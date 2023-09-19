Стала звездой «Ранеток», снялась в «Сталинграде», теперь покоряет театральную сцену: как прославилась Янина Студилина и почему развелась с Александром Роднянским – младшим

Актриса Янина Сергеевна Студилина родилась 6 августа 1985 года в Омске в семье бизнесмена и врача. Младший брат Глеб появился на 6 лет позже сестры и впоследствии увлекся хоккеем.
Янина Студилина в детстве. Фото: соцсети
Когда Янине исполнилось 5 лет, семья переехала в Москву, там девочка начала посещать театральную школу и на протяжении четырех лет осваивала актерское мастерство. Но родители настояли на том, чтобы дочка поступала на экономический факультет. И послушная Янина получила образование в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.
Янина Студилина в юности с братом Глебом. Фото: соцсети
А вот следующее образование Студилиной уже было театральным. Девушка поступила в Щукинское училище и окончила в 2011 году. Затем отправилась на два года учиться в Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке.
Кинокарьера
Путь в кино Студилина начала еще студенткой финуниверситета, посещала кастинги, снималась в рекламе и не отказывалась от фотосессий, позируя в качестве фотомодели.
Удача вскоре улыбнулась начинающей актрисе, ей досталась пара реплик в сериале «Кто в доме хозяин?» на СТС и эпизодическое появление в ситкоме «Счастливы вместе» на СТС.
Янина Студилина в сериале «Ранетки». Кадр из сериала
Первую известность актрисе принесла роль Полины Зеленовой в сериале «Ранетки» (2008), притом что это был не центральный персонаж. Но работа в проекте стала судьбоносной, после нее девушке настоятельно посоветовали поступать в театральный.
Следующей работой Студилиной была довольно откровенная роль – в сериале «Ясновидящая» (2009) Янина в образе секретаря Маргариты практически оголилась. Затем были эпизоды в многосерийных проектах «Город соблазнов» (2009), «Воронины» (2009), «Солдаты 16» (2009), «Однажды в милиции» (2010).
Янина Студилина в сериале «Город соблазнов». Кадр из сериала
В 2012 году Студилиной посчастливилось сниматься с Константином Хабенским, Ксенией Раппопорт, Михаилом Пореченковым в экранизации романа «Белая гвардия», где сыграла крестьянскую девушку Анну. Здесь ее и заметил Федор Бондарчук, пригласив в свой масштабный исторический проект «Сталинград» в 2013 году.
Янина Студилина в фильме «Сталинград». Кадр из фильма
Главная роль актрисе наконец досталась в 2014 году. Это был сериал «Чужая жизнь» про успешную бизнес-леди, покорившую Москву, но потерявшую вмиг все и вынужденную вернуться в родную деревню.
В сериале «Красная королева» (2015) актриса исполнила роль певицы Таты, подруги Регины Збарской. А в 2016 году улетела на Сейшелы сниматься в тропической комедии «Остров» про участников реалити на необитаемой земле.
Янина Студилина на съемках сериала Russian Room. Фото: соцсети
В 2018 году Студилина снималась в голливудском сериале Russian Room, а также в фильме ужасов «Фестиваль страха». Такой опыт пришелся ей по душе, и она отметила, что между американским и российским процессом создания фильмов есть существенная разница. Например, подготовке к съемкам заокеанские коллеги уделяют больше времени, чем отечественные.
Одна из новых работ актрисы – сериал «Жизнь по вызову» в 2022 году, где главную роль исполнил Павел Прилучный.
Другие проекты
С повышением своей популярность Янина стала интересна как участница различных шоу, и в 2021 году она получила приглашение на шоу «Танцы со звездами». Пару ей составил Денис Тагинцев. Для Студилиной это все было в новинку, и она слишком волновалась, выходя на паркет. Но своим трудолюбием доказала, что достойна места в финале. Правда, победа ускользнула от нее.
Янина Студилина в шоу «Ледниковый период». Фото: Global Look Press
В том же году актриса согласилась на участие в «Ледниковом периоде». Здесь девушка впервые встала на лед, а помогал ей в этом фигурист Виталий Новиков. Но в пятом выпуске пара, увы, покинула шоу, однако запомнилась жюри и зрителям яркими образами и номерами.
Внешность
Яркая внешность Янины снискала ей массу поклонников. Девушка при небольшом росте 168 см весит 52 кг. И вернула она свой вес после родов довольно быстро. Помогли ей в этом занятия йогой, аквааэробика, трекинг. А еще звезда следит за своим питанием и не имеет вредных привычек.
Личная жизнь
Красотке с белокурыми волосами постоянно приписывали романы с коллегами. Но с 2008 года ее сердце было отдано одному – сыну продюсера Александра Роднянского* (признан иноагентом) Александру. Мужчина далек от шоу-бизнеса, он экономист и преподаватель.
Янина Студилина и Александр Роднянский – младший. Фото: Global Look Press
Семья перебралась в Америку, актрисе было нелегко совмещать работу и личную жизнь. В 2016 году у них родилась дочка Анна, через три месяца Янина вернулась на съемки второго сезона сериала «Остров» и уехала в Таиланд. Поэтому было принято решение переехать в Европу, «поближе».
Янина Студилина с дочкой Анной. Фото: соцсети
Однако муж ревновал красавицу-жену, и перед ней встал выбор – семья и жизнь вдали от родины или работа и съемки в Москве. К тому же, геополитические события 2022 года тоже повлияли на решение супругов – он остался в Европе, она выбрала Россию. Летом того же года пара развелась.
По слухам, актриса сегодня несвободна. У нее якобы роман с депутатом Владимиром Герасимовым.
Карьера сегодня
В 2022 году Студилина впервые вышла на театральную сцену. Осенью в Театре Луны она дебютировала в спектакле «Ночь нежна». Также звезда продолжает сниматься в кино и сейчас работает над проектом «Кибер Иван» и в сериале «Денискины рассказы».
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.