Российский Хью Грант, ставший в юном возрасте звездой кино и сериалов: биография актера Петра Натарова

С девяти лет Петя начал появляться на экране телевизора. Парня активно снимали в рекламе, задействовали в детских развлекательных передачах. В 2016 году юный актер сыграл в третьем сезоне сериала «Мамочки» сына персонажа Виктора Добронравова.

В комедийном сериале «Домашний арест», рассказывающем о необычном наказании для мэра-взяточника, Петр перевоплотился в главного персонажа в детстве. Схожая роль была у Натарова и в ленте Дмитрия Тюрина «Триггер».

Переломной в карьере юного актера стала роль Кости в сериале «Паромщица», премьера которой состоялась в марте 2020 года. Персонаж Натарова переживает два потрясения: мать мальчика обвиняют в убийстве паромщика, а отец вскоре после ареста женщины создает новую семью.

В феврале 2021 года выходит комедийная мелодрама Love, в которой звезда перевоплотился в старшего сына персонажей Камиля Ларина и Екатерины Сахаровой.