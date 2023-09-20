Приемная дочь миллионеров, ассистент врача и вторая жена Майкла Джексона: жизнь Дебби Роу

Дебби Роу. Фото: Global Look Press

Ассистентка врача-дерматолога, которая родила Майклу Джексону сына и дочь.

Кто такая Дебби Роу?

Дебби Роу работала в кабинете дерматолога в Лос-Анджелесе, когда познакомилась с Майклом Джексоном. Роу подружилась с Джексоном, и они заключили соглашение о том, что у нее будут дети от него.

В феврале 1997 года Роу родила Майкла Принца Джексона, а в апреле 1998 года у пары родился второй ребенок, Пэрис Кэтрин. Роу сдалась, а затем подала в суд, чтобы вернуть опеку, но так и не сделала этого.

Ранняя жизнь

Дебби Роу в молодости. Фото: соцсети 

Дебора Джин Роу родилась 6 декабря 1958 года. У приемной дочери пары миллионеров из Малибу было одинокое детство. Ей было 30 лет, прежде чем у нее завязались первые серьезные отношения, и расставание очень сильно ударило по ней.

Роу все еще восстанавливалась после разрыва и работала медсестрой в кабинете дерматолога в Лос-Анджелесе, когда познакомилась с поп-звездой Майклом Джексоном. Джексону в середине 1980-х поставили диагноз витилиго — и он был частым пациентом в их офисе.

Брак с Майклом Джексоном

Дебби Роу и Майкл Джексон в молодости. Фото: соцсети

Роу подружилась с Джексоном, и со временем он рассказал ей о своем желании стать отцом. Роу предложила завести от него детей, и пара заключила соглашение.

В начале 1996 года Роу объявила, что беременна наследником Джексона, хотя подробности о том, как это произошло, остаются загадкой. В ноябре 1996 года, когда Роу была на шестом месяце беременности, они с Джексоном поженились в отеле в Сиднее, Австралия. Несмотря на их неожиданную свадьбу, пара никогда не жила вместе как муж и жена.

Дебби Роу и Майкл Джексон. Фото: соцсети

В феврале 1997 года Роу родила Майкла Принца Джексона. Ребенок провел несколько часов под особым присмотром, прежде чем Джексон отвез его на свое ранчо в Неверленде, где его ждала команда нянь.

Несколько месяцев спустя Роу объявила, что снова беременна. 3 апреля 1998 года у пары родился второй ребенок — Пэрис Кэтрин. Позже Джексон рассказал журналистам, что он был так взволнован рождением, что завернул ребенка в полотенце и убежал домой вскоре после того, как была перерезана пуповина.

Дебби Роу и Майкл Джексон с детьми. Фото: соцсети

Развод

После рождения Пэрис Роу больше не могла рожать Джексону детей. Отношения пары стали напряженными, и Роу подала на развод шесть месяцев спустя. В 1999 году она согласилась на выплату компенсации в размере более шести миллионов долларов, а также на право собственности на особняк супругов в Беверли-Хиллз.

Взамен Роу отказалась от своих прав опеки над детьми и согласилась на одно посещение каждые 45 дней. Два года спустя она обратилась в суд с заявлением о полном лишении ее родительских прав, утверждая, что это необходимо в интересах детей. В течение этого времени Роу училась в онлайн-университете, чтобы получить степени по уголовному праву и психологии.

В 2005 году, во время суда над Джексоном, Роу сказала, что он был любящим и заботливым отцом. В ходе рассмотрения дела она показала, что не видела Джексона или своих детей в течение нескольких лет, что дискредитировало ее показания. Позже Джексон был оправдан по всем пунктам обвинения.

Попытка восстановить родительские права

В 2006 году Роу снова подала на Джексона в суд, чтобы восстановить родительские права. В ходе дела она также жаловалась, что Джексон перестал ей платить. Дело было урегулировано во внесудебном порядке. Вскоре после этого Роу продала дом и переехала в Палмдейл, Калифорния, чтобы выращивать и разводить лошадей.

Она оставалась вне поля зрения общественности до 25 июня 2009 года, когда ее бывший муж умер при загадочных обстоятельствах. В завещании Джексон назначил свою мать Кэтрин опекуном двух старших детей.

Пэрис Джексон и Дебби Роу. Фото: Global Look Press

После смерти Джексона ходили слухи о том, что Роу добивается опеки над своими детьми от покойной поп-звезды. Но ей еще предстоит предпринять какие-либо официальные юридические действия. Однако у Роу сложились хорошие отношения с дочерью Пэрис.

За последние годы пару несколько раз фотографировали вместе. В 2014 году Роу обручилась с Марком Шаффелем — музыкальным продюсером и другом ее покойного бывшего мужа.

Дебби Роу и Марк Шаффел. Фото: соцсети

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