Время Терминатора ушло — пришло время Скалы: биография Дуэйна Джонсона

Кто такой Дуэйн Джонсон?
Дуэйн Скала Джонсон родился в 1972 году. Травма положила конец его футбольной карьере в колледже, поэтому он вышел на ринг как рестлер в WWE. Там он враждовал с рестлером Стивом Остином и много раз выигрывал титул чемпиона WWE в супертяжелом весе.
Затем Джонсон использовал свою борцовскую славу в кинокарьере, появившись в таких проектах, как «Мумия возвращается» 2001 года и «Зубная фея» 2010 года. Более поздние проекты включают сериал HBO «Баллеры» и главные роли во франшизах «Форсаж» и «Джуманджи», а также озвучку персонажа Мауи в «Моане».
Ранняя жизнь и карьера
Дуэйн Джонсон в детстве и молодости. Фото: соцсети
Джонсон родился 2 мая 1972 года в Хейворде, Калифорния. Внук профессионального рестлера Питера Хай Чифа Фанене Майвиа и сын рестлера Рокки Джонсона, юный Джонсон вырос, наблюдая за выступлениями своего отца на ринге. Не планируя идти по его стопам, Джонсон играл в футбол в колледже университета Майами, подавая надежды благодаря своим габаритам и атлетизму, но из-за травмы оставил этот путь.
Становление Скалы
Имея мало перспектив в профессиональном футболе, Джонсон обратился к реслингу, дебютировав в WWE против бруклинского скандалиста из Техаса. После еще пары матчей, включая командную победу с Бартом Сойером, WWE подписала с ним контракт под именем Flex Kavana. Год спустя он присоединился к The Nation of Domination, в конечном итоге взяв на себя ее руководство и назвав себя The Rock (Скала).
Позже он присоединился к другой группе элитных рестлеров, известной как The Corporation, и начал печально известную вражду со Стивом Остином. Также известный как «народный чемпион», Скала выиграл в общей сложности 17 титулов WWE за свою нашумевшую карьеру.
Дуэйн Джонсон в молодости. Фото: соцсети
«Царь скорпионов»
За пределами борцовского ринга Скала начал успешную актерскую карьеру, отказавшись от сценического псевдонима и просто став Дуэйном Джонсоном. Впервые он произвел фурор в роли сверхъестественного короля скорпионов в фильме 2001 года «Мумия возвращается».
Джонсон вернулся к этой роли в следующем году в фильме «Царь скорпионов». Пробуя свои силы в комедийном жанре, он снялся в 2005 году в фильме «Будь круче!» с Джоном Траволтой и Умой Турман и в 2007 году — в фильме «План игры».
Дуэйн Джонсон и Мэдисон Пэттис в фильме «План игры». Фото: Global Look Press
«Быстрее пули», франшиза «Форсаж»
Актерская карьера Джонсона продолжала процветать благодаря его появлениям в таких фильмах, как «Быстрее пули» (2010) и «Форсаж-6» (2013).
В 2014 году он снялся в роли знаменитого силача в фильме «Геракл». Джонсон также время от времени возвращался к рестлингу, включая выступление в 2014 году с Халком Хоганом и Stone Cold Стивом Остином на «Рестлмании 30».
Аксель Хенни в роли Тидеуса и Дуэйн Джонсон в фильме «Геракл». Фото: Global Look Press
«Футболисты» от HBO
В 2015 году Джонсон доминировал на большом экране с двумя масштабными боевиками. Он появился в «Яростной семерке» и снялся в картине «Разлом Сан-Андреас».
Джонсон также дебютировал в своем первом драматическом комедийном сериале в том же году, сыграв Спенсера Страсмора, профессионального футболиста на пенсии, ставшего финансовым планировщиком, в сериале «Футболисты».
Ариэль Кеббел и Дуэйн Джонсон в сериале «Футболисты». Фото: кадр из фильма 2015 года
«Центральное разведывательное управление», «Моана», «Спасатели Малибу», «Джуманджи»
В 2016 году, после совместной работы с Кевином Хартом в комедийном боевике «Полтора шпиона» Джонсон озвучил персонажа Мауи для диснеевского анимационного хита «Моана».
В 2017 году он сыграл главные роли в «Форсаже 8», экранизации на большом экране сериалов 1990-х годов «Спасатели Малибу» и «Джуманджи: зов джунглей».
Дуэйн Джонсон и Зак Эфрон в сериале «Спасители Малибу». Фото: кадр из фильма
«Небоскреб», «Рэмпейдж», «Хоббс и Шоу»
Успех продолжался и в 2018 году, когда «Джуманджи» стал самым кассовым фильмом актера на сегодняшний день. Ему также удалось выделиться во время рекламы в Суперкубке по американскому футболу, дебютировав с трейлером фильма «Небоскреб», в котором он участвовал в смертельно опасных трюках с протезом ноги.
Постер фильма «Небоскреб». Фото: Global Look Press
В тот же день Джонсон объявил, что он будет ведущим 10-серийного соревновательного шоу The Titan Games без сценария, чтобы «создать платформу, которая дала бы обычным людям возможность изменить свою жизнь и сделать что-то экстраординарное».
Следующий фильм с его участием — «Рэмпейдж», основанный на популярной аркадной игре 1980-х годов, которая появилась в кинотеатрах за несколько месяцев до июльского релиза «Небоскреба».
Джонсон вернулся к своим борцовским корням, появившись в роли самого себя в фильме «Борьба с моей семьей» (2019), основанном на реальной истории чемпионки по женской борьбе Сараи Пейдж Бевис. Позже в том же году он вернулся в экшн-режим со спиноффом «Форсажа» «Хоббс и Шоу» вместе с Джейсоном Стэтхэмом.
Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтхэм в фильме «Хоббс и Шоу». Фото: кадр из фильма
«Молодой Скала»
В 2021 году состоялась премьера телесериала «Молодой Скала» о жизни Джонсона. В шоу снимаются Джонсон и другие актеры, играющие более молодые версии актера.
Дуэйн Джонсон в фильме «Молодой Скала». Фото: кадр из сериала
Совладелец XFL
В августе 2020 года Джонсон объявил, что объединился со своей женой и спортивной управляющей компанией, чтобы купить команду XFL, которая обанкротилась ранее в этом году, за 15 миллионов долларов.
«Приобретение XFL с моими талантливыми партнерами, Дани Гарсией и Джерри Кардинале, является для меня инвестицией, которая глубоко укоренена в двух вещах — моей страсти к игре и моем желании всегда заботиться о болельщиках, — сказал Джонсон в заявлении. — С гордостью и благодарностью за все, что я создал своими руками, я планирую применить эти мозоли к XFL и с нетерпением жду возможности создать что-то особенное для игроков, болельщиков и всех, кто причастен к любви к футболу».
Личная жизнь
В августе 2019 года Джонсон связал себя узами брака со своей давней подругой, певицей и музыкальным продюсером Лорен Хашиан. У них есть дочери Жасмин Лия (родилась в декабре 2015 г.) и Тиана Джиа (родилась в апреле 2018 г.).
У Джонсона также есть дочь Симона Александра от первого брака. Он и его школьная возлюбленная Дэни Гарсия поженились в 1997 году и расстались десять лет спустя, хотя она продолжает работать его менеджером.
Дуэйн Джонсон с дочерью Симоной. Фото: Global Look Press