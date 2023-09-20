Интернет-модель, юная актриса и девушка скандального рэпера: что известно о блогере Лизе Василенко

Биография модели

Лиза Василенко — девушка из простой семьи, ставшая за довольно короткий срок мегапопулярной. Светловолосая модель сумела продемонстрировать публике талант и креативность, ведя активную блогерскую деятельность. Пользователи Сети оценили ее смелость, юмор, оригинальные идеи при создании контента. Лиза также известна благодаря роману со скандальным российским рэпером.

Воспитывалась отчимом, в школе дразнили из-за любви к косплею

Лиза Василенко родилась 30 июня 1998 года в Днепропетровске. Однако большую часть жизни она провела в Киеве. Родители блогера развелись, когда та была еще ребенком, и дальнейшая жизнь девочки складывалась в компании отчима.

Мама девочки работала психологом, и это пригодилось дочери, когда та столкнулась с травлей в школе. Лиза рассказывала, что сверстники ее не понимали, смеялись над увлечениями школьницы, и дело даже доходило до драк. Дело в том, что Лиза некоторое время увлекалась косплеем, переодевалась в героев мультфильмов и комиксов, фотографировалась в ярких образах и выкладывала свои эксперименты в Сеть.