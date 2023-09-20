Приемная дочь миллионеров, ассистент врача и вторая жена Майкла Джексона: жизнь Дебби Роу

Кто такая Дебби Роу?
Дебби Роу работала в кабинете дерматолога в Лос-Анджелесе, когда познакомилась с Майклом Джексоном. Роу подружилась с Джексоном, и они заключили соглашение о том, что у нее будут дети от него.
В феврале 1997 года Роу родила Майкла Принца Джексона, а в апреле 1998 года у пары родился второй ребенок, Пэрис Кэтрин. Роу сдалась, а затем подала в суд, чтобы вернуть опеку, но так и не сделала этого.
Ранняя жизнь
Дебби Роу в молодости. Фото: соцсети
Дебора Джин Роу родилась 6 декабря 1958 года. У приемной дочери пары миллионеров из Малибу было одинокое детство. Ей было 30 лет, прежде чем у нее завязались первые серьезные отношения, и расставание очень сильно ударило по ней.
Роу все еще восстанавливалась после разрыва и работала медсестрой в кабинете дерматолога в Лос-Анджелесе, когда познакомилась с поп-звездой Майклом Джексоном. Джексону в середине 1980-х поставили диагноз витилиго — и он был частым пациентом в их офисе.
Брак с Майклом Джексоном
Дебби Роу и Майкл Джексон в молодости. Фото: соцсети
Роу подружилась с Джексоном, и со временем он рассказал ей о своем желании стать отцом. Роу предложила завести от него детей, и пара заключила соглашение.
В начале 1996 года Роу объявила, что беременна наследником Джексона, хотя подробности о том, как это произошло, остаются загадкой. В ноябре 1996 года, когда Роу была на шестом месяце беременности, они с Джексоном поженились в отеле в Сиднее, Австралия. Несмотря на их неожиданную свадьбу, пара никогда не жила вместе как муж и жена.
Дебби Роу и Майкл Джексон. Фото: соцсети
В феврале 1997 года Роу родила Майкла Принца Джексона. Ребенок провел несколько часов под особым присмотром, прежде чем Джексон отвез его на свое ранчо в Неверленде, где его ждала команда нянь.
Несколько месяцев спустя Роу объявила, что снова беременна. 3 апреля 1998 года у пары родился второй ребенок — Пэрис Кэтрин. Позже Джексон рассказал журналистам, что он был так взволнован рождением, что завернул ребенка в полотенце и убежал домой вскоре после того, как была перерезана пуповина.
Дебби Роу и Майкл Джексон с детьми. Фото: соцсети
Развод
После рождения Пэрис Роу больше не могла рожать Джексону детей. Отношения пары стали напряженными, и Роу подала на развод шесть месяцев спустя. В 1999 году она согласилась на выплату компенсации в размере более шести миллионов долларов, а также на право собственности на особняк супругов в Беверли-Хиллз.
Взамен Роу отказалась от своих прав опеки над детьми и согласилась на одно посещение каждые 45 дней. Два года спустя она обратилась в суд с заявлением о полном лишении ее родительских прав, утверждая, что это необходимо в интересах детей. В течение этого времени Роу училась в онлайн-университете, чтобы получить степени по уголовному праву и психологии.
В 2005 году, во время суда над Джексоном, Роу сказала, что он был любящим и заботливым отцом. В ходе рассмотрения дела она показала, что не видела Джексона или своих детей в течение нескольких лет, что дискредитировало ее показания. Позже Джексон был оправдан по всем пунктам обвинения.
Попытка восстановить родительские права
В 2006 году Роу снова подала на Джексона в суд, чтобы восстановить родительские права. В ходе дела она также жаловалась, что Джексон перестал ей платить. Дело было урегулировано во внесудебном порядке. Вскоре после этого Роу продала дом и переехала в Палмдейл, Калифорния, чтобы выращивать и разводить лошадей.
Она оставалась вне поля зрения общественности до 25 июня 2009 года, когда ее бывший муж умер при загадочных обстоятельствах. В завещании Джексон назначил свою мать Кэтрин опекуном двух старших детей.
Пэрис Джексон и Дебби Роу. Фото: Global Look Press
После смерти Джексона ходили слухи о том, что Роу добивается опеки над своими детьми от покойной поп-звезды. Но ей еще предстоит предпринять какие-либо официальные юридические действия. Однако у Роу сложились хорошие отношения с дочерью Пэрис.
За последние годы пару несколько раз фотографировали вместе. В 2014 году Роу обручилась с Марком Шаффелем — музыкальным продюсером и другом ее покойного бывшего мужа.
Дебби Роу и Марк Шаффел. Фото: соцсети