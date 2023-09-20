Интернет-модель, юная актриса и девушка скандального рэпера: что известно о блогере Лизе Василенко

Биография модели
Лиза Василенко — девушка из простой семьи, ставшая за довольно короткий срок мегапопулярной. Светловолосая модель сумела продемонстрировать публике талант и креативность, ведя активную блогерскую деятельность. Пользователи Сети оценили ее смелость, юмор, оригинальные идеи при создании контента. Лиза также известна благодаря роману со скандальным российским рэпером.
Воспитывалась отчимом, в школе дразнили из-за любви к косплею
Лиза Василенко родилась 30 июня 1998 года в Днепропетровске. Однако большую часть жизни она провела в Киеве. Родители блогера развелись, когда та была еще ребенком, и дальнейшая жизнь девочки складывалась в компании отчима.
Мама девочки работала психологом, и это пригодилось дочери, когда та столкнулась с травлей в школе. Лиза рассказывала, что сверстники ее не понимали, смеялись над увлечениями школьницы, и дело даже доходило до драк. Дело в том, что Лиза некоторое время увлекалась косплеем, переодевалась в героев мультфильмов и комиксов, фотографировалась в ярких образах и выкладывала свои эксперименты в Сеть.
Лиза Василенко в детстве. Фото: соцсети
Модельный бизнес
В 2014 году девушка начала подрабатывать моделью. Она получала приглашения на съемки в Японии, Южной Корее и Китае. В тот период Лиза страдала от анорексии. Она признавалась в интервью, что подхватила модный тренд и перестала есть, чтобы сохранить стройность. Но юная звезда быстро почувствовала опасность голодовок и перестала себя истощать.
Сейчас она ест что душе угодно, не пренебрегает фастфудом и сладостями и при этом не полнеет. За такую возможность девушка благодарит хорошие гены, поскольку в ее семье все женщины стройные и красивые.
К моменту окончания школы Лиза уже успела набраться опыта в модельном бизнесе, но решила получить дополнительную профессию. Девушка поступила на факультет туризма в университете родного города. Однако учеба не увлекла блогера.
Лиза Василенко. Фото: соцсети
Роли в популярных сериалах
Когда Лиза занялась косплеем, то стала размещать плоды творчества в соцсетях. Благодаря этому ее аккаунт быстро набрал популярность. Это стало шагом к тому, что в 2017 году Василенко без кастингов и кинопроб утвердили на главную роль в сериале «Школа». Девушка была уверена, что играть не составит для нее труда, но актерская профессия потребовала немало умений.
Артистка до сих пор не может смотреть первый сезон «Школы», так как далеко не в восторге от уровня своего мастерства. Но со временем Лиза набралась опыта и уверенности, что сделало ее героиню Лолу более живой и естественной. В 2020 году фильмография актрисы пополнилась детективом «В черной, черной комнате». В фильме Дениса Соболева Василенко сыграла Марийку.
Лиза Василенко в сериале «Школа». Фото: кадр из сериала «Школа» (2010)
В ноябре 2020 года белокурая красавица присоединилась к команде тиктокеров под названием XO Team. Благодаря этому Василенко приумножила число подписчиков в популярной социальной сети, для которой регулярно снимала новые ролики. Однако уже в следующем году этот дом прекратил существование. Ряд его жителей обвинил Елизавету в скором закрытии проекта.
По словам участников, Василенко не выполняла обязательства перед рекламодателями, срывала съемки, провоцировала конфликты между другими тиктокерами. Лиза, в свою очередь, отрицала обвинения в свой адрес, хотя и признала, что нарушала правила дома и повлияла на уход одной из участниц.
Лиза Василенко. Фото: соцсети
Личная жизнь звезды
Первые отношения Лизы сложились не лучшим образом. Она рассказывала, что парень, в которого она влюбилась в школе, унижал ее и распускал руки. Мать-психолог помогла дочери перевернуть мрачную страницу биографии, и в дальнейшем личная жизнь блогера складывалась удачно.
На съемках сериала «Школа» у Лизы начались отношения с Александром Петренко, но после первого сезона ребята разъехались по разным городам и чувства остыли. Последующая работа над проектом шла только в профессиональном формате, без примеси романтики.
Лиза Василенко и Александр Петренко. Фото: соцсети
Некоторое время поклонники подозревали Василенко в романе с Эльдаром Джараховым: тиктокерша нередко участвовала в проектах молодого человека. Однако комментарием по этому поводу от Лизы не поступало.
В феврале 2023 года Лизу заметили на улицах Израиля в компании рэпера Моргенштерна*. Пара прогуливалась, держась за руки, а также посещала ресторан. Фото молодых людей появились в Сети и дали пользователям заподозрить Василенко в новом романе. Позже музыкант признался, что действительно живет вместе со своей пассией.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Моргенштерн* и Лиза Василенко. Фото: соцсети
Василенко сейчас
В 2023 году Лиза продолжила блогерскую деятельность. Некоторые ролики, выложенные тиктокершей, позволили пользователям угадать в них российские локации — отсюда родилось предположение, что Василенко вернулась в Россию. За зимние месяцы в аккаунте блогерши появились видео, сделанные в Сочи.