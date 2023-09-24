Как поживают российские знаменитости почтенного возраста.

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Доронина готовится выйти на сцену МХАТа

Народной артистке СССР Татьяне Дорониной на прошлой неделе исполнилось 90 лет. Актриса еще в начале пандемии переехала из московской квартиры жить в санаторий «Барвиха» в Одинцовском районе Подмосковья. А прошлым летом оттуда отправилась в другие, еще более комфортабельные условия: теперь Татьяна Васильевна живет в геронтологическом центре «Юго-Западный».

Условия пребывания отличные: индивидуальная палата, медперсонал, который следит за самочувствием и учитывает все пожелания и капризы знаменитой постоялицы. Ежедневные прогулки, все необходимые процедуры и общение.

У Дорониной проблемы с ногами - программа реабилитации учитывает эти и другие возрастные болячки. Артистке даже разрешили держать двух любимых кошек. «Сейчас у Татьяны Васильевны есть все - медицина, массаж, спорт», - докладывают ее коллеги из МХАТ им. Горького, который она возглавляла три десятилетия, а теперь числится президентом театра. Рассказывают, что, пока МХАТ не закрылся на ремонт, в театральном буфете пару раз в неделю готовили по любимым рецептам Дорониной и доставляли ей вкусные презенты.

У народной артистки есть личный помощник и водитель, который возит ее по делам по Москве. Татьяну Васильевну навещает руководство театра, Доронина планирует выйти на сцену МХАТ им. Горького после ремонта - весной 2024 года на творческом вечере к ее 90-летию. Кабинет Дорониной стоит закрытым - ждет хозяйку.

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