Человек-паук и не только: биография молодого и талантливого актера Тома Холланда

Кто такой Том Холланд?
Родившийся в Англии в 1996 году, Том Холланд присоединился к лондонской постановке мюзикла «Билли Эллиот» в 2008 году. Вскоре он добился успеха в кино, получив положительные отзывы за свою роль в фильме «Невозможное» (2012).
Получив приглашение на культовую роль Человека-паука для большого экрана, Холланд дебютировал в качестве супергероя в фильме «Первый мститель: Противостояние» (2016), прежде чем получил шанс сняться в собственном полнометражном фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017).
Том Холланд позирует в маске победителя премии BAFTA Film Awards 2017. Фото: Global Look Press
Ранние годы и «Билли Эллиот»
Томас Стэнли Холланд родился 1 июня 1996 года в Кингстоне-на-Темзе, Англия. Старший из четырех мальчиков, он родился в артистической семье: мама Никола – фотограф, а папа Доминик – стендап-комик и писатель.
Холланд начал посещать уроки хип-хопа в танцевальной студии Nifty Feet, владелица которой Линн Пейдж помогала ставить хореографию для популярного мюзикла «Билли Эллиот» (2000). После выступления класса Холланд на танцевальном фестивале в Ричмонде в 2006 году Пейдж убедила отправиться своему ученику на прослушивание в мюзикл «Билли Эллиот».
Не имея формального образования в балете или драме, Холланд не смог произвести впечатление на большинство оценщиков талантов на прослушивании. Тем не менее, он произвел впечатление на режиссера Стивена Долдри, которому нравились природные исполнительские способности Холланда и умение держаться на сцене.
После двух лет уроков балета Холланд дебютировал в постановке Вест-Энда в июне 2008 года в роли лучшего друга Билли, Майкла. Вскоре он получил главную роль и поражал публику своими акробатическими способностями до своего последнего выступления в мае 2010 года.
Том Холланд с мамой на ежегодном гала-концерте Голливудской кинопремии в отеле «Беверли Хилтон» 22 октября 2012 г. Фото: Global Look Press
Выдающаяся роль в фильме «Невозможное»
Вскоре после того, как Холланд повесил на гвоздь свои танцевальные туфли, его пригласили озвучить персонажа Шо для британской версии мультфильма «Тайный мир Арриэтты» (2010). Однако именно его роль в фильме «Невозможное» (2012) прочно утвердила его в качестве одного из многообещающих молодых талантов индустрии.
Основанный на реальном рассказе о цунами в Индийском океане 2004 года, Холланд блистал как подросток, который ухаживает за своей раненой матерью (Наоми Уоттс), пока ищет своего пропавшего отца (Эван Макгрегор), получив множество номинаций на премию.
Том Холланд и Наоми Уоттс. Фото: кадр из к/ф «Невозможное» (2012)
Человек-паук
После участия в драме «Как я теперь люблю» (2013) Холланд получил роль второго плана в историческом минисериале BBC 2015 «Волчий зал». Вскоре после этого его путь к мировой славе начался с объявления о том, что он сыграет роль Питера Паркера в последней перезагрузке «Человека-паука».
В отличие от своих предшественников Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, которым было за 20, когда их пригласили играть Паука, 19-летний Холланд был гораздо ближе по возрасту к проблемному старшекласснику Питеру Паркеру, превратившемуся в супергероя.
Весной 2016 года Холланд дебютировал в роли Человека-паука в фильме «Первый мститель: Противостояние». Несмотря на ограниченное экранное время, его версия культового веб-слингера вызвала положительные отзывы, что проложило путь к его ожидаемому — и хорошо принятому — выступлению в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» 2017 года.
Затем Холланд повторил свою роль супергероя в ансамблевых блокбастерах «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019), прежде чем добавить следующую главу к истории своего персонажа «Человек-паук: Вдали от дома» (2019).
Том Холланд в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017). Фото: Global Look Press
«В сердце моря», «Затерянный город Z»
Между тем, у Холланда были и другие действующие обязательства, которые нужно было выполнить. Эпопея «В сердце моря» (2015) провалилась в прокате, но стала еще одной демонстрацией растущей звезды, а также шансом испытать свой характер в сложных условиях съемок.
Затем он сыграл заметную роль в фильмах 2016 года «Удаленная местность» и «Затерянный город Z», а затем сыграл главную роль в средневековом боевике «Паломничество» (2017).
Том Холланд и Джон Бернтал. Фото: кадр из к/ф «Паломничество» (2017)
«Камуфляж и шпионаж», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
В конце 2019 года Холланд объединился с Уиллом Смитом для анимационного приключения «Камуфляж и шпионаж». Затем он озвучил персонажа пса Джипа в «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020), прежде чем готовиться к другой главной роли в фильме Pixar «Вперед».
Роберт Дауни-младший и Том Холланд присутствуют на специальном показе «Дулиттла» на Cineworld Leicester Square в Лондоне, Великобритания 25 января 2020 года. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Холланд посещал подготовительную школу Донхед, Уимблдонский колледж и Британскую школу исполнительских искусств и технологий в Англии. Его брат Гарри добился успеха в актерской карьере, получив роль принца Гарри Уэльского в драме 2013 года «Диана».
Холланд, увлеченный пользователь социальных сетей, привлек внимание публикациями, в которых рассказывается о его впечатляющих акробатических движениях и навыках бокса, а также о его питбуле Тессе.
Том Холланд с братьями. Фото: Global Look Press
Том Холланд и его питомец питбуль Тесса. Фото: Global Look Press