Не опозорила имя брата и продолжает дарить людям музыку: жизнь и творчество Джанет Джексон

Кто такая Джанет Джексон?
Джанет Джексон — отмеченная наградами артистка звукозаписи и актриса, младший ребенок в семье музыкантов Джексонов. Она наиболее известна по таким хитам, как Nasty, Love Will Never Do («Без тебя»), That's the Way Love Goes, Together Again и All for You.
Джексон считается одной из самых продаваемых исполнителей в современной музыке, выпустив множество мультиплатиновых альбомов, таких как Control, Rhythm Nation 1814 и Janet, в сотрудничестве с Джимми Джемом и Терри Льюисом. В 2015 году она воссоединилась с двумя продюсерами для альбома Unbreakable, который стал ее седьмым альбомом № 1.
Знаменитая семья
Семья Джексонов. Фото: соцсети
Певица, автор песен и актриса Джанет Джексон родилась 16 мая 1966 года в Гэри, штат Индиана. Младшая из девяти детей, родившихся у Кэтрин Эстер и Джозефа Уолтера Джексона, она выросла в богатой семье из шоу-бизнеса. Ее пятеро братьев — Джеки, Тито, Марлон, Джермейн и Майкл — подписали контракт с Motown Records в 1968 году и продолжали править чартами как The Jackson Five с такими хитами, как I Want You Back, The Love You Save,ABC и Dancing Machine.
В конце 1969 года Джексон забрала своих дочерей Ребби, Ла Тойю и Джанет, а также младшего сына Рэнди, чтобы присоединиться к своему мужу в Лос-Анджелесе, куда они переехали для продолжения карьеры группы. (Брат-близнец Марлона, Брэндон, умер в течение 24 часов после преждевременных родов близнецов в 1957 году.)
Дети Джексонов были воспитаны в вере свидетелей Иеговы, Кэтрин Джексон была крещена как свидетельница в 60-х годах.
Ранняя карьера
Джанет Джексон впервые появилась на сцене в апреле 1974 года, спев вместе с братом Рэнди в шоу The Jackson family в Лас-Вегасе. В 1976 году она появилась в «Джексонах» — летнем телевизионном шоу. Ее выступление привлекло к ней внимание продюсера, который нанял ее на роль Пенни, постоянной участницы телевизионного комедийного сериала «Хорошие времена» 1977–1979 годов.
Она продолжила свою работу на телевидении в недолговечном фильме «Семья нового типа» (1979), ситкоме «Разные удары» (1984–1985) и подростковой драме «Слава» (1984–1985), снятой в нью-йоркской средней школе исполнительских искусств.
Джанет Джексон в 18-летнем возрасте. Фото: соцсети
Джексон некоторое время посещала государственную школу в Энсино, Калифорния, прежде чем перейти в профессиональную школу Valley, которую она окончила в 1984 году. Во время своего пребывания на Fame она смогла оторваться от надзора своей семьи, находясь на съемках в Нью-Йорке.
В сентябре 1984 года она сбежала с Джеймсом Дебарджем, музыкантом группы DeBarge, также работающей на лейбле Motown. Семья Джексон не одобряла Дебарджа, и брак был недолгим, поскольку в январе 1985 года она подала заявление об аннулировании брака, которое было удовлетворено в ноябре следующего года.
Janet Jackson
Выступление Джанет Джексон. 1980 год. Фото: Global Look Press
Под руководством своего брата Майкла она выпустила свой дебютный альбом Janet Jackson в 1982 году. Альбом достиг 84-й строчки в поп-чартах и имел три хитовых сингла, включая Young Love и Give Your Love to Me. Одноименный альбом разошелся тиражом около 250 000 копий, как и ее последующий альбом Dream Street, в котором приняли участие ее братья.
Control
Джексон добилась своего первого крупного успеха в 1986 году с альбомом Control, выпущенным на лейбле A&M. Control, спродюсированный командой сценаристов и продюсеров Джимми Джема (Джеймс Харрис III) и Терри Льюиса, разошелся тиражом в восемь миллионов копий по всему миру и включал сингл № 1 When I Think of You, а также заглавный трек Top 5 и What Have You Done For Me Lately. Номинированный н
а три премии «Грэмми» и девять American Music Awards, он выиграл две из последних. Новый, уверенный стиль Джексон, ее присутствие на сцене и танцевальные способности были продемонстрированы в ее видео (с хореографией Полы Абдул) и в сочетании сделали ее звездой.
