Было — стало: как сейчас выглядит 41-летняя Бергюзар Корель — вот так жена султана Сулеймана

Бергюзар Корель после третьих родов заметно прибавила в весе. При этом актриса из турецкого сериала «1001 ночь» уверяла поклонников, что ее вовсе не беспокоят растяжки и целлюлит на бедрах. Жена Халита Эргенча позировала в монокини на пляже, демонстрируя свою несовершенную фигуру и бугры на одутловатых ногах.
Однако как только Бергюзар стала потихоньку восстанавливаться после беременности и родов, она все-таки сумела похудеть. Поклонники заподозрили, что актрису все же расстраивала ее новая внешность. Ведь Корель всегда была стройной. А фото до и после феноменального преображения говорят сами за себя.
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Бергюзар Корель с мужем Халитом Эргенчем. Фото: личный архив
На этом снимке актриса еще беременна. Она жаловалась поклонникам на отеки лица, которое заметно распухло. Похоже, что Халит Эргенч этого совсем не замечает. И смотрит на свою жену влюбленным глазами.
Бергюзар Корель похудела. Фото: личный архив
Актриса заметно постройнела, от лишних килограммов не осталось и следа. Ради мужа Бергюзар Корель сумела сбросить вес.
Интересно, понравилось ли такое преображение Халиту Эргенчу? Актер сыграл в сериале «Великолепный век» султана Сулеймана, который был ценителем пышных форм Хюррем султан (Мерьем Узерли).
Бергюзар Корель стала блондинкой. Фото: личный архив
Бергюзар Корель явно довольна тем, как она выглядит. Будучи мамой троих детей — сыновей Хана и Али, а также дочки Лейлы, — ей удается находит время для съемок в рекламных компаниях. Актрисе 41 год, хотя она выглядит куда моложе. Новый образ Бергюзар поддержала ультрамодной стрижкой — она стала блондинкой, ей очень идет удлиненное каре.
Кстати, ради Бергюзар Корель ее муж Халит Эргенч когда-то бросил свою жену. Он так увлекся красавицей-актрисой, что не смог сохранить брак. Халит Эргенч сразу же сделал любимой предложение. Вскоре у них родился сын. Все эти годы супруги безмерно счастливы.