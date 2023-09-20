Певец, которому удалось слить воедино поп-музыку и оперу: биография Андреа Бочелли

Кто такой Андреа Бочелли?
В детстве Андреа Бочелли научился играть на фортепиано, флейте и саксофоне. Слабовидящий от рождения, Бочелли ослеп в возрасте 12 лет после травмы, полученной в футболе. Успешная карьера его началась, когда его демо-кассета попала в руки Лучано Паваротти. Альбом 1995 года «Бочелли» хорошо продавался в Европе, а «Согно» 1999 года стал международным хитом. Он остается одним из самых популярных певцов в мире сегодня.
Андреа Бочелли на сцене. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Андреа Бочелли родился 22 сентября 1958 года в Лаятико, Италия. Андреа Бочелли заинтересовался музыкой в раннем возрасте. Ему было всего шесть лет, когда он начал учиться игре на фортепиано. Позже он освоил флейту и саксофон, и его часто просили петь на семейных собраниях и в школе. Слабовидящий от рождения, он ослеп в возрасте 12 лет после футбольной травмы.
Бочелли впервые почувствовал вкус успеха на певческом конкурсе в 1970 году. Он продолжал оттачивать свой талант, изучая вокал у Лучано Беттарини. Прислушиваясь к пожеланиям своих родителей сделать карьеру юриста, Бочелли изучал юриспруденцию в Пизанском университете и после окончания учебы стал адвокатом, назначенным судом. Однако одаренный певец не забросил свою музыку, поскольку учился у Франко Корелли и начал играть на фортепиано в барах, чтобы платить за свои уроки.
Андреа Бочелли. Фото: Global Look Press
Знаменитый итальянский тенор
Один из первых удачных моментов для Бочелли наступил в 1992 году, когда он записал демо-запись Miserere для Zucchero Fornaciari — песни, написанной в соавторстве с Боно из U2.
Эту запись услышал знаменитый тенор Лучано Паваротти, для которого изначально был написан трек. Затем Паваротти предложил Форначиари использовать Бочелли для песни. В конце Бочелли и Паваротти вместе исполнили Miserere, которая стала хитом в Европе.
Андреа Бочелли и Лучано Паваротти. Фото: соцсети
Будучи на подъеме, Бочелли участвовал в фестивале в Сан-Ремо в 1994 году и завоевал высшие награды в категории новичков. В том же году Бочелли выпустил свой первый альбом в Италии — Il Mare Calmo Della Sera.
Вскоре после этого он добился большого успеха в Европе с фильмом «Бочелли» (1995), в котором фигурировала песня Con te Partiro. Позже песня стала популярной в дуэте с Сарой Брайтман под названием Time to Say Goodbye и вошла в его альбом Romanza 1997 года.
С Sogno (1999) Бочелли укрепил свой статус международной певческой сенсации. Хитовая пластинка включала дуэт с Селин Дион с композицией The Prayer.
Андреа Бочелли и Селин Дион. Фото: Global Look Press
Вскоре последовали более популярные альбомы, в том числе Cieli di Toscana 2001 года выпуска и Amore 2006 года. Он также получил «Грэмми» в 1999 год за лучшего нового исполнителя. А в 2000 году — за Sogno (лучшее мужское поп-вокальное исполнение) и The Prayer (лучшее поп-сотрудничество с вокалом).
Альбомы и совместные работы
За свою карьеру Бочелли выпустил множество студийных и концертных альбомов, включая Viaggio Italiano (1995), Aria: The Opera Album (1998), Sacred Arias (1999), Verdi (2000), Cieli di Toscana (2001), Sentimento (2002), Andrea (2004), Amore (2006), Under the Desert Sky (2006), Incanto (2008), Vivere Live in Tuscany (2008), My Christmas (2009) и Concerto: One Night in Central Park (2011).
В 2013 году Бочелли сотрудничал с Дженнифер Лопес и Нелли Фуртадо над своим альбомом Passione. Он также объединил усилия с Пласидо Доминго и Аной Марией Мартинес в фильме «Манон Леско» 2014 года.
Андреа Бочелли и Дженифер Лопес. Фото: соцсети
В 2015 году Бочелли выпустил Cinema — свой 15-й студийный альбом. Тенор давно мечтал создать альбом своих любимых песен из фильмов, первоначально исполнявшихся такими певцами, как Фрэнк Синатра и Марио Ланца.
В альбоме были представлены его любимые классические саундтреки, такие как «Мария» из «Вестсайдской истории», «Лунная река» из «Завтрака у Тиффани», No Llores Por Mi Argentina из Evita и Por uno cabeza из Scent of a Woman. В альбом также вошли дуэты с Арианой Гранде и Николь Шерзингер.
В том же году он спел «Молитву Господню» перед папой Франциском в Филадельфии во время исторического визита понтифика в Соединенные Штаты.
Андреа Бочелли во время своего концерта «Свет детей» в Ватикане 2 декабря 2013 г. Фото: Global Look Press
Рассказывая о выступлении журналу Time, Бочелли отметил:
«Иметь возможность снова спеть перед Святым Отцом, к которому я испытываю глубокую и искреннюю преданность, предлагая свой скромный вклад как ревностный католик, — это большая честь для меня. Святой Августин, как известно, напоминает нам, что пение — это необычная форма молитвы. И это моя цель, мое предназначение и моя радость: молиться вместе».
Продолжая свое сотрудничество, Бочелли объединился с Эдом Шираном в конце 2017 года для записи Perfect Symphony — версии вездесущего хита Ширана Perfect.
Андреа Бочелли и Эд Ширан. Фото: соцсети
Английский поп-исполнитель также стал соавтором трека Amo soltanto te для студийного релиза Бочелли в октябре 2018 года.
Примерно в то же время Бочелли пел на королевской свадьбе британской принцессы Евгении, а в марте следующего года он выступил во время государственного визита президента Китая Си Цзиньпина.
В Пасхальное воскресенье 2020 года, когда мир все еще не оправился от пандемии коронавируса, знаменитый певец провел прямую трансляцию своего концерта Andrea Bocelli: Music for Hope из миланского кафедрального собора Дуомо, Италия.
В сопровождении органиста Эмануэле Вьянелли Бочелли спел традиционные любимые песни, такие как Ave Maria и Sancta Maria, в пустом соборе, прежде чем выйти на улицу, чтобы завершить свой мини-концерт Amazing Grace.
Андреа Бочелли поет в Миланском кафедральном соборе. Декабрь 2020 года. Фото: Global Look Press
Жена и сыновья
Бочелли женился впервые на Энрике в 1992 году. У пары было двое сыновей, Амос и Маттео, прежде чем они расстались в 2002 году.
В том же году Бочелли встретил Веронику Берти, которая стала его менеджером. В 2012 году у пары родилась дочь Вирджиния. Они поженились в марте 2014 года на церемонии в Ливорно, Италия.
Андреа Бочелли с родными: Вероника Бочелли, Маттео Бочелли, Амос Бочелли и Вирджиния Бочелли. Фото: Global Look Press