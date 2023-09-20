Российский Хью Грант, ставший в юном возрасте звездой кино и сериалов: биография актера Петра Натарова

Биография артиста
Серо-голубоглазый актер и модель Петр Натаров внешне напоминает голливудского коллегу Хью Гранта в юном возрасте. Уже через четыре года после старта артистической биографии Петя перешел от создания образов сыновей второстепенных персонажей до главных ролей в серьезных сериалах и полнометражных фильмах.
Мечтал стать фигуристом, есть старший брат
Петр Натаров родился 25 октября 2006 года в Подольске в семье строительного бизнесмена Тимофея Сергеевича Натарова. У Петра есть старший брат Василий. В детстве Натаров-младший мечтал стать фигуристом.
Петр Натаров. Фото: соцсети
С девяти лет Петя начал появляться на экране телевизора. Парня активно снимали в рекламе, задействовали в детских развлекательных передачах. В 2016 году юный актер сыграл в третьем сезоне сериала «Мамочки» сына персонажа Виктора Добронравова.
В комедийном сериале «Домашний арест», рассказывающем о необычном наказании для мэра-взяточника, Петр перевоплотился в главного персонажа в детстве. Схожая роль была у Натарова и в ленте Дмитрия Тюрина «Триггер».
Переломной в карьере юного актера стала роль Кости в сериале «Паромщица», премьера которой состоялась в марте 2020 года. Персонаж Натарова переживает два потрясения: мать мальчика обвиняют в убийстве паромщика, а отец вскоре после ареста женщины создает новую семью.
В феврале 2021 года выходит комедийная мелодрама Love, в которой звезда перевоплотился в старшего сына персонажей Камиля Ларина и Екатерины Сахаровой.
Петр Натаров в сериале «Триггер». Фото: кадр из сериала «Триггер» (2018)
Но больше всего российским зрителям Петя запомнился участием в сериале-триллере «Пищеблок». В нем Натаров создал образ главного героя Валерки Лагунова. В экранизации романа Алексея Иванова о пионерах и вампирах режиссер Святослав Подгаевский задействовал Сергея Шакурова и Ирину Пегову, Николая Фоменко.
Позже зрители познакомились с еще одной работой в фильмографии Натарова — образом главного героя Сергея Смирнова в детстве в криминальной драме Душана Глигорова «Хрустальный».
Мария Абрамова и Петр Натаров в сериале «Пищеблок». Фото: кадр из сериала «Пищеблок» (2021)
В январе 2021 года юный актер попробовал себя в амплуа ведущего, взяв в программе «Звездомания» интервью у фигуристки Анастасии Гребенкиной. Хотя спортсменка всего на пару недель младше отца Петра, 15-летний Натаров называл гостью молодой красивой девушкой.
Увлечения артиста
Петя увлекается плаванием и экстремальными видами спорта — вейкбордом и скалолазанием. Сейчас среди хобби актера — шахматы, бокс и ментальная арифметика. На начало 2023 года рост Натарова составлял 178 см, а вес — 56 кг.
Петр Натаров в сериале «Хрустальный». Фото: кадр из сериала «Хрустальный» (2021)
Натаров сейчас
В 2022 году главная роль Петру досталась в триллере «Дыхание мертвого леса». Повзрослевшему актеру предстояло продемонстрировать на экране довольно сложный образ школьника, пытающегося примириться с мыслью, что его отец — серийный убийца. Съемки проекта были запланированы на осень, но стартовали только зимой.
Петр Натаров. Фото: соцсети
Зрители, полюбившие Петра по роли Валерки в «Пищеблоке», были рады выходу тизера второго сезона сериала. Продолжение детективной истории о вампирах стало полностью оригинальным произведением.
В конце мая 2023 года вышло долгожданное продолжение «Паромщица. Долина мечты», Петр также вернулся к роли Кости.