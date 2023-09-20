Богатырская внешность, диплом моряка: как Кирилл Зайцев сменил море на сцену, а затем стал звездой драмы «Движение вверх»

В 2018 году Сергей Безруков поставил на сцене театра спектакль «Пушкин», и Зайцеву досталась в нем роль Николая Первого. Также в репертуаре учреждения «Приключения Фандорина», «Мой Лермонтов», в которых Кирилл играет по сей день.

В 2020 году Зайцев был приглашен в МХАТ им. М. Горького, где исполнил главную роль в спектакле «У премьер-министра мало друзей».

Кинокарьера

В киноиндустрию Кирилл Зайцев пришел значительно позже, чем в театр. Но уже успел снискать любовь зрителя и прославиться. Дебютной стала роль в латвийском проекте «Хроника Мелании» в 2016 году.

Затем в 2017 году переместился на российские экраны в роли матроса Федора Раскольникова в сериале «Троцкий» с Константином Хабенским, а в конце того же года стал по-настоящему кинозвездой — сыграл баскетболиста Сергея Белова в спортивной драме «Движение вверх» и прославился.