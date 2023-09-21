Икона моды и возлюбленная Черной пантеры: биография актрисы Лупиты Нионго

Кто такая Лупита Нионго?

Лупита Нионго начала сниматься подростком в Кении и продолжила работать за кулисами фильма «Преданный садовник». Она была режиссером и продюсером документального фильма «В моих генах» и снялась в телесериале «Шуга».

Нионго получила признание за свою роль Пэтси в фильме «12 лет рабства» (2013), за которую в 2014 году она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

В следующем году она снялась в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы» и внебродвейской пьесе «Затмение». Актриса также сыграла заметную роль в потрясающем по кассовым сборам супергеройском фильме «Черная пантера» (2018).