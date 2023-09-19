Как Ян Цапник полюбил «японку» из Калмыкии и чем это закончилось: личная жизнь звезды «Последнего министра»

Ян Цапник прославился после сериала «Бригада», с тех пор он снялся в десятках популярных фильмов и сериалов, в том числе – исполнил главную роль в нашумевшем «Последнем министре». А вот его личная жизнь порой вызывает у поклонников недоумение и удивление.
«За ВДВ!»
Ян Цапник в юности с родителями. Фото: кадр из передачи "Судьба человека"
Ян Цапник родился 15 августа 1968 года в Иркутске. Его отец, Юрий Цапник, был удостоен звания народного артиста России – он играл на сцене Челябинского театра, а мама, Валентина Николаевна, посвятила свою жизнь спорту и добилась больших успехов в легкой атлетике. Редкое имя «Ян» вовсе не означает какой-то экзотической национальности, как думают многие: родители Цапника – русские.
Ян с раннего детства был хорошо знаком с работой отца и даже принимал участие в спектаклях. Вместе с общеобразовательной школой он посещал музыкальную – учился играть на скрипке. Успевал он и спортом заниматься. Но всегда мечтал стать актером. Только вот ни в один московский театральный вуз после школы ему поступить не удалось, поэтому Цапник-младший стал студентом свердловского училища, а спустя год его призвали в армию. Ян служил в ВДВ, порой приходилось выполнять сложные и опасные задания.
Театр и роли в классических постановках
Ян Цапник в молодости. Фото: кадр из сериала "Две судьбы"
А после демобилизации он отправился в Ленинград и сумел перевестись в институт театра, музыки и кинематографии – ЛГИТМиК.
Окончив учебное заведение, он был принят в труппу БДТ имени Товстоногова. Там молодой актер играл в классических спектаклях - «Макбет», «Мещанин во дворянстве» Мольера, «Мамаша Кураж и ее дети» и других.
От «Бригады» до «Последнего министра» - роли в кино
Ян Цапник в сериале "Бригада". Фото: кадр из сериала
Еще студентом Ян Цапник снялся в своей первой кинороли – в фильме «Ищу друга жизни». Однако для большинства зрителей его имя стало известным только в 2002 году – именно тогда на экраны вышел знаковый сериал «Бригада», в котором Цапник сыграл бизнесмена Артура. Роль получилась настолько удачной, что поклонники актера и сегодня называют ее лучшей в фильмографии Яна. С тех пор недостатка в предложениях у него не было. В сериале «Колдовская любовь» он исполнил роль ветеринара Венечки – и очаровал всех.
В активе Цапника – самые разные персонажи. В известном фильме «Горько!» он сыграл отца невесты, в сериале «Метод» - таксиста-маньяка. Позднее на экраны вышли проекты «Большие деньги» и «Временные трудности». Зрителям запомнилась работа Цапника в картине «Гоголь. Начало» и ее продолжениях – «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». В спортивной драме «Лед» он сыграл тренера по фигурному катанию. Одну из второстепенных ролей он исполнил в сериале «Триггер».
Ян Цапник в фильме "Горько!" Фото: кадр из фильма
Среди других фильмов, в которых снялся Цапник, - «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Полярный», «Праздник», «Любовь и монстры»… Особенно запомнился зрителям сериал «Последний министр», в котором актеру досталась главная роль.
Ян Цапник на телеэкране
Нередко Ян Цапник появляется и в различных телевизионных шоу – в одном из них, «Двое на миллион» Павла Воли, Ян Цапник и Юрий Стоянов выиграли 129 тысяч рублей. В передаче «Вечерний Ургант» Цапник поделился впечатлениями о съемках в «Последнем министре» и своими мыслями на тему, поднятую сериалом. В 2016 году актер подробно рассказал о себе и своей семье в программе «Пока все дома»
Сколько зарабатывает Ян Цапник
Ян Цапник в сериале "Последний министр". Фото: кадр из сериала
В молодости Яну Цапнику пришлось в полной мере испробовать на себе, что значит студенческая нищая жизнь, - он получал 45 рублей стипендии, приходилось как-то выживать на эти деньги. После окончания вуза стало полегче: в театре БДТ ему платили 700 рублей, к этому добавлялись подработки, - Ян озвучивал мультфильмы, а также фильмы «для взрослых». Сегодня ситуация изменилась: Цапник много снимается и зарабатывает вполне достойные деньги.
Ошибки молодости
В свои 55 лет Ян Цапник при росте 180 см весит 87 кг, а вот в молодости он отличался вполне спортивной и подтянутой фигурой. Иногда его даже принимали за Марата Башарова – многие считают, что эти артисты очень похожи между собой. Поклонники также уверяют, что Цапник напоминает американского актера Джереми Реннера.
Ян Цапник, Марат Башаров и Джереми Реннер. Фото: соцсети
Впрочем, и своего собственного обаяния у Яна вполне достаточно, чтобы покорять сердца девушек. В молодости он дважды женился и разводился. Детей в этих браках не появилось, и сегодня актер не любит вспоминать те времена.
Жена Галина и единственная дочь
Настоящая любовь пришла в его жизнь, когда ему уже исполнилось 30 лет. Симпатичную девушку по имени Галина актер принял за японку, но потом понял, что ошибался. Родом Галина из Калмыкии, из семьи преподавателей. По специальности она – китаист-филолог. Молодые люди начали встречаться, вскоре поняли, что полюбили друг друга, и поженились. В 2002 году у них родилась дочь Лиза. Повзрослев, Елизавета решила стать актрисой и поступила в театральный вуз.
Ян Цапник с женой и дочкой. Фото: Global Look Press
Семья Яна Цапника – не вполне типичная для актерской среды: они живут вместе много лет, не давая никому повода для разговоров о расставании. Как рассказывала его супруга в программе «Судьба человека», дома Ян – абсолютно спокойный и доброжелательный человек без малейших замашек тирана.
«Мы с Галочкой однолюбы. Иногда хохочем, что все вокруг развелись и поженились по несколько раз, а мы все вместе. Мы не можем друг без друга. Как говорит Галя, муж стреляет, а жена подносит патроны. Мы вместе потому, что у нас одна жизнь на всю семью, мы неразделимы», - признавался актер в интервью.
Новые роли в фильмах и сериалах
Ян Цапник в роли Мамонта Дальского. Фото: кадр из сериала "Шаляпин"
В 2021 году поклонники Яна Цапника смогли увидеть его в приключенческой сказке «Конек-горбунок» и в короткометражном фильме «Везунчик». Спустя год вышло еще несколько проектов с его участием, самым громким из которых стал «Артек. Большое путешествие». Кроме того, Цапник исполнил главную роль в сериале «Модный синдикат».
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А в 2023 году вышел сериал «Шаляпин», в котором Ян воплотил образ Мамонта Дальского, - загадочного персонажа, о котором сохранилось крайне мало информации, так что Цапнику пришлось отыскивать данные о своем герое буквально по крупице, а потом много импровизировать в кадре. Но именно за это он и любит свою работу – за сюрпризы и неожиданности, за то, что позволяет сохранять интерес к жизни и всегда оставаться в тонусе.