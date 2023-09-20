Приемная дочь миллионеров, ассистент врача и вторая жена Майкла Джексона: жизнь Дебби Роу

Развод

После рождения Пэрис Роу больше не могла рожать Джексону детей. Отношения пары стали напряженными, и Роу подала на развод шесть месяцев спустя. В 1999 году она согласилась на выплату компенсации в размере более шести миллионов долларов, а также на право собственности на особняк супругов в Беверли-Хиллз.

Взамен Роу отказалась от своих прав опеки над детьми и согласилась на одно посещение каждые 45 дней. Два года спустя она обратилась в суд с заявлением о полном лишении ее родительских прав, утверждая, что это необходимо в интересах детей. В течение этого времени Роу училась в онлайн-университете, чтобы получить степени по уголовному праву и психологии.

В 2005 году, во время суда над Джексоном, Роу сказала, что он был любящим и заботливым отцом. В ходе рассмотрения дела она показала, что не видела Джексона или своих детей в течение нескольких лет, что дискредитировало ее показания. Позже Джексон был оправдан по всем пунктам обвинения.

Попытка восстановить родительские права

В 2006 году Роу снова подала на Джексона в суд, чтобы восстановить родительские права. В ходе дела она также жаловалась, что Джексон перестал ей платить. Дело было урегулировано во внесудебном порядке. Вскоре после этого Роу продала дом и переехала в Палмдейл, Калифорния, чтобы выращивать и разводить лошадей.

Она оставалась вне поля зрения общественности до 25 июня 2009 года, когда ее бывший муж умер при загадочных обстоятельствах. В завещании Джексон назначил свою мать Кэтрин опекуном двух старших детей.