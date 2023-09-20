Человек-паук и не только: биография молодого и талантливого актера Тома Холланда

Ранние годы и «Билли Эллиот»

Томас Стэнли Холланд родился 1 июня 1996 года в Кингстоне-на-Темзе, Англия. Старший из четырех мальчиков, он родился в артистической семье: мама Никола – фотограф, а папа Доминик – стендап-комик и писатель.

Холланд начал посещать уроки хип-хопа в танцевальной студии Nifty Feet, владелица которой Линн Пейдж помогала ставить хореографию для популярного мюзикла «Билли Эллиот» (2000). После выступления класса Холланд на танцевальном фестивале в Ричмонде в 2006 году Пейдж убедила отправиться своему ученику на прослушивание в мюзикл «Билли Эллиот».

Не имея формального образования в балете или драме, Холланд не смог произвести впечатление на большинство оценщиков талантов на прослушивании. Тем не менее, он произвел впечатление на режиссера Стивена Долдри, которому нравились природные исполнительские способности Холланда и умение держаться на сцене.

После двух лет уроков балета Холланд дебютировал в постановке Вест-Энда в июне 2008 года в роли лучшего друга Билли, Майкла. Вскоре он получил главную роль и поражал публику своими акробатическими способностями до своего последнего выступления в мае 2010 года.