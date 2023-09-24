Как поживают российские знаменитости почтенного возраста.

Когда давно перевалило за 80, без проблем со здоровьем, конечно, уже не обходится. Но современная медицина, а главное, бодрость духа способны творить чудеса! Рассказываем истории трех легендарных оптимистов.
Доронина готовится выйти на сцену МХАТа
Народной артистке СССР Татьяне Дорониной на прошлой неделе исполнилось 90 лет. Актриса еще в начале пандемии переехала из московской квартиры жить в санаторий «Барвиха» в Одинцовском районе Подмосковья. А прошлым летом оттуда отправилась в другие, еще более комфортабельные условия: теперь Татьяна Васильевна живет в геронтологическом центре «Юго-Западный».
Условия пребывания отличные: индивидуальная палата, медперсонал, который следит за самочувствием и учитывает все пожелания и капризы знаменитой постоялицы. Ежедневные прогулки, все необходимые процедуры и общение.
У Дорониной проблемы с ногами - программа реабилитации учитывает эти и другие возрастные болячки. Артистке даже разрешили держать двух любимых кошек. «Сейчас у Татьяны Васильевны есть все - медицина, массаж, спорт», - докладывают ее коллеги из МХАТ им. Горького, который она возглавляла три десятилетия, а теперь числится президентом театра. Рассказывают, что, пока МХАТ не закрылся на ремонт, в театральном буфете пару раз в неделю готовили по любимым рецептам Дорониной и доставляли ей вкусные презенты.
У народной артистки есть личный помощник и водитель, который возит ее по делам по Москве. Татьяну Васильевну навещает руководство театра, Доронина планирует выйти на сцену МХАТ им. Горького после ремонта - весной 2024 года на творческом вечере к ее 90-летию. Кабинет Дорониной стоит закрытым - ждет хозяйку.
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Шукшина заново учится ходить
Чаще Лидия Николаевна гуляет на коляске. Но намерена в скором времени обходиться своими силами. Фото: Пятый канал
25 сентября Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина отметит 85-й день рождения в узком кругу - с дочерью Ольгой и сиделкой Еленой. Последние годы Лидия Николаевна жила с младшей дочкой Ольгой в четырехкомнатной квартире у метро «Алексеевская», на улице Бочкова, ее еще в 70-е годы получил Василий Макарович Шукшин.
А в конце лета Ольга Шукшина наняла для мамы сиделку и перевезла жить в загородный дом в Новой Москве. Сделано это, чтобы реабилитация Лидии Николаевны проходила продуктивнее. За городом комфортнее и удобнее гулять с инвалидной коляской, в которой в основном передвигается народная артистка.
Почти все лето Федосеева-Шукшина провела в больнице, куда попала с обширным инсультом. Перед госпитализацией Лидия Николаевна жаловалась 55-летней дочери на неконтролируемое подергивание рук и ног.
«Десять дней мама находилась в реанимации. Далее ее перевели в неврологическое отделение - тогда она уже нормально себя чувствовала, все было купировано», - рассказала Ольга Шукшина.
Из-за нарушения ритма сердца Лидии Николаевне установили кардиостимулятор. После инсульта у актрисы частично были нарушены речь и двигательные функции. Ольга поместила мать на месяц в медцентр, где с народной артисткой занимались реабилитологи.
В итоге речь восстановилась полностью - Федосеева-Шукшина общается, как до болезни. На днях она стала пробовать ходить сама - пока, правда, на короткие дистанции и опираясь на ходунки. «Только начинаю, но буду ходить хорошо. Слишком серьезная болезнь. Не могу сказать, что поправляюсь, но восстанавливаюсь…» - рассказала сама Лидия Николаевна Пятому каналу.
Сиделка Елена Палангина подтвердила: «Лидия Николаевна уже без клюшки сама ходит по дому. Похудела она, что тоже хорошо. Стала сама подниматься с кровати». Так что прогнозы самые оптимистичные.
Дроздов пошел на поправку и уже возобновил лекции
Пока профессор хворал, о нем заботилась жена Татьяна Петровна. Фото: Юрий Самолыго/ТАСС
86-летнего Николая Николаевича Дроздова на днях выписали из больницы. Проблемы начались после того, как в январе он неудачно упал, поскользнувшись на льду. Николай Николаевич тогда повредил сразу семь ребер - были трещины и перелом. Поломанное ребро зацепило легкое, из-за чего полное восстановление растянулось на месяцы. Скоро Николая Николаевича ждет очередной реабилитационный курс в медцентре.
А в начале сентября телеведущего, доктора биологических наук, профессора географического факультета МГУ выписали из больницы после малоинвазивной операции. Говорят, что у Дроздова летом диагностировали кишечную непроходимость - дивертикулез кишечника. И сейчас он получил лечение как раз по поводу этого заболевания.
Спровоцировать его могла жесткая диета Николая Николаевича: он похудел к лету - сбросил 15 кг и стал весить 75 кг при росте 178 см. Говорит, что ел разнообразную пищу, но мизерными порциями.
Худеть Дроздов решил после январского падения - чтобы легче было ходить, заниматься гимнастикой. Также недавно Николаю Николаевичу прооперировали глаз - заменили хрусталик, который он повредил при том злополучном падении. Лечебно-реабилитационный план у Николая Николаевича Дроздова длинный.
И такой же обширный план рабочий - недавно, например, он провел научно-познавательную лекцию, билеты на которую разлетелись в считаные часы.