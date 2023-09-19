Блестящий сатирик и голос эпохи: чем запомнился Михаил Задорнов, кроме шуток про американцев

Писателя и сатирика Михаила Задорнова любили целыми поколениями. Материал для своих монологов артист (или, как он себя называл, журналист) собирал по всему миру и умел создать богатые образы, которые тут же уходили в народ. Вряд ли кто-то мог посоревноваться с ним в мастерстве подмечать смешные детали в быту. И, конечно же, это именно он просветил нас на счет интеллектуального уровня населения Америки.
Детство и семья
Михаил родился 21 июля 1948 года в красивом курортном городе Юрмала (Латвия). Отец - Николай Павлович Задорнов, актер и писатель, выпустивший ряд исторических романов. За книгу «Амур-батюшка» он удостоился Сталинской премии.
Мать - Елена Мельхиоровна Покорно-Матусевич, корректор в уфимской газете. В издательстве она и познакомилась со вторым мужем-писателем. У нее к тому времени уже был сын Лоллий от первого брака. Женщина имела дворянское происхождение, корни ее рода тянулись от короля Польши Стефана Батория.
Сатирик Задорнов является младшим ребенком в семье – у него есть старшая сестра Людмила, ставшая преподавателем английского языка.
Михаил Задорнов в детстве. Фото: vk.com/mzadornov
Детство будущего юмориста прошло в мире фантазий и путешествий, которые предполагала профессия его отца. Кроме детских сказок, родитель читал сыну произведения Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.
Учился Михаил в элитной рижской школе № 10, где, в основном, получали образование дети чиновников. Артист впервые вышел на сцену во втором классе — ему доверили играть репку. Сцена вытаскивания репки так понравилась зрителям, что ее попросили повторить на бис.
Потом была роль ряженого медведя в постановке «Доходное место» по Александру Островскому. Миша так натурально рычал, что его с руками и ногами забрали в школьный драмкружок. Позже юный Задорнов стал выступать на мероприятиях с собственными юмористическими сочинениями и создал пришкольный театр миниатюр.
Михаил Задорнов в молодости. Фото: vk.com/mzadornov
Начало карьеры
Окончив школу, Михаил поступил в Рижский политехнический институт, но затем перевелся в Московский авиационный институт, который успешно окончил в 1974-м по специальности инженер-механик. Следующие четыре года он работал в том же вузе, на кафедре авиационно-космической теплотехники, где сумел дорасти до ведущего инженера.
Тогда же талантливый молодой человек создал на базе МАИ студенческий агиттеатр «Россия», который стал известен в СССР. Творчество объединения прошло суровые проверки в государственных инстанциях, что выразилось в получении премии Ленинского комсомола.
В 1982-м Задорнов впервые появился на телеэкране. Но популярность пришла к нему только спустя два года - после прочтения собственного сатирического монолога «Девятый вагон». В 90-х писатель был автором-сценаристом и ведущим телепрограмм «Смехопанорама», «Аншлаг», «Дочки-матери», «Сатирический прогноз».
Своим самым знаменитым выступлением артист считал поздравление россиян с Новым годом в переломном 1991-м. В тот сложный для страны период именно ему доверили ответственное телевизионное выступление. Из-за речи Задорнова даже пришлось на минуту сместить трансляцию боя курантов.
Как позднее шутил сатирик, его выбрали тогда как некий объединяющий страну элемент, ведь он носил имя первого президента СССР Михаила Горбачева и отчество первого президента России Бориса Ельцина.
Также Задорнов продолжил дело своего отца и стал писателем, только в юмористическом жанре. В 1988 году вышел первый сборник его рассказов «Линия длиной 15 000 метров». Впоследствии мастер сатиры выпустил множество книг. Самые известные произведения: «Не понимаю!», «Задоринки», «Конец света», «Мы все из Чи-Чи-Чи-Пи».
Пробовал он себя и в качестве актера. В 1991 году сыграл чиновника в художественном фильме «Депрессия». Затем по его пьесе вышла популярная кинокомедия «Хочу вашего мужа», где Михаилу Николаевичу тоже досталась роль.
Михаил Задорнов на сцене. Фото: Global Look Press
Популярность и критика
Задорнов шутил обо всем, но обожал тему русского менталитета. Однако больше всего зрители любили, когда он говорил об интеллектуальном уровне жителей США. У сатирика была целая программа под названием «Глупота по-американски». В ней он рассуждал о влиянии Штатов на российскую культуру, высмеивал нелепое подражание и бездумное копирование образа жизни американцев.
Сольные концерты Задорнова стали часто крутить по ТВ, правда, иногда вырезая самые острые политические и социальные шутки. На радио «Юмор FM» появилась программа «Неформат с Михаилом Задорновым», где юморист мог позволить себе выражаться более свободно.
Со временем писатель стал работать не только в комичной стезе, но и углубился в историю. Интересуясь фольклором, он начал публиковать работы о формирования русского языка и происхождении славян. Так у него вышли две книги, посвященные князю Рюрику.
Михаил Задорнов на 28-м Московском кинофестивале. Фото: Global Look Press
В 2008-м Задорнов с единомышленниками сняли документальный фильм «Аркаим. Стоящий у солнца». Затем последовали картины о Рюрике и Вещем Олеге.
Правда, научное сообщество считало филологические изыскания Задорнова псевдоисторическими и вводящими народ в заблуждение. Специалист в области истории русского языка, доктор филологических наук, профессор МГУ Виктор Живов однажды заявил на ТВ, что сатирик — профан и несет «невежество в массы».
