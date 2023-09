Не опозорила имя брата и продолжает дарить людям музыку: жизнь и творчество Джанет Джексон

Под руководством своего брата Майкла она выпустила свой дебютный альбом Janet Jackson в 1982 году. Альбом достиг 84-й строчки в поп-чартах и имел три хитовых сингла, включая Young Love и Give Your Love to Me. Одноименный альбом разошелся тиражом около 250 000 копий, как и ее последующий альбом Dream Street, в котором приняли участие ее братья.

Control

Джексон добилась своего первого крупного успеха в 1986 году с альбомом Control, выпущенным на лейбле A&M. Control, спродюсированный командой сценаристов и продюсеров Джимми Джема (Джеймс Харрис III) и Терри Льюиса, разошелся тиражом в восемь миллионов копий по всему миру и включал сингл № 1 When I Think of You, а также заглавный трек Top 5 и What Have You Done For Me Lately. Номинированный н

а три премии «Грэмми» и девять American Music Awards, он выиграл две из последних. Новый, уверенный стиль Джексон, ее присутствие на сцене и танцевальные способности были продемонстрированы в ее видео (с хореографией Полы Абдул) и в сочетании сделали ее звездой.

Rhythm Nation

Ее следующий альбом — Rhythm Nation 1814 — Джанет Джексон (название, возможно, отсылающее к году написания американского национального гимна), был социально ориентированным выступлением, также спродюсированным Джемом и Льюисом в соавторстве. Альбом породил ряд хитовых синглов, включая возглавившие чарты Miss You Much, Escapade, Black Cat (написанный самой Джексон) и Love Will Never Do (без тебя), и снова было продано около восьми миллионов копий.

Rhythm Nation, получившая три премии American Music Awards, сделала Джексон первой исполнительницей, на счету которой семь хитов топ 5 с одного альбома. Джексон отправилась в свой первый тур весной 1990 года.