Ах, как хочется вернуться: всенародный успех и провал создателя «Городка» Ильи Олейникова

Илья Олейников – артист эпохи. Грустный клоун из передачи «Городок». Зрители годами смеялись над его шутками и зачастую не догадывались, какая непростая жизнь сложилась у комедианта.

Трудное детство

Настоящее имя актера – Илья Львович Клявер. Он родился 10 июля 1947 года в Кишиневе, в бедной еврейской семье. У мальчика была старшая сестра. Все родственники ютились в покосившемся старом домике на две комнаты с маленькой кухней.

Отец зарабатывал изготовлением шор для лошадей, мать занималась детьми и хозяйством. Юным Кляверам приходилось много работать в помощь родителям. Из-за загруженности Илья мог ходить только в вечернюю школу, но сил на учебу уже не оставалось. У мальчика было плохо с предметами, но зато родители сумели приобщить его к искусству.