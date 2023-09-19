Блестящий сатирик и голос эпохи: чем запомнился Михаил Задорнов, кроме шуток про американцев

Писателя и сатирика Михаила Задорнова любили целыми поколениями. Материал для своих монологов артист (или, как он себя называл, журналист) собирал по всему миру и умел создать богатые образы, которые тут же уходили в народ. Вряд ли кто-то мог посоревноваться с ним в мастерстве подмечать смешные детали в быту. И, конечно же, это именно он просветил нас на счет интеллектуального уровня населения Америки.

Детство и семья

Михаил родился 21 июля 1948 года в красивом курортном городе Юрмала (Латвия). Отец - Николай Павлович Задорнов, актер и писатель, выпустивший ряд исторических романов. За книгу «Амур-батюшка» он удостоился Сталинской премии.

Мать - Елена Мельхиоровна Покорно-Матусевич, корректор в уфимской газете. В издательстве она и познакомилась со вторым мужем-писателем. У нее к тому времени уже был сын Лоллий от первого брака. Женщина имела дворянское происхождение, корни ее рода тянулись от короля Польши Стефана Батория.

Сатирик Задорнов является младшим ребенком в семье – у него есть старшая сестра Людмила, ставшая преподавателем английского языка.