пел, читал стихи, корчил смешные рожицы, повторяя заученные фразы из кинофильмов.
В благодарность гости одобрительно трепали юного Клявера за щеки. В своей автобиографической книге актер вспоминал, что эта первая слава была довольно болезненной – от такой похвалы щеки парня надолго становились синюшными.
Позже Илья Львович признавался, что у него в жизни была одна дорога – в лицедейство. В науках он был не силен, а для артиста грамотность не обязательна. К 18 годам парень работал в Кишиневском кукольном театре, а затем решил попытать счастья в Москве. И без особого труда поступил в цирковое училище.
Курьез, но в этом ему помог дефект речи. Молодой Клявер говорил на смеси русского и молдавского языков с примесью одесского акцента, к тому же, не выговаривал шипящие. Понимать его могли только близкие друзья, а преподаватели из приемной комиссии подумали, что абитуриент их просто разыгрывает, и буквально падали под стол, когда он открывал рот.
Илья Олейников в молодости. Фото: кадр из документального фильма «Нам его не хватает»
Карьера юмориста
В студенческие годы Клявер подрабатывал на сцене Москонцерта – успешно выступал с юмористическими монологами. Молодой артист брал за основу тексты Семена Альтова, Михаила Мишина и других комедийных авторов, но всегда добавлял в них что-то от себя.
Получив диплом циркового училища, молодой человек отправился служить в армию, а затем вернулся в родной Кишинев, где некоторое время выступал в эстрадном коллективе «Зымбет».
В 1974 году артист перебрался в Ленинград, где продолжил выходить на сцену с юмористическими монологами. Илья Львович стал строить карьеру под фамилией жены — Олейников. Через три года у него появился друг и напарник — Роман Казаков. Они выступали в тандеме, веселя зрителей даже своей разницей в росте: выходец из Кишенева при своих 190 сантиметрах был на целую голову выше товарища.
Скетчи этого дуэта обрели популярность у советских зрителей. Тандем даже выиграл Всесоюзный конкурс артистов эстрады. У пары была своя коронная фраза, повторяющаяся во многих номерах: «Вопрос, конечно, интересный». Сейчас бы это назвали мемом или фишкой.
Параллельно Илья Львович засветился с пародийными номерами в популярной телепередаче «Утренняя почта», что надолго привязало его карьеру к голубому экрану.
В 1986-м Казаков умер, и Олейников принялся искать нового партнера для выступлений. Четыре года подряд он сотрудничал с разными комедиантами, но не мог найти подходящего. На сломе эпох, сидя без работы, актер согласился сняться в проходном комедийном фильме «Анекдоты» (1990) в роли Максима Горького. И это был поворотный момент его судьбы.
Именно на той съемочной площадке он встретился с молодым коллегой Юрием Стояновым. Артистов соединил забавный факт: они родились в один день, но с разницей в десять лет. Однажды Илья принес на съемки водку, чтобы отпраздновать свой день рождения, и Юрий сделал то же самое. Актеры изумились совпадению и принялись изучать паспорта друг друга.
В 1990 году Олейников и Стоянов взялись делать рубрику анекдотов в телевизионном журнале «Адамово яблоко». Потом предприняли попытку запустить собственное шоу «Кергуду», но этот проект не увенчался успехом.
Юрий Стоянов и Илья Олейников. Фото: Global Look Press
Только в 1993-м им удалось вывести на экран свою передачу под названием «Городок», первые выпуски которой актеры ваяли, что называется, «на коленке». Однако скетч-шоу мгновенно стало очень рейтинговым, открыв новую страницу юмора на отечественном ТВ.
Программа существовала 19 лет – до самой смерти Олейникова. Она насчитывает 284 выпуска и знакома каждому взрослому жителю России. Экранизируя шутки и анекдоты, передача сама стала мемом, ярким явлением эпохи 90-х. «Городок» дважды награждался премией ТЭФИ. В 2001 году тандем его создателей получил звания народных артистов.
Личная жизнь
Весь такой нескладный на экране, в жизни Олейников пользовался успехом у противоположного пола. Смешные усы стали его фишкой только в зрелом возрасте, а в молодости актер их не носил. Создатель «Городка» рассказывал, что он дважды пытался зарегистрировать фиктивные браки ради московской прописки, но оба раза не получилось.
