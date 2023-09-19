Как Ян Цапник полюбил «японку» из Калмыкии и чем это закончилось: личная жизнь звезды «Последнего министра»

Ян Цапник родился 15 августа 1968 года в Иркутске. Его отец, Юрий Цапник, был удостоен звания народного артиста России – он играл на сцене Челябинского театра, а мама, Валентина Николаевна, посвятила свою жизнь спорту и добилась больших успехов в легкой атлетике. Редкое имя «Ян» вовсе не означает какой-то экзотической национальности, как думают многие: родители Цапника – русские.

Ян с раннего детства был хорошо знаком с работой отца и даже принимал участие в спектаклях. Вместе с общеобразовательной школой он посещал музыкальную – учился играть на скрипке. Успевал он и спортом заниматься. Но всегда мечтал стать актером. Только вот ни в один московский театральный вуз после школы ему поступить не удалось, поэтому Цапник-младший стал студентом свердловского училища, а спустя год его призвали в армию. Ян служил в ВДВ, порой приходилось выполнять сложные и опасные задания.

Театр и роли в классических постановках

