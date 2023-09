Время Терминатора ушло — пришло время Скалы: биография Дуэйна Джонсона

Джонсон родился 2 мая 1972 года в Хейворде, Калифорния. Внук профессионального рестлера Питера Хай Чифа Фанене Майвиа и сын рестлера Рокки Джонсона, юный Джонсон вырос, наблюдая за выступлениями своего отца на ринге. Не планируя идти по его стопам, Джонсон играл в футбол в колледже университета Майами, подавая надежды благодаря своим габаритам и атлетизму, но из-за травмы оставил этот путь.

Становление Скалы

Имея мало перспектив в профессиональном футболе, Джонсон обратился к реслингу, дебютировав в WWE против бруклинского скандалиста из Техаса. После еще пары матчей, включая командную победу с Бартом Сойером, WWE подписала с ним контракт под именем Flex Kavana. Год спустя он присоединился к The Nation of Domination, в конечном итоге взяв на себя ее руководство и назвав себя The Rock (Скала).

Позже он присоединился к другой группе элитных рестлеров, известной как The Corporation, и начал печально известную вражду со Стивом Остином. Также известный как «народный чемпион», Скала выиграл в общей сложности 17 титулов WWE за свою нашумевшую карьеру.