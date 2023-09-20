Певец, которому удалось слить воедино поп-музыку и оперу: биография Андреа Бочелли

Ранние годы

Андреа Бочелли родился 22 сентября 1958 года в Лаятико, Италия. Андреа Бочелли заинтересовался музыкой в раннем возрасте. Ему было всего шесть лет, когда он начал учиться игре на фортепиано. Позже он освоил флейту и саксофон, и его часто просили петь на семейных собраниях и в школе. Слабовидящий от рождения, он ослеп в возрасте 12 лет после футбольной травмы.

Бочелли впервые почувствовал вкус успеха на певческом конкурсе в 1970 году. Он продолжал оттачивать свой талант, изучая вокал у Лучано Беттарини. Прислушиваясь к пожеланиям своих родителей сделать карьеру юриста, Бочелли изучал юриспруденцию в Пизанском университете и после окончания учебы стал адвокатом, назначенным судом. Однако одаренный певец не забросил свою музыку, поскольку учился у Франко Корелли и начал играть на фортепиано в барах, чтобы платить за свои уроки.