Любовь всей своей жизни артист встретил, когда отслужил в армии и вернулся в Кишинев. Во время гастролей своего эстрадного коллектива Илья познакомился с будущей женой – химиком Ириной Олейниковой. Под ее фамилией он и прославился, и благодаря этой женщине оказался в Ленинграде.
Илья и Ирина Кляверы в молодости. Фото: кадр из документального фильма «Нам его не хватает»
Знакомство пары произошло в Славянске. Будучи ведущим концерта, артист заметил привлекательную девушку в первом ряду, а потом пригласил ее на встречу. Они обменялись адресами, и мужчина стал активно писать своей пассии, приглашать ее на новые концерты. А затем поехал свататься в Северную столицу.
Свадьба пары состоялась в Пушкине. В 1975 году в новоиспеченной семье появился сын Денис Клявер, который позже станет известен публике как солист группы «Чай вдвоем» и сольный исполнитель.
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В доме Кляверов царили любовь и согласие. Ирина показала себя настоящей хранительницей домашнего очага. Они прожили вместе до самой смерти актера. Сын подарил родителям внуков: Тимофея (2001), Эвелину (2005) и Даниэля (2013).
Илья Олейников с маленьким сыном Денисом. Фото: vk.com/club45562493
Театр и кино
Фильмография Олейникова насчитывает более 30 проектов, но половина из них представляет собой эпизодические роли.
В 1968 году с его участием вышла музыкальная комедия «Трембита». Следующее появление в кино состоялось только через двадцать лет – в комедии «Приморский бульвар». Кроме «Анекдотов», в начале 90-х был еще фильм «Влюбленный манекен».
В 1999-м Илья Львович сыграл вора в законе в криминальной комедии «Тонкая штучка», затем они со Стояновым снялись в фантастической комедии «Алхимики». В 2004-м вышли картины «С ног на голову», «Колхоз Интертейнмент» и телефильм «Двенадцать стульев», где Олейников исполнил роль Кисы Воробьянинова.
Илья Олейников в фильмах «Тонкая штучка» и «Мастер и Маргарита». Фото: кадры из фильмов 1999 и 2005 годов
В 2005-м актер сыграл в экранизации «Мастера и Маргариты» Владимира Бортко и в двух телефильмах о «вояжах Степаныча». Потом были фильмы «Перстень наследника династии» (2006), «Закон зайца» (2007), «Гитлер капут!» (2008), «Демон и Ада» (2010).
Об Олейникове говорили, что с его внешностью достаточно просто появиться в кадре – и зрителям сразу станет смешно. Но его самого эти высказывания обижали.
Засветился актер и в сериалах – «Трое сверху» (2006-2007) и «Молодоженах» (2011-2012). Незадолго до смерти Олейников снялся в небольших ролях в комедиях «Ржевский против Наполеона» и «Искатели приключений».
Илья Львович не забрасывал и музыкальное творчество. Во взрослом возрасте он увлекся роялем и проводил за ним много времени, даже записывал свою игру. В итоге он загорелся идеей создать собственный мюзикл «Пророк».
Илья Олейников в мюзикле «Пророк». Фото: Global Look Press
Это был большой, но, к сожалению, провальный проект актера. Олейников вложил в него немало времени, сил и денег. Он должен был сыграть Лжепророка, готовил музыкальные номера. Режиссером был назначен постановщик «Метро» Януш Юзефович, над декорациями работали специалисты по спецэффектам блокбастера «Властелин колец».
Бюджет масштабного проекта составлял около 2,5 миллиона долларов. Два из них согласились дать инвесторы из Беларуси, но в последний момент они передумали. В итоге актер продал квартиру и влез в большие долги. Провал мюзикла больно ударил по нему во всех планах.
Смерть
Неудача с мюзиклом привела Олейникова к затяжной депрессии, он стал медленно угасать. Летом 2012 года у актера диагностировали рак легких. Илья Львович был вынужден пройти курс химиотерапии, но этот метод лечения ослабил организм и без того болезненного мужчины.
Вдова, сын Ильи Олейникова и Юрий Стоянов на прощании с артистом. Фото: Global Look Press
Осенью он подхватил воспаление легких. Врачи ввели звезду «Городка» в состояние искусственного сна, но спасти народного артиста не удалось. 11 ноября 2012 года Олейников скончался в возрасте 65 лет. Прощание с ним прошло в Театре эстрады имени Аркадия Райкина.
Любимого миллионами актера похоронили на Казанском кладбище в городе Пушкине. Позже могилу украсили памятником в виде самого Ильи Львовича, сидящего на каменном постаменте.