Проложила грудью дорогу в Playboy и в кино: история успеха модели Марии Лиман

Эффектная внешность помогла ростовчанке Марии Лиман не только построить модельную карьеру, но также стать звездой американского Playboy и киноактрисой. Красота – это страшная сила, и девушка не стесняется ею пользоваться.

Начало карьеры

Мария родилась 25 января 1994 года в Ростове-на-Дону. Информацию о своей семье и ростовском детстве красавица предпочитает не раскрывать. Прессе известно, что в юные годы она интересовалась живописью и искусством, лелея мечту стать архитектором.

Впрочем, это ей удалось: девушка поступила в Ростовский государственный строительный университет, который окончила в 2016 году, и затем некоторое время работала по специальности. Но тяга к красоте привела ее модельный бизнес.