Икона моды и возлюбленная Черной пантеры: биография актрисы Лупиты Нионго

Кто такая Лупита Нионго?
Лупита Нионго начала сниматься подростком в Кении и продолжила работать за кулисами фильма «Преданный садовник». Она была режиссером и продюсером документального фильма «В моих генах» и снялась в телесериале «Шуга».
Нионго получила признание за свою роль Пэтси в фильме «12 лет рабства» (2013), за которую в 2014 году она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
В следующем году она снялась в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы» и внебродвейской пьесе «Затмение». Актриса также сыграла заметную роль в потрясающем по кассовым сборам супергеройском фильме «Черная пантера» (2018).
Крис Хемсворт и президент Академии Шерил Бун Айзекс объявляют Лупиту Нионго номинантом на лучшую женскую роль второго плана в фильме «12 лет рабства» на 86-й церемонии вручения премии «Оскар». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Лупита Нионго родилась в 1983 году в Мехико, Мексика. Ее родители, Дороти и Питер Аньянг'Ньонго, находились в политической ссылке на момент ее рождения, но смогли вернуться на свою родину в Кению во время детства их дочери.
Позже ее отец стал членом сената страны, в то время как ее мать, работавшая в сфере планирования семьи, заняла руководящую должность в Африканском фонде борьбы с раком.
Увлекшись драматургией и получив главную роль в постановке «Ромео и Джульетты», Нионго также вернулась в Мексику в подростковом возрастом, чтобы изучать испанский. Она поступила в колледж в Соединенных Штатах, училась в Хэмпширском колледже в Амхерсте, штат Массачусетс, и получила степень в области кино в 2003 году.
Вернувшись в Кению во время школьных летних каникул, Нионго обнаружила, что в ее районе проходят съемки драмы «Преданный садовник». Она пришла на съемочную площадку в качестве ассистента режиссера и познакомилась с Ральфом Файнсом, который посоветовал ей стать актрисой.
После победы в категории «Исполнение актрисой роли второго плана» в фильме «12 лет рабства» актриса Лупита Нионго позирует за кулисами со своим «Оскаром» 2 марта 2014 г. Фото: Global Look Press
Документальное кино и сериал
Нионго отточила свое мастерство режиссера, сняв, отредактировав и продюсировав документальный фильм 2009 года «В моих генах», в котором рассказывалось об историях нескольких кенийцев, живущих с альбинизмом.
Она стала звездой кенийского телевидения в сериале «Шуга», поддерживаемом MTV/ЮНИСЕФ, в котором рассматривались отношения среди молодежи в Найроби.
Оскар за фильм «12 лет рабства»
Нионго вернулась в Штаты и, продолжая интересоваться актерским мастерством, в 2012 году получила степень магистра в Йельской школе драмы, сыграв в таких постановках, как «Зимняя сказка» в репертуарном театре школы.
За несколько недель до выпуска она узнала, что получила роль в драме режиссера Стива Маккуина «12 лет рабства». Фильм производства Брэда Питта основан на рассказе XIX века, написанном Соломоном Нортупом (которого играет Чиветел Эджиофор), свободным человеком с Севера, который был похищен и продан в рабство на Юге.
Нионго сыграла роль Пэтси, порабощенной молодой женщины, которая подружилась с Нортупом, подвергаясь ужасному насилию со стороны хозяина плантации Эдвина Эппса и его жены, изображенных Майклом Фассбендером и Сарой Полсон. За свою роль в фильме Нионго получила множество номинаций на награды, прежде чем забрать домой премию «Оскар» 2014 года за лучшую женскую роль второго плана.
Лупита Нионго, Майкл Фассбендер и Чиветел Эджиофор. Фото: кадр из к/ф «12 лет рабства» (2013)
Икона моды
Нионго стала величественной иконой моды, появляясь на красных дорожках и публикуя фотографии в таких изданиях, как InStyle и W. За короткий промежуток времени она также дважды украшала обложку журнала Vogue, появившись в июльских номерах 2014 и октябрьских номерах 2015 года.
Однако появление Нионго в ноябрьском номере британского журнала Grazia за 2017 год вызвало споры после того, как актриса раскритиковала журнал за то, что он отретушировал фотографию, чтобы обрезать ее хвост и пригладить волосы. Впоследствии журнал извинился за редакционную оплошность, а фотограф Ан Ле взял вину за свою «невероятно монументальную ошибку».
Лупита Нионго названа самым красивым человеком 2014 года по версии журнала People. Фото: Global Look Press
«Звездные войны» и «Затмение»
Нионго снялся вместе с Лиамом Нисоном и Джулианной Мур в фильме 2014 года «Воздушный маршал», триллере о маршале авиации, столкнувшемся со смертельной угрозой. В июне 2014 года Disney's Lucasfilm объявила, что лауреат премии «Оскар» присоединяется к актерскому составу «Звездных войн: Пробуждение силы», премьера которого запланирована на декабрь 2015 года. В своей соцсети Нионго написала:
«Наконец-то я могу сказать это вслух и с гордостью: я отправляюсь в далекую-далекую галактику!»
Актриса сыграла компьютерного космического пирата Маз Канату в фильме, который стал самым кассовым сбором в стране за все время, роль, которую она повторила в сиквеле 2017 года «Звездные войны: Последние джедаи».
Нионго также готовилась к своему дебюту на нью-йоркской сцене осенью 2015 года с бродвейской постановкой «Затмение» в общественном театре, драмой о борьбе нескольких либерийских женщин во время гражданской войны. «Затмение» вышло на Бродвей в феврале следующего года, и вскоре и пьеса, и сама Нионго были номинированы на премию «Тони».
Нионго вернулась на большой экран в 2016 году с веселой королевой Катве, рассказывающей об африканской девушке, которая становится чемпионкой по шахматам, и озвучивающей мать-волчицу Ракшу в ремейке диснеевской «Книги джунглей».
Лупита Нионго. Фото: кадр из к/ф «Воздушный маршал» (2014)
«Черная пантера» и «Мы»
Нионго оказалась в центре еще одного нашумевшего проекта, когда ее пригласили присоединиться к фильму Marvel «Черная пантера» в роли Накии, любовного интереса главного супергероя Чедвика Боузмана.
Фильм имел кассовые сборы после его выхода на четырехдневный уик-энд, посвященный Дню президента в феврале 2018 года, собрав более 200 миллионов долларов внутри страны и более 360 долларов по всему миру.
Позже этим летом актриса была удостоена чести быть введенной в класс голливудской «Аллеи славы» 2019 года.
Нионго сыграла одну из главных ролей в комедии ужасов «Маленькие чудовища», премьера которой состоялась на фестивале «Сандэнс» в начале 2019 года. Затем она перешла к кричащему ужасу в фильме Джордана Пила «Мы» о семье, столкнувшейся с зловещей группой двойников.
Лупита Нионго. Фото: кадр из к/ф «Черная пантера» (2018)