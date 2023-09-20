Как Рома Зверь заработал свой первый миллион, женился на модели и завоевал «Нику»

В середине 2000-х хиты группы «Звери» «Все, что тебя касается», «Районы-кварталы», «Рома, извини» напевала вся страна. А благодаря песне «Дожди-пистолеты» сам солист коллектива Роман Билык обрел личное счастье.

Какой этап группа переживает сейчас? Об этом и не только – в материале Teleprogramma.pro.

Настоящее имя

Настоящее имя Ромы Зверя – Роман Билык.

Детство и родители

Как и Антон Павлович Чехов, родился он в Таганроге, 7 декабря 1977 года в семье, далекой от мира музыки. Его отец – токарь, а мама – водитель такси, которая выступала на автогонках. Также в семье воспитывались старший сын Эдуард и младший Павел.