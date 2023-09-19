Панк-принцесса с розовыми волосами: кто такая Алина Олешева, барабанщица группы «Кис-кис»

В 2018 году на российскую сцену ворвалась молодежная поп-панк-группа «Кис-кис» с двумя отвязными девчонками: Алиной Олешевой на барабанах и Софьей Сомусевой за микрофоном. Алина отметилась розовыми волосами и экспрессивным поведением. Девушка не изучала игру на ударных с раннего детства, а села за установку только в 16 лет.
Музыкальная карьера
Алина родилась в 27 мая 1999 года в Санкт-Петербурге. Ее отец – музыкант и аранжировщик Евгений Олешев – играет на клавишах в группе Максима Леонидова Hippoband. Девочка тоже мечтала о сцене, окончила художественную школу, но затем поступила в строительный техникум и получила специальность «архитектор-строитель» с третьим разрядом штукатура и каменщика.
Алина Олешева в юности. Фото: соцсети
В 2017 году она познакомилась со своей единомышленницей Софьей Сомусевой и решила сколотить с ней девичью музыкальную группу. Затем они, правда, пригласили двоих молодых людей на позиции гитаристов, но на концертах и в клипах парни стали появляться в черных масках, подчеркивая, что главные здесь – девушки.
Несмотря на то что Олешева села за барабаны, она является полноценным фронтменом новой группы «Кис-кис»: находится на равных с вокалисткой в фотосессиях и клипах.
В 2018 году вышли дебютные синглы коллектива. Некоторые слушатели решили, что перед ними очередной коммерчески продуманный продукт какого-то продюсера. Но девушки уверяют, что работают самостоятельно. Их первые песни раскручивались без финансовых вложений – с помощью друзей блогеров.
Как только треки стали вирусными, «Кис-кис» сняли на них эпатажные клипы, и уже в 2019-м вышел их первый альбом «Юность в стиле панк». Группа быстро стала знаменитой в молодежной среде и отправилась с концертами по городам. Благодаря вирусной популярности клипа «Молчи» коллектив уже в первый год своего существования выступил на фестивале «Нашествие» и попал в передачу «Вечерний Ургант».
Группа «Кис-кис» в гостях у Ивана Урганта. Фото: соцсети
Причем родители подруг далеко не сразу узнали об их музыкальной деятельности. Отцу Алины не понравилось, что в текстах группы присутствуют мат и различные пошлости. Но увидев, какой отклик получили «Кис-кис» среди молодежи, он пересмотрел свое отношение и начал поддерживать дочь.
Группа сначала пела о том, что волнует простых девчонок: свидания, вечеринки, поцелуи, влюбленность, секс, отношения с родителями. С каждым новым альбомом темы песен растут и взрослеют, панкушки уже касаются более сложных сфер психологии, эйджизма, заработка денег и поиска себя в жестоком мире.
Личная жизнь
Алина привлекла к себе внимание не только ярким образом и музыкой, но и своим романом с вокалистом группы «Нервы» Женей Мильковским. Девушка рассказывала в подкастах, что ее отношения с рок-звездой складывались стремительно и романтично. Пара выдерживала любовь на расстоянии, когда то он, то она уезжали на гастроли.
Алина Олешева и Женя Мильковский. Фото: соцсети
В начале 2022 года Олешева выкладывала фото и видео с возлюбленным, сделанные во время совместного отдыха на Шри-Ланке. Казалось, что в отношениях музыкантов все прекрасно, однако уже весной барабанщица рассталась с гитаристом.
Правда, Алина недолго была свободной — уже осенью в Сети появилась информация о том, что девушка встречается с белорусским блогером Приятным Ильдаром. Их якобы видели вместе в московском ресторане, и молодой человек опубликовал в своем аккаунте фото с новой подругой.
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Интересные факты
По словам Алины, сесть за барабаны ее вдохновил Алексей Мещеряков из группы «Сплин».
В одном из интервью девушка рассказала, что на съемки первого клипа ее группа потратила всего 4 тысячи рублей. Многие поклонники не поверили в это, так как видео получилось достаточно стильным и концептуальным.
Алина Олешева. Фото: соцсети
Тело Алины украшает множество татуировок, одна из которых — голова кота сфинкса, ставшая логотипом «Кис-кис».
Барабанщица не стесняется делиться с подписчиками откровенными фото в купальниках и нижнем белье.
Олешева запустила свою коллекцию одежды под брендом Pink Punk.