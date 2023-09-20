Сын главного «дворецкого» страны и профессиональный фигурист: как сложилась судьба Глеба Смолкина

Биография спортсмена

В биографии Глеба Смолкина, кроме фигурного катания, вполне себе нашлось место и для профессионального футбола. Однако молодой человек вовремя понял, что его призвание неразрывно связано с коньками. Поменяв одиночное катание на танцы, сын известного актера Бориса Смолкина начал штурмовать престижные турниры вместе с партнершей.

Рос в творческой семье

Глеб Смолкин родился 27 августа 1999 года в Санкт-Петербурге в творческой семье. Отец Борис Смолкин — знаменитый киноактер, мать Светлана — концертмейстер. Старший брат по отцу Владимир — театральный продюсер.

Светлана — вторая жена Бориса Григорьевича. Они познакомились, когда ему было 50, а ей — 27. Артист в то время 17 лет жил один, старший сын вырос и отправился в самостоятельное плавание.