Rhythm Nation
Ее следующий альбом — Rhythm Nation 1814 — Джанет Джексон (название, возможно, отсылающее к году написания американского национального гимна), был социально ориентированным выступлением, также спродюсированным Джемом и Льюисом в соавторстве. Альбом породил ряд хитовых синглов, включая возглавившие чарты Miss You Much, Escapade, Black Cat (написанный самой Джексон) и Love Will Never Do (без тебя), и снова было продано около восьми миллионов копий.
Rhythm Nation, получившая три премии American Music Awards, сделала Джексон первой исполнительницей, на счету которой семь хитов топ 5 с одного альбома. Джексон отправилась в свой первый тур весной 1990 года.
Джанет Джексон на сцене. Фото: Global Look Press
«Джанет» и «Снова»
Контракт Джанет Джексон с Virgin Records, подписанный в марте 1991 года, был на тот момент крупнейшим контрактом на запись в истории — 32 миллиона долларов. По сообщениям, Майкл Джексон отложил подписание своего так называемого контракта на «миллиард долларов» до тех пор, пока Джанет не поставит свою подпись, чтобы не лишать ее известности.
Летом 1993 года Джексон представила свой пятый альбом под названием Janet, а также получила свою первую главную роль на большом экране в драме «Поэтическое правосудие» с рэпером Тупаком Шакуром в главной роли. Режиссером фильма выступил Джон Синглтон, получивший две номинации на премию «Оскар» за сценарий и режиссуру своего дебютного полнометражного фильма «Бойз в капюшоне». Фильм получил неутешительные отзывы, но Джексон получила номинацию на «Оскар» за песню № 1 Again, которую она исполнила в саундтреке.
«Чувственная Джанет» (еще одна совместная работа Джема и Льюиса) разошлась тиражом более шести миллионов копий и включала песни That's the Way Love Goes, If и Any Time, Any Place. Последний стал 14-м золотым синглом Джексон, связав ее в то время с Аретой Франклин как сольной певицей с наибольшим количеством золотых синглов.
Кроме того, That's the Way Love Goes получила «Грэмми» за лучшую ритм-энд-блюзовую песню. Джексон также выпустил песню с братом Майклом под названием Scream в 1995 году.
Джанет Джексон и Майкл Джексон. Фото: Global Look Press
Производство сопроводительного клипа обошлось в семь миллионов долларов, что сделало его самым дорогим музыкальным видео, когда-либо снятым — и впоследствии он получил премию «Грэмми» за лучшее короткометражное видео. В том же году Джексон выпустила свой сборник Design of a Decade, содержащий пышную оду путешествиям Runaway, вошедшую в топ-5 хитов.
The edgy The Velvet Rope
Шестой полноформатный студийный релиз Джексон, The edgy The Velvet Rope (1997), вывел ее суггестивный стиль на совершенно новый уровень, вызвав ажиотаж текстами песен об отчуждении в Интернете, детской боли, потере, депрессии и принадлежности.
Но альбом не достиг рекордов продаж трех ее предыдущих блокбастеров, хотя на нем был трек № 1 Together Again, дань уважения тем, кто умер от СПИДа, а также Got 'Till It's Gone, в котором был сэмпл Джони Митчелл и который принес Джексон еще одно музыкальное видео «Грэмми».
На более личном уровне Джексон попала в заголовки газет, когда выяснилось, что она была тайно замужем за своим менеджером и давним бойфрендом Рене Элизондо в течение восьми лет. Джексон объявила о своем разводе в 1999 году, но факт их брака (о котором сестры Джексона Ла Тойя и Ребби ранее сообщили прессе) стал достоянием общественности, когда Элизондо подал на развод в мае 2000 года.
All For You
Джексон продолжила свою актерскую карьеру ролью с Эдди Мерфи в летнем комедийном блокбастере «Чокнутый профессор II» (2000).
Джанет Джексон и Эдди Мерфи в фильме «Чокнутый профессор – 2». Фото: Global Look Press
Она также заняла еще одно поп-место № 1 с бодрым саундтреком-синглом Doesn't Really Matter. Год спустя она выпустила хитовый альбом All For You, который, как и The Velvet Rope, был более откровенным, чем ее предыдущие релизы.
Успех All For You и ее последующего мирового турне, наряду с заявленным контрактом на запись в размере 80 миллионов долларов с Virgin, вернули Джексон на вершину поп-мира.
Шоу в перерыве между матчами за Суперкубок
В перерыве матча за Суперкубок в 2004 году во время живого выступления с Джастином Тимберлейком произошел инцидент с костюмом Джанет в районе правой груди.
Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк во время выступления. Фото: соцсети
«Авария с костюмом» вызвала бурю негодования как среди фанатов, так и в Федеральной комиссии по связи. Впоследствии Джексон не смогла появиться на церемонии вручения премии «Грэмми» и выбыла из телевизионного проекта, в котором она должна была сыграть Лену Хорн по просьбе старшей актрисы.
В 2017 году, после того как было объявлено, что Тимберлейк выступит на Super Bowl LII в феврале 2018 года, в социальных сетях появился хэштег #JusticeForJanet.
Многие призывали Тимберлейка публично извиниться перед Джексон за печально известную «неисправность костюмом» в 2004 году. Обращаясь к спору в интервью, Тимберлейк сказал, что он уладил отношения с Джексон из-за затянувшейся обиды.
Damito Jo — Discipline
Джексон упорствовала как в своей музыкальной карьере, так и в карьере на экране. За фильмом 2004 года Damito Jo, предлагавшим сотрудничество с Канье Уэстом и Jay-Z, последовал фильм 20 YO (2006), в котором прозвучал трек Nelly — Call on Me.
Затем в 2008 году Джексон выпустила альбом № 1 Discipline, получивший широкую известность, в котором фигурировал Feedback, лихой диско-номер, призывающий к разнообразию на танцполе.
Сотрудничество с Тайлером Перри
Джанет Джексон и Малик Йоба в фильме «Почему я женился?» Фото: Global Look Press
Примерно в это же время Джексон вернулась к работе в кино в составе актерского ансамбля фильма 2007 года «Почему я женился?» режиссера Тайлера Перри.
Фильм стал хитом, за которым последовало продолжение 2011 года, и Джексон также работала с Перри в фильме «Для цветных девушек», экранизации 2010 года прославленного литературного произведения Нтозаке Шанге.
Джанет Джексон в фильме «Для цветных девушек» Фото: кадр из фильма 2010 года
Джексон и ее семья столкнулись с огромной трагедией, когда брат Майкл перенес остановку сердца и скончался 25 июня 2009 года. Джексон выступила перед присутствующими на церемонии вручения премии BET Awards всего через несколько дней после смерти брата.
Книга, брак и сын
В 2011 году Джексон выпустила книгу «Истинная ты: путешествие к поиску и любви к себе», в которой откровенно рассказала о себе и о своей борьбе с лишним весом. Написанная в соавторстве с журналистом Дэвидом Ритцем, книга стала бестселлером № 1 New York Times.
Джанет Джексон презентует свою книгу «Истинная ты». Фото: Global Look Press
После того, как Джексон некоторое время встречалась с продюсером Джермейном Дюпри, позже, в 2012 году, она вышла замуж за катарского миллиардера Висама Аль Мана.
В феврале 2013 года новостные агентства начали сообщать, что пара поженилась в прошлом году. Согласно заявлению пары, сделанному Entertainment Tonight, их свадьба была «тихой, приватной и красивой церемонией».
В мае 2016 года появилась новость о том, что Джексон беременна своим первым ребенком. Новость появилась за две недели до ее 50-летия. Джексон родила сына Эйсса Аль Мана 3 января 2017 года.
Джанет Джексон с сыном. Фото: Global Look Press
В апреле 2017 года стало известно, что Джексон рассталась с Аль Маной.
Unbreakable
Вскоре после выпуска нового сингла в июне 2015 года, непринужденного No Sleep, Джексон отправилась в мировое турне. Осенью она выпустила свой 11-й студийный альбом Unbreakable, который воссоединил ее с продюсерами Джемом и Льюисом.
Независимо выпущенный на ее собственном лейбле Rhythm Nation, Unbreakable стал седьмым альбомом Джексон № 1, что делает ее всего лишь одной из трех поп-исполнительниц (наряду с Барбарой Стрейзанд и Брюсом Спрингстином), чьи альбомы возглавляли чарты в каждом десятилетии, начиная с 1980-х годов.
Джанет Джексон. Фото: Global Look Press
Джексон вернулась в центр внимания в 2019 году, когда ее ввели в «Зал славы рок-н-ролла». В том же году она также провела четыре месяца в отеле и казино Park MGM в Лас-Вегасе и переиздала альбом Rhythm Nation, чтобы отпраздновать его 30-летний юбилей.
В феврале 2020 года Джексон объявила, что летом она снова отправляется в турне в поддержку своего студийного альбома Black Diamond.