Было — стало: как сейчас выглядит 41-летняя Бергюзар Корель — вот так жена султана Сулеймана

Бергюзар Корель после третьих родов заметно прибавила в весе. При этом актриса из турецкого сериала «1001 ночь» уверяла поклонников, что ее вовсе не беспокоят растяжки и целлюлит на бедрах. Жена Халита Эргенча позировала в монокини на пляже, демонстрируя свою несовершенную фигуру и бугры на одутловатых ногах.

Однако как только Бергюзар стала потихоньку восстанавливаться после беременности и родов, она все-таки сумела похудеть. Поклонники заподозрили, что актрису все же расстраивала ее новая внешность. Ведь Корель всегда была стройной. А фото до и после феноменального преображения говорят сами за себя.

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