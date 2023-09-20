Как Рома Зверь заработал свой первый миллион, женился на модели и завоевал «Нику»

В середине 2000-х хиты группы «Звери» «Все, что тебя касается», «Районы-кварталы», «Рома, извини» напевала вся страна. А благодаря песне «Дожди-пистолеты» сам солист коллектива Роман Билык обрел личное счастье.
Какой этап группа переживает сейчас? Об этом и не только – в материале Teleprogramma.pro.
Настоящее имя
Настоящее имя Ромы Зверя – Роман Билык.
Детство и родители
Как и Антон Павлович Чехов, родился он в Таганроге, 7 декабря 1977 года в семье, далекой от мира музыки. Его отец – токарь, а мама – водитель такси, которая выступала на автогонках. Также в семье воспитывались старший сын Эдуард и младший Павел.
Роман Билык в детстве. Фото: соцсети
Сам Рома еще с детства начал проявлять интерес к музыке. Так, будучи подростком, он вместе с друзьями сколотил группу, в которой играл на гитаре и пел.
Учеба и первые успехи
Однако после школы Роман поступил не в музыкальное училище, а в колледж экономики и строительства в Новочеркасске, где отучился на строителя.
Получив заветный диплом, Роман тут же уезжает в Москву, где устраивается мастером-отделочником в Музей современного искусства Зураба Церетели. На Пречистенке он занимается ремонтом во внутренних помещениях музея.
Роман Билык в юности. Фото: соцсети
Ну и как это бывает во всех приключенческих историях, параллельно Роман писал песни, веря, что однажды успех обязательно придет к нему. И он не заставил себя долго ждать. Осенью 2000 года Роман Билык познакомился с продюсером Александром Войтинским, который смог кардинально изменить его жизнь.
А уже в 2001 году Роман вместе с группой музыкантов дебютировал на большой сцене рок-фестиваля «Нашествие» с песней «Для тебя». Их очень тепло встретила местная аудитория.
В тот момент музыкант вместе с Александром Войтинским и собрал новый коллектив, получивший название «Звери». А сам Роман стал именовать себя Рома Зверь. Тогда же группа подписала контракт со звукозаписывающей компанией CD Land Records, что ознаменовало новый этап в ее истории.
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Роман Билык в молодости. Фото: Global Look Press
Хиты «Зверей»
А потом как из рога изобилия посыпались хиты, по которым мы теперь узнаем группу «Звери»: в 2002-м году - «Просто такая сильная любовь», в 2003-м – «Все, что тебя касается», в 2004-м – «Районы-кварталы». В том же году музыканты дали первый сольный концерт в Лужниках.
Хиты 2006 года «До скорой встречи», в котором, кстати, снялась актриса Юлия Снигирь, и «Рома, извини» также звучали из каждого утюга. На протяжении 12 раз музыканты становились лидерами в номинации «рок-группа» на разных радиостанциях страны.
А в 2007 году по версии издания Forbes пополнили список самых богатых российских артистов, заработав 2, 1 миллиона долларов и заняв девятое место в этом рейтинге.
При столь масштабной популярности не обходилось и без скандалов. Так, годом ранее Рома Зверь отказался выступать под фонограмму на премии «Золотой граммофон», прекрасно зная, что такие концерты не записывают с живым звуком, чтобы избежать форс-мажоров и накладок. Ведь потом выступления артистов транслируются по телевидению.
В итоге все кончилось тем, что артист вышел на сцену только после первого куплета, но так и не стал петь под фонограмму.
Роман Билык с группой «Звери» в середине 2000-х. Фото: Global Look Press
В 2008 году Роман и его команда продолжают активно писать музыку. Но альбомы у них появляются раз в три года. Так, в 2008 году выходит диск «Дальше», в 2011-м – «Музы», в 2014-м – «Один на один», в 2016-м – «Страха нет».
В 2016 году в группе появляются новые музыканты, пришедшие из коллективов Басты, Чичериной и МакSим.
В том же году прошла презентация студийного альбома «Страха нет», саундпродюсером которого стал куратор The Beatles и The Rolling Stones Джерри Бойз. Тогда же вышли клипы на песню «Муха», где снялась Ирина Горбачева, и композицию «Страха нет», в котором приняли участие представители экстремальных профессий.
Год спустя «Звери» выступили с программой The best в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В этом же году создатели клипа на песню группы «Корабли» получили награду в номинации «Лучшее музыкальное видео» на фестивале «Окно в Европу».
Роман Билык с группой «Звери» сейчас. Фото: Global Look Press
Интересный эксперимент случился в 2020 году. «Звери» выпустили новый альбом «Одиноком везде пустыня», композиции из которого получили названия в честь рассказов Антона Павловича Чехова: «Палата № 6», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» и другие. Да и сам год запомнился как нестандартный.
В разгар пандемии Роман Билык выступил с акцией «Меня касается», целью которой было поддержать людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за режима самоизоляции вследствии коронавируса. К ней подключились и федеральные и региональные благотворительные фонды, которые оказывают гуманитарную помощь.
К концу 2021 года группа планировала юбилейные гастроли, приуроченные к 20-летию первого сборника «Голод», но из-за коронавирусных ограничений задумку не получилось осуществить в полной мере.
