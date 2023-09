Певец, которому удалось слить воедино поп-музыку и оперу: биография Андреа Бочелли

Вскоре последовали более популярные альбомы, в том числе Cieli di Toscana 2001 года выпуска и Amore 2006 года. Он также получил «Грэмми» в 1999 год за лучшего нового исполнителя. А в 2000 году — за Sogno (лучшее мужское поп-вокальное исполнение) и The Prayer (лучшее поп-сотрудничество с вокалом).

Альбомы и совместные работы

За свою карьеру Бочелли выпустил множество студийных и концертных альбомов, включая Viaggio Italiano (1995), Aria: The Opera Album (1998), Sacred Arias (1999), Verdi (2000), Cieli di Toscana (2001), Sentimento (2002), Andrea (2004), Amore (2006), Under the Desert Sky (2006), Incanto (2008), Vivere Live in Tuscany (2008), My Christmas (2009) и Concerto: One Night in Central Park (2011).

В 2013 году Бочелли сотрудничал с Дженнифер Лопес и Нелли Фуртадо над своим альбомом Passione. Он также объединил усилия с Пласидо Доминго и Аной Марией Мартинес в фильме «Манон Леско» 2014 года.