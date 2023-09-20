Богатырская внешность, диплом моряка: как Кирилл Зайцев сменил море на сцену, а затем стал звездой драмы «Движение вверх»

Кирилл Андреевич Зайцев родился в Волгограде 16 августа 1987 года в семье спортсменов. С детства он был увлечен творчеством — занимался хореографией, музыкой, а также посещал спортивные секции по плаванию, баскетболу, легкой атлетике. А подростком вдохновился группой «Каста» и основал свою рэп-группу, за гитару берется по сей день в качестве хобби.
Маленький Кирилл Зайцев с мамой. Фото: соцсети
Тяга к сцене проснулась у Кирилла на уроках литературы, но его поманила другая сфера. Он в старших классах увлекся мореплаванием и, получив аттестат зрелости, отправился в Санкт-Петербург, где поступил в Государственную морскую академию имени адмирала Степана Макарова, на факультет судоходства.
Кирилл Зайцев (слева) со время учебы в морской академии. Фото: соцсети
Сразу после окончания вуза Зайцев прошел практику на паруснике «Мир», заходил в порты Америки и Европы.
Театральная карьера
Но моряком Зайцев был недолго — от судьбы, как говорится, не уйдешь. Вернувшись на большую землю, Кирилл перебрался в Латвию, где в Риге стал продавцом авиабилетов. Затем увидел объявление, что в Рижский Русский театр требуются русскоговорящие актеры. Пришел, его, естественно, не взяли, а отправили учиться. Так он стал студентом Латвийской академии культуры и в 2011 году пополнил труппу театра.
Кирилл Зайцев (второй справа) с труппой Рижского Русского театра. Фото: соцсети
Первые шаги на сцене Зайцев совершил, сыграв в пьесах «Лесная песня» и «Лес» в 2012 году. Также среди спектаклей с участием россиянина — постановки «Два джентльмена из Вероны» (2014), «Подросток» (2014), «Княжна Мери» (2014), «Благословение любви» (2015), «Записки охотника» (2016), «Король Лир» (2017) и другие.
В Рижском Русском театре Зайцев проработал до 2017 года и был приглашен в Московский губернский театр.
Кирилл Зайцев в спектакле «У премьер-министра мало друзей». Фото: Global Look Press
В 2018 году Сергей Безруков поставил на сцене театра спектакль «Пушкин», и Зайцеву досталась в нем роль Николая Первого. Также в репертуаре учреждения «Приключения Фандорина», «Мой Лермонтов», в которых Кирилл играет по сей день.
В 2020 году Зайцев был приглашен в МХАТ им. М. Горького, где исполнил главную роль в спектакле «У премьер-министра мало друзей».
Кинокарьера
В киноиндустрию Кирилл Зайцев пришел значительно позже, чем в театр. Но уже успел снискать любовь зрителя и прославиться. Дебютной стала роль в латвийском проекте «Хроника Мелании» в 2016 году.
Затем в 2017 году переместился на российские экраны в роли матроса Федора Раскольникова в сериале «Троцкий» с Константином Хабенским, а в конце того же года стал по-настоящему кинозвездой — сыграл баскетболиста Сергея Белова в спортивной драме «Движение вверх» и прославился.
Кирилл Зайцев в фильме «Движение вверх». Кадр из фильма
Примечательно, что Зайцев проходил пробы на роль совершенно другого игрока сборной СССР — литовца Модестаса Паулаускаса. Но режиссеры предложили ему сыграть Белова, и ради этого образа актеру пришлось сменить внешность — стать брюнетом и отрастить усы.
В роли баскетболиста Кирилл смотрелся очень убедительно — еще бы, при росте 194 см! Вес актера, к слову, составляет 85 кг. И был номинирован на премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», которую в итоге получил.
Затем Зайцева поклонники увидели в картинах «Гоголь. Страшная месть» (2018), «Союз спасения» (2019), «Последний богатырь: Корень зла» (2020).
Кирилл Зайцев в роли богатыря Финиста на съемках фильма «Последний богатырь: Корень зла». Фото: соцсети
Следующая звездная роль Зайцеву досталась в драме «Серебряные коньки» в 2020 году. Это был персонаж второго плана, но зрителям запомнился. Кириллу, как и другим актерам исторической ленты, в течение нескольких месяцев пришлось осваивать катание на старинных коньках, чтобы выглядеть в кадре убедительно. С задачей он справился. А потом блеснул новым талантом на шоу про фигурное катание.
Кирилл Зайцев в фильме «Серебряные коньки». Кадр из фильма
Другие проекты
В 2021 году Зайцев стал участником шоу «Ледниковый период», пару ему составила Оксана Домнина. Успешные прокаты и яркие номера обеспечили паре не только попадание в финал, но и бронзу по итогам сезона.
Кирилл Зайцев и Оксана Домнина в шоу «Ледниковый период». Фото: Global Look Press
Годом ранее актер попробовал себя в новом статусе. Он стал режиссером и продюсером, выпустив дебютный проект «Сашка. Дневник солдата». Документальный фильм — короткометражная драма по повести Вячеслава Кондратьева, вышел в широкий прокат по всей стране.
Личная жизнь
Актер обрел свою половинку и сегодня счастливо женат. Он познакомился с будущей женой на съемках фильма «Движение вверх» — это была помощник режиссера Анастасия Трубчевская. Они поженилось, и в 2019 году впервые стали родителями: на свет появился сын Игорь. Но пока пара наследника не показала.
Кирилл Зайцев и Анастасия Трубчевская. Фото: Global Look Press
Карьера сегодня
Актер продолжает карьеру в России, снимается в кино и играет в театре. После успеха в третьей части сказки про последнего богатыря Зайцеву отвели целый «блок» про богатырей. В настоящее время он снимается в картине «Финист. Первый богатырь», затем сыграет Илью Муромца в сказке «Стальное сердце», а также появится в сериале «Последний богатырь. Наследие».