Современность тоже нашла отражение в писательской карьере Михаила Николаевича: в 2015 году он выпустил произведение «Записки из «Твиттера».
Михаил Задорнов с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*. Фото: Global Look Press
Кстати, именно Задорнов представил широкой публике тогда еще молодого и подающего надежды пародиста Максима Галкина*. Он также часто приглашал на свои концерты музыканта и певца из Германии Брендона Стоуна, с которым познакомился конкурсе «Новая волна». У них были совместные номера.
Известно также о большой дружбе сатирика с известным режиссером Никитой Михалковым. Две легенды нередко встречались для того, чтобы пошутить вместе, потом записи их бесед разлетались в YouTube. Постановщик приглашал друга и в свою авторскую передачу «Бесогон ТВ», где они рассуждали о политике и актуальных событиях в стране.
Личная жизнь
В 1971 году Задорнов женился на своей бывшей однокласснице Велте Калнберзинь, дочери экс-секретаря ЦК Компартии Латвии. Пара также вместе училась в МАИ. Сатирику пришлось долго ухаживать за красивой и образованной девушкой из обеспеченной семьи. Знакомые отмечали, что это был крепкий союз, однако дети в нем так и не появились.
Михаил и Велта Задорновы. Фото: Global Look Press
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В конце 80-х карьера писателя-сатирика пошла в гору, а вот его брак наоборот. Мужчина сблизился со своим администратором Еленой Бомбиной, на 16 лет младше него. Пара стала жить вместе, и в 1990 году у них родилась дочь, которую тоже назвали Еленой (в честь матери артиста). При этом Михаил Николаевич сумел сохранить теплые отношения с законной женой.
В 2007 году Задорнов женился на своей возлюбленной, среди гостей на свадьбе отметились Алла Пугачева и Максим Галкин*. СМИ разнятся в информации, когда именно сатирик официально развелся с первой женой. По одной из версий, это произошло буквально накануне второй свадьбы.
Михаил Задорнов и Елена Бомбина. Фото: Global Look Press
Дочь Задорнова унаследовала артистичность отца: играла в латвийском КВН, окончила ГИТИС и стала организатором концертов. При этом она не пользовалась известностью папы, не ходила по телешоу и пыталась пиариться на громкой фамилии.
Пресса считала, что на гармоничном браке с Бомбиной поиски новой музы у Задорнова не закончились. Ему приписывали роман с актрисой и продюсером Мариной Орловой, с которой писатель сотрудничал с 2013 года. Они вместе выступали на концертах, ездили на гастроли, участвовали в работе над общим фильмом.
Сама артистка говорила в интервью, что Михаил Николаевич стал для нее «старшим товарищем, учителем, наставником и солнечным человеком, который помогал осуществлять мечты».
Михаил Задорнов с дочерью. Фото: соцсети
Болезнь и смерть
Осенью 2016 года в СМИ прошла информация, что Задорнов тяжело болен. На концерте в московском ДК «Меридиан» артист почувствовал сильное недомогание. Обследовав его, врачи диагностировали опухоль головного мозга, о чем Михаил Николаевич сам сообщил публике через соцсети.
Медики порекомендовали звезде срочно пройти курс химиотерапии. Задорнов был вынужден отказаться от дальних авиаперелетов и оставить передачу «Салтыков-Щедрин шоу» на канале НТВ. В декабре того же года Михаил Николаевич лег на лечение в немецкую клинику, ему сделали биопсию мозга.
Артист попросил поклонников не беспокоиться за него и не поднимать лишний шум. Чтобы поддержать кумира, фанаты стали отправлять ему в соцсетях юмористические ролики. Задорнов с удовольствием смотрел эти видео и обещал лучшие из них отметить призами.
Однако состояние писателя постепенно ухудшалось. До последнего момента его окружали близкие люди: сестра, дочь, обе жены. Бомбина рассказывала, что в последние дни Задорнов мало говорил, предпочитая слушать сказки Пушкина и классическую музыку. По ее мнению, возможным толчком для развития болезни стала травма головы, полученная артистом во время катания на лыжах.
Михаил Задорнов. Фото: Global Look Press
10 ноября 2017 года Михаил Николаевич умер в возрасте 69 лет от осложнений, вызванных онкологическим заболеванием. Его похоронили в Юрмале, рядом с могилой отца.
В следующем году, уже после смерти Задорнова, на экраны вышла комедия «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» по его сценарию. В картине снялись Михаил Башкатов, Марина Орлова, Эммануил Виторган, Юрий Гальцев и другие известные комики.
Интересные факты
При жизни Задорнов открыл в Риге библиотеку, названную в честь своего отца. Будучи большим поклонником Пушкина, он содействовал установке трех памятников няне великого поэта Арине Родионовне.
В 2009 году Михаила Николаевича уличили в плагиате. Якобы артист позаимствовал сюжет о коте-ученом из блога израильской писательницы Виктории Райхер. Сатирик признал это и уладил спор денежной компенсацией в 100 тысяч рублей.
В 2010 году на концерте, который транслировался по Первому каналу, сатирик позволил себе оскорбить женщин Владивостока. Он сказал, что дамы в городе одеты, как в глянцевых журналах, то есть, «выглядят как проститутки». Местные жители потребовали от артиста извинений, но не дождались их. Тогда они своеобразно наказали звезду, выпустив в продажу туалетную бумагу «Мишка-забияка» и «Бумажка с задоринкой», с портретом Задорнова на упаковке.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.