Сын главного «дворецкого» страны и профессиональный фигурист: как сложилась судьба Глеба Смолкина

Биография спортсмена
В биографии Глеба Смолкина, кроме фигурного катания, вполне себе нашлось место и для профессионального футбола. Однако молодой человек вовремя понял, что его призвание неразрывно связано с коньками. Поменяв одиночное катание на танцы, сын известного актера Бориса Смолкина начал штурмовать престижные турниры вместе с партнершей.
Рос в творческой семье
Глеб Смолкин родился 27 августа 1999 года в Санкт-Петербурге в творческой семье. Отец Борис Смолкин — знаменитый киноактер, мать Светлана — концертмейстер. Старший брат по отцу Владимир — театральный продюсер.
Светлана — вторая жена Бориса Григорьевича. Они познакомились, когда ему было 50, а ей — 27. Артист в то время 17 лет жил один, старший сын вырос и отправился в самостоятельное плавание.
Маленький Глеб Смолкин с мамой Светланой. Фото: соцсети
Через год после свадьбы Светланы и Бориса родился Глеб, и жить втроем в маленькой однушке стало тяжело. Не имея возможности репетировать, артист стал искать квартиру. И вскоре пара приобрела коммуналку в центре Петербурга.
Позже родители отдали парня в музыкальную школу. Им хотелось, чтобы сын научился играть на пианино, ведь и отец, и мать прекрасно музицируют. А когда разговор зашел о спортивной секции, пришлось поразмышлять. Поначалу ребенок хотел стать фехтовальщиком, но потом совместным семейным решением выбор остановился на фигурном катании.
Глеб Смолкин. Фото: соцсети
Начало спортивной карьеры
Мама Глеба водила его на занятия, наблюдала за тренировками и слушала первые похвалы от наставников, признавших талант мальчика. Однако одаренность в этом деле не является решающим фактором. Здесь главное — характер, упорство и сила воли.
В девять лет Глеб дебютировал на первенстве России сезона 2008/2009 в категории «младший возраст». А в 12 он стал кандидатом в мастера спорта. Мальчик серьезно занимался в Академии фигурного катания у тренеров Евгения Рукавицына и Кирилла Давиденко.
Глеб неоднократно становился призером Кубков и первенств России и Санкт-Петербурга по фигурному катанию, одержал победу в третьем этапе Кубка Санкт-Петербурга в 2012 году в своей возрастной категории.
Глеб Смолкин. Фото: соцсети
Увлечение футболом
В 15 лет подросток вдруг принял неожиданное решение: уйти в футбол. Став игроком петербургского «Локомотива», два года Смолкин-младший посвятил новому виду спорта, выступал на первенстве Санкт-Петербурга по пляжному футболу. Однако позже понял, что поторопился, и вернулся на лед в 2015 году. Правда, теперь парень решил оставить карьеру одиночника и перешел в танцевальную дисциплину.
Вскоре юный Смолкин переехал в столицу. Первой партнершей Глеба стала Екатерина Миронова. Но уже в следующем сезоне 2016/2017 он катался со Светланой Лизуновой. Пара продемонстрировала хорошие результаты на первенстве Москвы – 2017 и заняла второе место в Открытых соревнованиях по спортивным танцам на льду «Мемориал Татьяны Кузьминой – 2017».
Глеб Смолкин. Фото: соцсети
Фигурное катание в паре с Дианой Дэвис
В 2018 году партнершей Глеба стала юная Диана Дэвис — дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Тренерами пары стали прославленные педагоги, мастера международного класса Светлана Алексеева, Ольга Рябинина и Елена Кустарова.
Смолкин и Дэвис успешно дебютировали на родине на Открытом первенстве Москвы среди юниоров – 2018, заняв третье место. Затем пару ждал прокат на российско-китайских молодежных играх и на международном турнире Tallinn Trophy в Эстонии, где участникам присудили второе место.
Также в сезоне 2018/2019 их ждало мероприятие в виде состязаний юниорских пар на финале Кубка России – 2019. Они лидировали после ритм-танца, но уступили по итогам произвольной программы Ирине Хаврониной и Дарио Чиризано.
Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Фото: соцсети
Летом 2019 года пару ждало еще одно важное соревнование: они стали участниками юниорской серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2019/2020 в Лейк-Плэсид. На втором этапе они стартовали исполнением ритм-танца. Российская пара завоевала второе место.
Сразу после этого ребят ждало выступление на Гран-при в Челябинске, где им снова досталось второе место. Пару обошли Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, разрыв составлял больше 12 баллов.
После этого спортсмены тепло попрощалась с прежним наставником и перешли в команду Игоря Шпильбанда. Сменить они решили не только тренера, но и страну пребывания, переехав в США.
Переезд дался исполнителям легко, в этом помогла мать Дианы Этери Георгиевна, которая полетела с ними и помогла обосноваться в новой стране, поэтому уже со второго дня они чувствовали себя комфортно.
В феврале 2020 года вместе со своей партнершей Дианой Глеб выступил с произвольным танцем на первенстве России по фигурному катанию, которое проходило в Саранске. Диане и Глебу досталось 2-е место.
На Кубке России в 2021 году Диана и Глеб приятно удивили поклонников своей пары, став победителями в Кубке России в юниорском разряде.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото: соцсети
Личная жизнь Смолкина
Поклонники спортсмена приписывали ему отношения с партнершей по льду Дианой Дэвис, но первое время пара информацию не подтверждала. Диана родилась обычным ребенком, но из-за ошибки врачей частично лишилась слуха. Публичные выступления помогли ей избавиться от комплекса.
Фигурист периодически выкладывает фото в соцсетях. На снимках он часто предстает с Дэвис, которая тоже выкладывает в своем аккаунте совместные фото, порой ставя под ними эмодзи в виде сердечка.
В июне 2022 года СМИ облетела новость о том, что Глеб и Диана поженились в Америке еще 18 марта. Свадьба для широкой публики прошла незамеченной.
Борис Смолкин и Глеб Смолкин. Фото: соцсети
Спортсмен сейчас
Сезон 2022/2023 танцевальная пара пропустила, хотя в интервью они говорили о планах принять участие в том или ином российском турнире. В США спортсмены продолжали тренироваться, где их наставниками выступали Елена Новик и Алексей Клияков.
В июне этого года стало известно, что Диана и Глеб решили продолжить карьеру за грузинскую сборную. В комментарии от пресс-службы Федерации фигурного катания Грузии говорилось, что у Дэвис имеется гражданство этой страны.
Такое решение вызвало большой ажиотаж среди коллег, но большинство отнеслись к ситуации лояльно. Отец Смолкина также поддержал сына, сказав, что для наследника это естественное желание не «тренироваться в стол».