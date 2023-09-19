Проложила грудью дорогу в Playboy и в кино: история успеха модели Марии Лиман

Эффектная внешность помогла ростовчанке Марии Лиман не только построить модельную карьеру, но также стать звездой американского Playboy и киноактрисой. Красота – это страшная сила, и девушка не стесняется ею пользоваться.
Начало карьеры
Мария родилась 25 января 1994 года в Ростове-на-Дону. Информацию о своей семье и ростовском детстве красавица предпочитает не раскрывать. Прессе известно, что в юные годы она интересовалась живописью и искусством, лелея мечту стать архитектором.
Впрочем, это ей удалось: девушка поступила в Ростовский государственный строительный университет, который окончила в 2016 году, и затем некоторое время работала по специальности. Но тяга к красоте привела ее модельный бизнес.
Мария Лиман в начале карьеры. Фото: соцсети
Еще будучи студенткой, эффектная ростовчанка (рост — 175 сантиметров, вес — 51 килограмм) начала участвовать и побеждать в местных конкурсах красоты. В 2015 году она заняла первое место в международном конкурсе Miss World Next Top Model Russia, проходившем в Кремлевском дворце в Москве. После этого девушка окончательно решила стать моделью и переехать в столицу.
Во время путешествия по Европе, Мария познакомилась с фотографом, который предложил ей сняться для рекламы чешского бренда. Девушка стала появляться на обложках журналов. Затем отправилась в Болгарию на конкурс «Супермодель Вселенной», где вошла в тройку победительниц, завоевав титул второй вице-мисс.
После этого Лиман поступило заманчивое предложение от мужского журнала Playboy. Девушке нужно было сняться обнаженной, и она далеко не сразу решилась на этот шаг. Но поняла, что для карьеры это будет колоссальный прорыв.
Мария Лиман в 2016 году. Фото: Global Look Press
В итоге Мария заняла место «девушки месяца» в традиционном эротическом календаре Playboy. Ей достался февраль 2017 года. В этом проекте красавица представляла Украину.
Позже модель пришла в юмористическое шоу Comedy Club и рассказала Павлу Воле и Гарику Харламову, что ей пришлось остаться с фотографом наедине. Профессионал сделал множество очень откровенных снимков, но в печать попало скорее эротическое фото, нежели совсем пошлое.
Далее откровенные кадры стали частыми гостями на страницах Марии в соцсетях. В 2019 году она устроила провокационную фотосессию с финалисткой конкурса Miss Maxim Екатериной Ширяевой.
Мария Лиман в Comedy Club. Фото: кадр из эфира канала ТНТ
Кино и ТВ
Мария хотела быть не только красивой, но и талантливой. Поэтому отправилась за новым образованием в Академию телевидения. В 2016 году она пробовала себя в качестве ведущей канала Fashion TV и засветилась в клипе группы Artik & Asti «Я твоя».
В ноябре модель пригласили на радио – девушка пришла на интервью в одном нижнем белье и в валенках. А через несколько дней появилась в строгом платье на телевизионном шоу «Мужское/Женское».
Сниматься Лиман понравилось, и она загорелась идеей стать актрисой. В 2017-2018 годах она засветилась в сериалах «Две жены», «Ивановы-Ивановы», «СеняФедя», «Кривое зеркало». «Верить и ждать». Потом появилась в мелодраме «Завтра будет новый день» и в фантастической короткометражке «Долгая терапия неизбежна».
Мария Лиман в образе медсестры на съемках сериала «Верить и ждать». Фото: соцсети
Параллельно девушка занималась в московской школе-студии Иваны Чаббак. Чтобы прокачать актерский навык, Мария уехала в Великобританию, и некоторое время жила в Лондоне, постигая премудрости игры в Королевской академии. В одном из интервью она призналась, что мечтает получить «Оскар» и сыграть девушку Джеймса Бонда.
В 2022-м на канале «Рен-ТВ» вышел шпионский сериал «Варяг» с ее участием. А затем Лиман приступила к съемкам в картине Psyched!, проходившим в Лондоне. Ей пришлось сыграть бомжа в английской столице, с большим количеством грима и полным перевоплощением из ее оригинального образа.
Личная жизнь
Свои отношения с мужчинами модель предпочитает не афишировать. В одном из интервью она призналась, что в период съемок для Playboy как раз рассталась с возлюбленным, с которым встречалась с 2013 года. Своими откровенными фото в популярном журнале Мария хотела заставить мужчину пожалеть об их разрыве. И ей это удалось — вскоре после публикации ухажер вернулся, правда, ненадолго.
Мария Лиман. Фото: соцсети
В начале 2018-го Лиман тайно вышла замуж. Просто расписалась в загсе со своим избранником, который оказался против публичности. Пара планировала провести пышную свадьбу летом, но из-за загруженности торжество пришлось отложить. Девушка не раскрывала имя супруга, но отмечала, что он с пониманием относится к ее профессии и откровенным фото в соцсетях.
Однако брак модели не продержался и года. Уже в декабре Мария стала гостьей шоу Амирана Сардарова «Без названия», в котором блогер искал своей коллеге мужа. Это, кстати, была не первая встреча двух звезд — ранее Лиман участвовала в шоу Сардарова «Вопрос на миллион».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Мария Лиман в образе Санты. Фото: Илья Богомолов
Интересные факты
Мария не скрывает, что делала ринопластику, дабы ее нос стал более изящным. Однако она категорически настаивает на том, что не увеличивала грудь. По словам модели, роскошный бюст достался ей от бабушки.
Свободное время красавица посвящает волонтерской работе в защиту прав животных, изучению языков, танцам и йоге.
В 2019 году в СМИ появилась новость, что Лиман предлагают должность пресс-секретаря городской администрации Ростова-на-Дону. Такой инфоповод запустил депутат заксобрания региона Евгений Федяев. По его мнению, находясь на должности, такая медийная личность помогла бы сэкономить городскому бюджету миллионы рублей. Мария данное предложение отклонила, поскольку в то время училась в Лондоне.
Английская пресса обратила внимание на то, что секс-символ из России увлеклась футбольным клубом «Челси». Фото девушки в цветах команды попали в британские таблоиды. Затем она смогла стать официальным фанатом клуба и его медийным лицом.
Мария Лиман - фанатка «Челси». Фото: соцсети