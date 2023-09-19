Стала звездой «Ранеток», снялась в «Сталинграде», теперь покоряет театральную сцену: как прославилась Янина Студилина и почему развелась с Александром Роднянским – младшим

А вот следующее образование Студилиной уже было театральным. Девушка поступила в Щукинское училище и окончила в 2011 году. Затем отправилась на два года учиться в Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке.

Кинокарьера

Путь в кино Студилина начала еще студенткой финуниверситета, посещала кастинги, снималась в рекламе и не отказывалась от фотосессий, позируя в качестве фотомодели.

Удача вскоре улыбнулась начинающей актрисе, ей досталась пара реплик в сериале «Кто в доме хозяин?» на СТС и эпизодическое появление в ситкоме «Счастливы вместе» на СТС.