Фильм «Лето» и другие проекты
Рома Зверь проявил себя не только как талантливый музыкант, но и как актер. Так, он сыграл лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова. Картина рассказывает об одном из эпизодов биографии Виктора Цоя и людей, окружавших его.
Как объяснял Роман в интервью изданию «Daily.afisha» Серебренников утвердил его на одну из главных ролей без проб. По словам артиста, при встрече с режиссером он честно признался, что не уверен в своих силах, на что Кирилл Серебренников ответил: «Ничего страшного, я помогу, если что, порепетируем». Свой выбор он аргументировал тем, что музыканта должен играть музыкант, а не актер.
Помимо работы над ролью, Рома Зверь также написал саундтрек к фильму «Лето». Над звуком для большинства композиций, прозвучавших в картине, также работали участники группы «Звери».
«Сложность задачи заключалось в том, что мы не могли играть слишком хорошо, либо так, как играем мы, потому что тогда это была бы группа «Звери». Это было бы слышно. Нам приходилось искать различные варианты. Мы менялись инструментами, чтобы звучание было немножко кривое, живое и немного того времени.
Мы реставрировали старые гитары. Мы восстанавливали гитару Цоя — у него была 12-струнка, но первых струн у него не было. Мы восстановили все гитары Майка. Сложности возникали и на сведении звука – как все это свести», - рассказывал в своем интервью Роман.
Роман Билык в роли Майка Науменко. Фото: кадр из фильма «Лето»
За песню «Лето» «Звери» получили специальный приз на Каннском кинофестивале. А сам артист стал обладателем премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана.
Кстати, это его не единственная работа в кинематографе. Так, Рома Зверь сыграл ветеринара Сафронова в сериале Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни».
Кроме того, Роман Билык пробовал себя на писательском поприще. Так, в 2006 году он выпустил мемуары «Дожди-пистолеты», рассказывающие о его жизни до переезда в Москву, а спустя 11 лет – автобиографичную книгу «Солнце за нас», описывающую период его судьбы в столице до 2017 года.
Также интересный творческий опыт Роман получил, когда в 2011 году совместно с Виктором Вержбицким на протяжении нескольких месяцев вел передачу «Игра» на телеканале НТВ.
Жена Марина Королева и дочери
Жена Ромы Зверя, бывшая модель Марина Королева, рассказывала, что впервые увидела его по телевизору в клипе «Дожди-пистолеты», а до этого момента и не подозревала о существовании коллектива.
«Парень поет, гитару разбивает, орет, плохо ему. Думаю, какой парень — прямо мой», —отмечала Марина в одном из интервью.
Уже тогда она поняла, что влюбилась и во что бы то ни стало захотела увидеть Романа живьем. И для этого отправилась на концерт группы «Звери» в Ленинградский дворец молодежи.
Марину не испугали яростные фанатки певца и сплетни о его многочисленных связях. Она просто хотела быть рядом с ним и начала изобретать способы, как этого добиться. Так, девушка представилась фотографом местного СМИ и пригласила певца на прогулку. Хотя на самом деле это было свидание.
Марина выбрала удачный момент для завоевания Ромы Зверя. Тогда он уже подустал от мимолетных романов и был готов строить семейный очаг. А тут как раз подвернулась красивая влюбленная девушка.
Рома Зверь и Марина Королева. Фото: соцсети Марины Королевой
Ради Романа Марина оставила карьеру модели, которая тогда только начала расцветать, и уехала из Питера в Москву. Спустя пять месяцев после своей первой встречи 14 июня 2004 года влюбленные поженились.
В феврале 2008 года у пары родилась старшая дочь Ольга, а в июле 2015-го на свет появилась младшая Зоя. Известно, что Ольга мечтает стать певицей, а вот Зоя увлекается гимнастикой и плаваньем. Марина же все свое время посвящает заботе о муже и воспитанию детей. Кстати, она снялась в двух клипах на песни Ромы Зверя: «Уж вы мои ветры, ветерочки» и «Прогулки».
Рома Зверь с женой и дочерьми. Фото: соцсети Марины Королевой
Может возникнуть впечатление, что в этом союзе всегда царила только идиллия. Однако это не так. Однажды семья оказалась на грани развода на фоне увлечения Романа алкоголем.
Бывало, что в этом состоянии музыкант устраивал пьяные скандалы, мог разгромить и мебель в комнате. Но, к счастью, ради любви артист смог справиться с пагубной привычкой.
Роман любит путешествовать вместе с семьей и детьми. В поездки он всегда берет фотоаппарат и впоследствии размещает фотографии не только в соцсетях, но и на фотовыставках. Кроме того, музыкант увлекается серфингом, любит ездить на велосипеде, ходить на рыбалку и играть в пинг-понг.
Рома Зверь. Фото: Global Look Press
Рост и вес
Рост Ромы Зверя – 178 сантиметров, вес – 70 килограммов.
Рома Зверь сейчас
Весной 2023 года Роман вместе с группой «Звери» выпустил новый студийный альбом «На синем трамвае», куда вошли как новые песни, так и старые хиты в новой аранжировке.
Рома Зверь. Фото: Global Look Press
И конечно, музыкант продолжает гастролировать по разным уголкам России, где его принимают на «Ура!».