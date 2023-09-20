Не опозорила имя брата и продолжает дарить людям музыку: жизнь и творчество Джанет Джексон

Певица, автор песен и актриса Джанет Джексон родилась 16 мая 1966 года в Гэри, штат Индиана. Младшая из девяти детей, родившихся у Кэтрин Эстер и Джозефа Уолтера Джексона, она выросла в богатой семье из шоу-бизнеса. Ее пятеро братьев — Джеки, Тито, Марлон, Джермейн и Майкл — подписали контракт с Motown Records в 1968 году и продолжали править чартами как The Jackson Five с такими хитами, как I Want You Back, The Love You Save,ABC и Dancing Machine.

В конце 1969 года Джексон забрала своих дочерей Ребби, Ла Тойю и Джанет, а также младшего сына Рэнди, чтобы присоединиться к своему мужу в Лос-Анджелесе, куда они переехали для продолжения карьеры группы. (Брат-близнец Марлона, Брэндон, умер в течение 24 часов после преждевременных родов близнецов в 1957 году.)

Дети Джексонов были воспитаны в вере свидетелей Иеговы, Кэтрин Джексон была крещена как свидетельница в 60-х годах.

Ранняя карьера

Джанет Джексон впервые появилась на сцене в апреле 1974 года, спев вместе с братом Рэнди в шоу The Jackson family в Лас-Вегасе. В 1976 году она появилась в «Джексонах» — летнем телевизионном шоу. Ее выступление привлекло к ней внимание продюсера, который нанял ее на роль Пенни, постоянной участницы телевизионного комедийного сериала «Хорошие времена» 1977–1979 годов.

Она продолжила свою работу на телевидении в недолговечном фильме «Семья нового типа» (1979), ситкоме «Разные удары» (1984–1985) и подростковой драме «Слава» (1984–1985), снятой в нью-йоркской средней школе исполнительских искусств.