Панк-принцесса с розовыми волосами: кто такая Алина Олешева, барабанщица группы «Кис-кис»

В 2017 году она познакомилась со своей единомышленницей Софьей Сомусевой и решила сколотить с ней девичью музыкальную группу. Затем они, правда, пригласили двоих молодых людей на позиции гитаристов, но на концертах и в клипах парни стали появляться в черных масках, подчеркивая, что главные здесь – девушки.

Несмотря на то что Олешева села за барабаны, она является полноценным фронтменом новой группы «Кис-кис»: находится на равных с вокалисткой в фотосессиях и клипах.

В 2018 году вышли дебютные синглы коллектива. Некоторые слушатели решили, что перед ними очередной коммерчески продуманный продукт какого-то продюсера. Но девушки уверяют, что работают самостоятельно. Их первые песни раскручивались без финансовых вложений – с помощью друзей блогеров.

Как только треки стали вирусными, «Кис-кис» сняли на них эпатажные клипы, и уже в 2019-м вышел их первый альбом «Юность в стиле панк». Группа быстро стала знаменитой в молодежной среде и отправилась с концертами по городам. Благодаря вирусной популярности клипа «Молчи» коллектив уже в первый год своего существования выступил на фестивале «Нашествие» и попал в передачу «Вечерний Ургант».